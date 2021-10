Mom jeans: 10 modi per indossarli

Mom jeans are back

Inutile. La mamma ha davvero sempre ragione. Molte di voi si ricorderanno quando nel week end la prendevamo in giro per quei jeans un po’ senza forma e a vita alta che indossava… beh, occorre rimangiarsi quei commenti e anzi chiederle se per caso ne ha ancora qualche paio nell’armadio perché ormai è ufficiale: i mom jeans sono tornati!

Si tratta proprio di quei jeans a vita alta, morbidi all’altezza dei fianchi e delle cosce e che finiscono stretti alla caviglia. Insomma, un vero incubo indossabile, se non sappiamo come abbinarli in modo giusto e soprattutto, in base al nostro fisico!

No panic! Ecco 10 suggerimenti per sfoggiare alla grande questo insidioso e controverso trend!

10 modi per indossare i mom jeans

Crop IT!

Se questi jeans non vi convincono proprio al 100% perché vi fanno sentire troppo trasandate, provate a impreziosire il vostro look con un crop top che oltre ad aggiungere femminilità al vostro outfit contribuisce anche a slanciare la figura.

Body arricciato sul davanti Bershka su asos.com

Ok, con l’inverno non è molto semplice tenere la pancia scoperta ma per una serata al chiuso perché no?! Una buona alternativa (ma solo se avete una pancia ultra piatta) è indossare un body… del resto anche questo capo sta tornando sulla cresta dell’onda.

French Connection

Maglia dolcevita Uniqlo

Ispiratevi alla semplicità dello stile parigino cercando di mantenere il vostro look low profile: una blusa in seta o un dolce vita e (meglio) un paio di flat et voilà, pronte per un caffè a Saint Germain.

Il ritorno degli anni ’90

Chelsea boots L’Autre Chose

Questi jeans richiamano già di loro un look anni ’90… se volete completare l’opera abbinateli con una maglia morbida, ankle boots, chiodo o bomber per un ritorno al… passato!

Kimono Mania

Se pensate che la vita alta di questi jeans non sia esattamente sinonimo di ricercatezza, rendete il vostro outfit originale abbinandoli a un kimono svolazzante: la leggerezza di questo capo aggiunge un tono delicato al vostro look.

Kimono ASOS Made In Kenya su asos.com

Lungo per stupire, corto o con le frange per un look alternativo… ma non troppo!

Sweet Sweater

Pullover a coste Lipsy su asos.com

Perfetto per la stagione invernale, dà un tocco cozy al vostro outfit: abbinate i vostri mom jeans con un pull da infilare nei pantaloni esaltando il giro vita: per essere femminili, chic e soprattutto al caldo!

Mannish

Cappotto teddy Bershka

Questi jeans un po’ baggy evocano uno stile vagamente maschile, che non mette in risalto la silhouette: abbinarli quindi con una camicia con taglio maschile, scarpe stringate o mocassini e già che ci siamo con un bel cappotto oversize sembra davvero la scelta più naturale possibile!

Cuffed

Slip on Clarks su amazon.it

Fate un risvolto ai vostri mom jeans per scoprire le caviglie (solo se le avete fini, ovviamente) e slanciare ulteriormente la figura. Potete abbinare il tutto con sneakers, slip on o ankle boots giocando sul contrasto tra il super casual e un tocco di femminilità sbarazzina.

Distressed

Camicia con volant sulle spalle Vila su asos.com

Che distressed faccia rima con pantaloni di jeans (come gli shorts quest’estate, solo per fare un esempio) è risaputo: ecco i mom jeans in versione used, lisi e strappati per darci un tono rock e sbarazzino. Potete liberamente giocare sugli abbinamenti, indossando una camicia in pizzo o un cardigan di pelliccia in perfetto stile bon ton o rimanendo in lina con T-shirt abbondante o camicia a taglio maschile.

Classy

Décolleté stampa coccodrillo ASOS Design su asos.com

E se nei nostri ricordi, questo tipo di jeans erano la negazione della femminilità, occorre ricredersi: sono sufficienti un paio di décolleté e un cappotto dal taglio femminile e il gioco è fatto; per un outfit di classe e decisamente femminile.

Casual Chic

Scarpe slingback New Look Wide Fit su asos.com

Avreste mai detto di poter indossare un paio di mom jeans per un date pomeridiano? Ebbene sì. Tutta questione di abbinamenti. Completate il vostro outfit con una camicia leggera o annodata in vita e un paio di scarpe con il tacco: per un look casual e allo stesso tempo ricercatissimo.

Mom jeans: qualche consiglio di stile

Abbiamo detto che questo modello è a tratti insidioso, quindi aldilà di alcune idee su come abbinarli, ecco per voi alcuni diktat da seguire.

Per le più piccoline questi jeans sono l’ideale perché slanciano la figura grazie all’effetto della vita alta: optate per una versione leggermente più stretta sulle cosce e indossateli con un paio di tacchi (meglio se decoltée per liberare la caviglia): le vostre gambe sembreranno chilometriche!

Questo modello di pantaloni sono preziosi alleati per la donna mediterranea con i fianchi pronunciati e le cosce non proprio filiformi, ma attenzione! Optate per un paio non troppo stretto sulla vita se non potete vantare un giro vita sottile e soprattutto alleatevi con un paio di tacchi.

Se anche questo modello ha un aspetto casual e sembrerebbe l’ideale con le scarpe basse, non lo è, a patto di essere magre e di altezza sopra la media. Se il tacco fine non fa per voi, sono sufficienti anche solo per un paio di ankle boots dal tacco comodo: sono pratici e soprattutto super alla moda quest’anno!