Chi è Jeremias Rodriguez dell’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez è un influencer, il quale è diventato famoso grazie alla sua fratellanza con Belen e Cecilia Rodriguez, ha partecipato a dei reality tra cui il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, torna per la seconda volta a quest’ultimo programma facendo coppia con suo padre Gustavo Rodruguez.

La biografia di Jeremias

Jeremias è nato il 13 novembre del 1988 a Buenos Aires i suoi genitori sono Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Si è trasferito in Italia dopo l’arrivo della sorella Belen dopodiché i tre fratelli hanno aperto insieme un marchio di moda ovvero la Hinnominate.

Ha un grande amore per la sua famiglia soprattutto i suoi nipoti Santiago e Luna i due figli della primogenita. Nella sua adolescenza il ragazzo ha sofferto di obesità infatti durante un intervista il ragazzo ha dichiarato:

A me piace tanto mangiare, mi preoccupo ma fino a un certo punto. Mi rende felice, che devo fare? Lo devo evitare? Basta che non torno più come una volta. Io sono stato ciccione ciccione pesavo 114 chili. Ventisei chili in più, fino ai vent’anni. Poi ho iniziato a uscire di casa e ho cambiato un po’ le cose. Io mangiavo per farmi del male. Mangiavo tutto il tempo, senza limiti.

Ha continuato dicendo:

Non volevo uscire, stavo davanti al computer. Poi avevo trovato un amico con la stessa problematica e lo facevamo insieme, mangiare fino a scoppiare, mangiavamo un chilo di gelato come se nulla fosse. Questa situazione è durata per un sacco di tempo. Mangiavo per farmi male, in quel momento mi aiutava a non pensare perché mangiare mi piace. Era l’unica cosa che trovavo da fare per non pensare. Ero grasso, ero tutto morbido.

La vita sentimentale di Jeremias

Jeremias ha avuto molti flirt sia in Argentina che in Italia tra cui Ilaria una ragazza che viveva a New York poi ha avuto un piccola frequentazione con Sara, una ragazza che viveva a Milano e poi nel 2019 dopo averla conosciuta all’ Isola dei Famosi, ha avuto una storia con Soleil Sorge ma la loro relazione è durata qualche mese poiché i due erano molti diversi non solo per quanto riguarda il comportamento ma anche di stile di vita.

Nonostante la loro storia sia finita i due sono rimesti in bei rapporti. Nel 2020 il ragazzo incontra Deborah Togni, la quale lavora in aeroporto, durante una puntata all’Isola dei Famosi 2022 il ragazzo ha raccontato cosa sia la sua fidanzata per lui:

Sono tanti giorni che non vedo la mia fidanzata e mi pesa sempre di più. Ho conosciuto lei in un periodo un po’ particolare per tutti, alla fine del primo lockdown. Non stavo passando un bel periodo, ho fatto una vita della quale non vado fiero. Non volevo vedere nessuno, ero molto triste e dopo tanti anni uno ha bisogno di vedere la luce.

Ha aggiunto:

Lei mi ha fatto capire una cosa o non ho dovuto modificarmi per piacergli e questa cosa mi ha salvato la vita e mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me. Questo è il motivo per il quale lei mi manca tanto, non ci siamo mai più separati e credo che lei sarà la donna della mia vita. Con lei costruirò una famiglia, sarà lei la mamma dei miei figli.

Mi è rimasta solo una polaroid di lei, ho detto al mio amico Luca che avrei voluto conoscerla assolutamente così mi sono messo alla ricerca di Deborah. Sono tornato nel bar dove ci siamo incontrati ed ho chiesto di lei, un ragazzo mi ha dato il suo instagram e a quel punto le ho scritto “Riconosci almeno il fatto che ho fatto di tutto per cercarti”.

Ha concluso dicendo:

Non ti arrabbiare se mi vedi a fianco delle altre ragazze.

Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022

Come abbiamo anticipato Jeremias ha deciso di partecipare per la seconda volta all’ Isola dei Famosi insieme a suo padre Gustavo Rodriguez. Non appena sbarcato sull’isola ha incominciato subito ad avere delle discussioni con Nicolas Vaporidis a causa di incompatibilità di caratteri.

Le incomprensioni però non sono solo con Nicolas ma anche con Alvin, l’inviato dell’isola, infatti, durante una prova leader, Jeremias ha sorto una piccola polemica per quanto riguarda la scorrettezza che è avvenuta durante il gioco, secondo lui la prova sarebbe stata truccata, per questo Alvin ha subito precisato:

Decido io ragazzi, se gentilmente non vi scoccia, quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?

Diciamo che Jeremias è sempre in disaccordo, perché secondo lui c’è sempre qualcosa contro la sua coppia.

A causa di questa umiliazione che ha avuto durante la sesta puntata del reality il ragazzo con i suoi compagni naufraghi si è subito lamentato dicendo:

A me fa male non poter rivelare tutto. Io ho bisogno di raccontare. Vorrei togliermi questo peso che porto. Sto male qua dentro voglio uscire, non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele mi chiamano in Confessionale.

Ha terminato dicendo:

Insomma, capisco che non devo farlo. Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni. Ogni tanto sto male anche ora. Mi vengono le crisi, ma ora cerco di farmele passare. Mi sono serviti i 7 mesi in Argentina da solo, mi sono ritrovato da solo nella m***a che non potevo tornare. Cecilia è venuta a trovarmi, ma non sono mai stato con lei.

Ma le discussioni continuano anche i Tavassi, nello specifico con Edoardo, infatti, durante la settima puntata, quest’ultima ha raccontato il motivo per il quale tra i due non scorre buon sangue affermando:

Sono tre giorni che mi eviti perché parlo con Nicolas. Ti chiedo spesso cosa hai e mi dici che non hai niente, ma mi eviti se mi avvicino. Ti rode il C perché parlo con Nicolas, ci sono rimasto male perché mi ero affezionato a te. Ho sbagliato a pensare che eri un potenziale amico.

Jeremias sentendosi attaccato ha subito risposto dicendo parole forti:

Ma sono tre giorni che ci conosciamo, chi ti conosce! Stai provando a provocarmi ma non ci riuscirai, mi fate schifo! Due fratelli pagliacci! Parlate solo di soldi e reality.

Il profilo social di Jeremias

Jeremias Rodriguez ha un profilo Instagram con il nome @jeremiasgr dove conta circa 615 mila follower.

