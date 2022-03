Chi è nato oggi 2 marzo: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 2 marzo c’è un solo italiano, ovvero Stefano Accorsi, nato a Bologna nel 1971 e divenuto popolare nei primi anni Novanta grazie allo spot del gelato Maxibon e alla battuta in inglese maccheronico “Du gust is megl che uan”. Pochi anni dopo, il suo successo si rinnova grazie ai film Jack Frusciante è uscito dal gruppo e Radiofreccia che gli fa vincere un David di Donatello. Anche gli anni Duemila sono costellati di successi, soprattutto L’ultimo bacio, Santa Maradona, Un viaggio chiamato amore, Romanzo criminale, Le fate ignoranti, Saturno contro, Baciami ancora e le serie tv 1992, 1993 e 1994. Sul piano della vita privata, dopo le relazioni con Giovanna Mezzogiorno e Laetitia Casta, madre dei suoi primi due figli Orlando e Athena, nel 2015 ha sposato Bianca Vitali e dal loro matrimonio sono nati altri due bambini: Lorenzo e Alberto.

Facciamo gli auguri oggi anche a Daniel Craig, nato in Inghilterra nel 1968 e protagonista degli ultimi film della saga di James Bond, ovvero Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. Tra le altre sue interpretazioni ricordiamo Cowboys & Aliens, Defiance, Elizabeth, Era mio padre, La bussola d’oro, Le avventure di Tintin, Millennium – Uomini che odiano le donne, Munich e The Pusher.

Facciamo gli auguri anche a Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard nata a Los Angeles nel 1981. I suoi primi lavori importanti sono stati The Village e Lady in the Water, entrambi diretti da M. Night Shyamalan, cui sono seguiti As You Like It – Come vi piace, che le è valsa una nomination ai Golden Globe, Spider-Man 3, Terminator Salvation, The Twilight Saga: Eclipse, Jurassic World, il biopic su Elton John Rocketman e l’episodio Caduta libera della terza stagione della serie tv antologica Black Mirror.

Cover photo designed by Freepik