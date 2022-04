Chi è Gustavo Rodriguez dell’Isola dei Famosi

Gustavo Rodriguez è il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, ha deciso di partecipare per la prima volta all’ Isola dei Famosi 2022 condotto per la seconda volta da Ilary Blasi, in coppia con suo figlio.

La vita privata di Gustavo

Gustavo nasce a Buenos Aires nel 1959, fin da quando era un adolescente è sempre stato considerato il più bello della scuola, dopo aver finito gli studi decide di dedicarsi alla musica, uno dei suoi grandi amori.

Con il passare degli anni è diventato famoso nel suo paese con le sue canzoni che hanno incantato in molti in quegli anni soprattutto Veronica Cozzani, la quale interromperà la sua relazione con il suo fidanzato per poter cominciare la storia con Gustavo.

I due decideranno di sposarsi e infatti il loro matrimonio dura ancora fino ad oggi. Dalla loro unione sono nati 3 figli ovvero Belen, Cecilia e Jeremias. Gustavo ancora oggi è molto legato alla sua famiglia soprattutto alla moglie, infatti, ha dichiarato durante la diretta all’isola:

Pensavo a Veronica. Quando mi allontano all’inizio della giornata, vado a parlare con lei. L’ho conosciuta a lavoro. Nell’ultimo posto dove pensavo di conoscere la mia compagna. L’ho vista passare e mi sono perso.

Per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la tv insieme. Mi manca tantissimo. È l’unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla.

Ha continuato dicendo:

È il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo.

La donna presente in puntata ha subito risposto dicendo:

Sono orgogliosa di te. Lo sai che ti amo, te lo dico attraverso tante cose. Lui è così. È una persona saggia. Lui è il mio equilibrio, mi fa riflettere. Non è vero che solo io comando la famiglia. Lui aiuta gli altri, dà buoni consigli ed è un bravissimo papà. Ti amo tanto.

Veronica però non solo il suo unico amore, infatti, come abbiamo anticipato, Gustavo è stato un musicista che però ha dovuto abbandonare a causa delle sue assenze continue così da poter stare vicino alla sua famiglia.

Infatti, comincia la sua carriera nella chiesa anglicana per questo diventa pastore, però a causa di foto in intimo di Belen Rodriguez, la chiesa ha comunicato a Gustavo che o usciva lui dalla chiesa oppure doveva far smettere a Belen di posare per varie testate. Lui decise di lasciare la chiesa e di trasferirsi in Italia, a Milano, dove lì fa il nonno a tempo pieno a Santiago e a Luna.

La malattia di Gustavo Rodriguez

Alla fine del 2018, Gustavo è stato portato in grave condizioni all’ospedale a causa di un episodio che purtroppo non si sa molto in quanto la famiglia è stata molto riservata a riguardo. Si sa che l’uomo avrebbe cominciato a lanciare nel suo balcone di casa vari oggetti, questo ha portato l’ambulanza non appena arrivata sul posto a sedarlo. Molti hanno pensato che avesse avuto un crollo emotivo.

La partecipazione di Gustavo all’Isola dei Famosi

Gustavo ha deciso di partecipare insieme a suo figlio Jeremias l’Isola dei Famosi 2022 condotto da Ilary Blasi, infatti nel suo video di presentazione, l’uomo dichiara:

So costruire capanne da cinque piani non sono certo qui per riscaldare le uova delle galline! Sono l’unico della famiglia Rodriguez che ancora non ha fatto un reality e nessuno ha vinto. Fate attenzione!

Siamo arrivati alla sesta puntata dell’Isola dei Famosi e la coppia formata da padre e figlio hanno superato solo una volta il televoto salvandoli dall’eliminazione del gioco. Sua figlia Belen ha commentato la partecipazione di suo padre e di suo fratello all’isola dicendo:

Mio fratello a L’Isola dei Famosi lo vedo bene, l’altra volta non era concentrato, l’ha vissuta come se fosse in un hotel vista mare romantico. Adesso è fidanzato, innamorato e sarà più concentrato. Mio padre ha uno spirito wild, sa fare tutto, darebbero certamente un bel contributo.

Ha concluso dicendo:

L’Isola non è facile. Devi essere molto forte psicologicamente. Il digiuno fa entrare in introspezione.

Durante le puntate Gustavo insieme a Jjeremias hanno avuto un grave scontro con Ilona Staller alias Cicciolina, il motivo di queste litigate è il non fare nulla di Ilona e la sua falsità, infatti Gustavo ha eslamato:

Adesso che ti conosco, non mi sei simpatica perché non dici mai una cosa chiara. Non ti prendi la responsabilità di nulla.

Infatti, per lui, siccome la donna non fa niente, non ha il diritto di mangiare arrivando anche di parlare di Ludwig, il figlio di Cicciolina, per questo la donna ha subito risposto:

Non ti permettere di parlare di mio figlio perché potrei anche incaz**rmi di brutto. Ma come ti permetti?

Anche in studio queste parole non sono molto piaciute e l’opinionista Vladimir Luxuria ha subito parlato:

Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa ha diritto di mangiare non hai capito nulla dell’Isola. Jeremias, devi chiedere scusa a Ilona, vi dovete vergognare trattare così una persona! Hai messo in mezzo il figlio. Non è che ce l’avete con lei come avete fatto con Carmen che quando uno va in nomination avete la sindrome di accerchiamento per mandarla fuori?

Ilona parla subito dicendo di esserci veramente rimasta male da quanto detto, infatti, ha dichiarato:

Io ci sono rimasta male sinceramente, non è che mi butto sempre davanti alla telecamera come fanno alcuni di loro. Io sono andata a pescare con Roger e abbiamo preso i cactus. Siamo tornati ma a nessuno è fregato niente. C’è stato un accanimento perché ognuno fa qualcosa.

Il profilo social di Gustavo Rodriguez

Gustavo possiede un profilo Instagram che però è privato, con il nome @gustavogrodriguez dove contano circa 49,6 mila follower.

