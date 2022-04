Chi è Patrizia Bonetti dell’Isola Dei Famosi

Patrizia Bonetti o meglio, Patti, come la chiamano affettuosamente le persone più care, è una donna forte e determinata sempre pronta a tuffarsi e a nuotare nell’oceano della notorietà.

Patrizia era già nota in precedenza per relazioni dal forte impatto mediatico, per i partner in questione come Gianluca Vacchi o Stefano Ricucci, ma anche per la natura turbolenta delle relazioni stesse.

Proprio la sua ultima relazione sentimentale è finita in modo traumatico, ma lei non si è persa d’animo. Nel 2018 infatti la vediamo al Grande Fratello 15, mentre nel 2022 è naufraga all’Isola dei Famosi.

Sensuale, atletica e oggettivamente bella: tratti che non passano certo inosservati a un primo sguardo, e Patrizia Bonetti è consapevole del suo fascino.

Patrizia attualmente vive a Milano. E’ bolognese da parte di padre, mentre la madre ha origini cubane, è nata il 30 settembre del 1995, sotto il segno quindi della Bilancia, fa la modella e la sua bellezza magnetica cattura gli animi.

Una brutta esperienza nel 2019 ha coinvolto Patrizia Bonetti, insieme ad Aida Yespica. Le due ragazze sono state vittime di una vera e propria aggressione.

All’uscita dal cinema Odeon, a Milano, “Patti” è stata aggredita da tre donne che si sono scagliate contro di lei. Aveva raccontato sui suoi social:

Mi hanno tolto il bulbo del capello… Ho i bozzi sulla testa, mi hanno strappato i capelli. Il mio parrucchiere mi ha costruito una protesi, il trauma comunque rimane.

Il suo profilo Instagram è seguitissimo, con scatti sensuali molto frequenti, caratterizzati da sfumature bianche e nere per una scelta di stile, si presume.

Relazioni sentimentali

Come anticipato in precedenza, il nome di Patrizia Bonetti non è così nuovo al gossip. Infatti, tra i suoi trascorsi sentimentali, troviamo la relazione con il noto influencer e imprenditore Gianluca Vacchi.

Ma la storia d’amore che ha catturato maggiormente l’attenzione mediatica, soprattutto per l’evolversi, è quella con l’immobiliarista Stefano Ricucci, conclusa con un processo per violenze.

Patrizia, infatti, aveva accusato l’imprenditore di averla picchiata perché sorpresa a trascorrere una serata insieme al figlio di lui, Edoardo Ricucci.

Nel 2015, e pochi mesi dopo, la modella ha intrapreso una relazione con Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi D’Alessio. Una storia durata poco e terminata nel breve tempo di una stagione.

Fabrizio Corona, inoltre, l’ha citata nel suo libro come una delle donne con cui ha avuto una relazione. A Oggi la modella ha risposto così:

Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con lui e non ho mai condiviso momenti intimi. Siamo usciti spesso insieme e ci siamo sempre divertiti come due maschiacci. Tra noi, mi creda, non è mai scoccata alcuna attrazione fisica.

Dopo queste storie, non si hanno più informazioni su altri potenziali compagni. Quindi si presume che sia single.

Carriera

La carriera di Patrizia Bonetti è fondamentalmente legata alla moda, e lo testimoniano i numerosi post sui suoi profili social.

Non ha mai escluso l’ipotesi di approdare, un giorno, nel mondo della televisione; nel 2018 ha partecipato infatti al GF 15, dove ha avuto un breve flirt con Luigi Maria Favoloso ed oggi, nel 2022 partecipa all’Isola dei Famosi come concorrente.