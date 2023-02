Come abbinare il corsetto: 10 idee seducenti

Da Bridgerton a TikTok ai nostri armadi, dopo decenni se non secoli di oblio il corsetto è tornato. Ma dimenticate quello di Rossella O’Hara in Via col vento, il bustino oggi non è più un indumento intimo ma un capo d’abbigliamento da portare con stile e personalità quando vogliamo provare un look più d’impatto del solito.

A chi sta bene il corsetto

La risposta semplice sarebbe che il corpetto sta bene a tutte. In realtà, però, dal momento che per sua natura il corsetto è fatto in modo da stringere e comprimere l’area della pancia, le fisionomie che lo troveranno più confortevole saranno quelle che hanno nella vita sottile il punto di forza della silhouette. Questo però non impedisce di indossarlo a chi ha l’addome morbido, magari scegliendolo regolabile e senza stecche.

Cosa si indossa sotto il corsetto

La parola d’ordine è layering. Se non vi sentite a vostro agio a indossare il bustino a pelle, e le sovrapposizioni non vi spaventano, indossatelo sopra camicie, bluse e t-shirt e fatelo diventare il pezzo forte dell’intero look. Per indossare il corpetto anche quotidianamente, poi, completate l’outfit con un jeans o un paio di pantaloni basici.

Come si indossa il corsetto

Camicia Skills & Genes

La stratificazione è il trucco per indossare il corsetto all day long, anche in ufficio: per il lavoro sovrapponilo a una camicia bianca di foggia maschile e otterrai un effetto casual chic. Un’altra idea che funziona è bustino+gonna a tubo, ma in due nuance opposte tra loro, per esempio giallo e lavanda.

Gonna a campana Guess su amazon.it

Per una cena informale, abbina il corpetto a un blazer, mentre per un evento più glam mettilo sopra una gonna lunga in satin o gioca con le texture indossando un corsetto di seta o di raso con un paio di pantaloni jacquard.

Pantaloni in eco pelle Michael Kors su amazon.it

Se il tuo stile preferito, invece, è il casual ma con una punta di sensualità metti il bustino con un paio di pantaloni effetto pelle aderentissimi e gli anfibi o, in puro mood 2000, osa il total denim (ti ricordi il red carpet di Britney Spears agli American Music Awards del 2001?) ma a patto che il lavaggio e il colore siano identici.

Come abbinare un corsetto nero

Nella nostra fantasia, il corpetto è nero. Ma per abbinarlo senza cadere nella banalità occorre un po’ di ingegno. Dunque se ti piace l’accostamento nero+blu navy indossa il tuo corsetto con pantaloni morbidi e un po’ oversize proprio di questo colore.

Altrimenti, vira al dark e, sotto al bustino di tulle, metti una camicia bianca maschile, jeans black e stivali. Completa con un cappotto di pelle stile Matrix.

Come abbinare un corsetto bianco

Con il corpetto bianco il “rischio sposa” è dietro l’angolo. Per evitarlo vai di hot pants e blazer ma se al total white non vuoi proprio rinunciare, allora via a pantaloni e stivali ton sur ton e completa con un choker di perle bianche molto regencycore.

Dove comprare corsetto

Amazon, Zalando, ASOS… comprare un corsetto online non è per niente difficile. Consulta per bene le tabelle delle taglie e misurati con attenzione, però! Niente è peggio, infatti, di un bustino che non calzi a pennello.

Se invece non ti fidi di comprarlo online, sbircia le vetrine. Quest’estate tutti hanno almeno un corpetto in catalogo, la scelta tra boutique e fast fashion è solo tua!

Cover photo di Lydia Stojanov su Unsplash