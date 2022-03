Chi è nato oggi 1 marzo: i compleanni glamour

Cinema, musica, danza, l’1 marzo deve essere una data favorevole a dare i natali a personalità interessanti e poliedriche. Tra i personaggi famosi che festeggiano il compleanno oggi, infatti, troviamo Javier Bardem, il primo attore di origine spagnola ad aver vinto un Oscar, quello come miglior non protagonista che si è portato a casa per Non è un paese per vecchi. Nato nel 1969, va ricordato anche per le sue interpretazioni nei film Prima che sia notte, Biutiful, Mare dentro, Vicky Cristina Barcelona, Skyfall e Carne tremula. Sposato dal 2010 con la connazionale Penelope Cruz, da lei ha avuto i due figli Leonardo e Luna.

Spegne le candeline oggi anche Ron Howard, nato in Oklahoma nel 1954 e diventato famoso per aver interpretato Richie Cunnigham in Happy Days. Dopo la fine della storica serie televisiva, si è dedicato alla regia dirigendo film come Attenti a quella pazza Rolls Royce, Splash – Una sirena a Manhattan, Cocoon, Il Grinch, Apollo 13, A Beautiful Mind, Cinderella Man, Il codice Da Vinci e Frost/Nixon. Tra i tanti premi ottenuti nella sua carriera due Oscar, un Golden Globe, due Emmy e un Grammy Award.

Tra i nati di oggi anche Justin Bieber, nato in Canada nel 1994 e scoperto casualmente quando un discografico si è imbattuto in un suo video su YouTube nel 2007. Da allora ha pubblicato 5 album e vinto molti premi tra cui un Grammy Award e due MTV Video Music Awards. Dopo aver frequantato a fasi alterne Selena Gomez dal 2010 al marzo del 2018, nel settembre dello stesso hanno ha sposato a New York la modella Hailey Baldwin.

Tanti auguri infine alla ballerina russa naturalizzata italiana Natalia Titova, nata a Mosca nel 1973 e diventata famosa per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, vincendo la quinta edizione dello show nel 2009 in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com