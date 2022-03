Chi è Gherardo Barù Gaetani del GFVip

Barù è un food influencer e enologo italiano, il suo volto diventa noto quando nel 2012 partecipa a Pechino Express e nel 2021 decide di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6.

La vita privata di Gherardo Barù

Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è uno dei nipoti di Costantino della Gherardesca, il quale fa parte di una delle più antiche famiglie nobili italiane. Gherardo è nato il 28 maggio del 1981, fin da piccolo insieme allo zio, il quale è poco più grande di lui frequentano un collegio svizzero, il quale rimarrà lì fino all’adolescenza.

Il Gaetani si fa chiamare con il nomignolo datogli dal padre, Barù, in quanto essendo molto legato a quest’ultimo è il suo modo per ricordarlo. Questo soprannome è nato poiché a detta del padre lo credeva “una nuova specie di essere vivente”.

Dopo aver lasciato il collegio, il ragazzo parte insieme alla madre e alla sorella per gli Stati Uniti più precisamente tra la California e il Nevada. In America frequenta l’università di San Diego dove si laurea in storia.

Qualche anno dopo si appassiona di vini e comincia a studiare e a praticare un corso di enologia, con il quale comincia a viaggiare e a lavorare in questo settore. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale ha avuto una relazione con Victoria Colbello terminata nel 2013 e con Maria Carla Boscono al momento risulta single. Infatti, appena entrato nella casa del Grande Fratello Alfonso Signorino ha subito commentato:

Lui è uno chef importante e molto affascinante e, per chi interessato, è anche single.

Il lavoro di Barù

Non appena avviata la sua carriera di enologa, Barù comincia a girare il mondo per poi apparire in televisione nel 2012 a Pechino Express insieme a suo zio Costantino. La sua carriera televisiva non finisce lì, infatti, Gherardo viene chiamato come ospite nel programma ” Quelli che il calcio, Detto fatto” condotto da Caterina Bolivo e come giudice in un programma culinario ” Cuochi e fiamme” insieme a Francesca Reggiani, Riccardo Rossi, Csaba Dalla Zorza.

Durante un intervista ha dichiarato della sua passione in cucina e come è molto simile nel fare l’amore, infatti, ha affermato:

Un alimento che odio non credo ci sia da piccolo non mangiavo certe cose poi crescendo mi sono obbligato a mangiare tutto. Sono allergico alle uova di quaglia e sto malissimo ma in realtà mi piacciono tantissimo.

L’ho scoperto in un viaggio in cui ho mangiato uova di quaglia per due settimane sono stato malissimo. Le uova sono il mio comfort food. Il mio cavallo di battaglia sono le uova perchè sono la base più versatile che ci sia: dalla frittata ai dolci, si può fare di tutto.

Ha concluso dicendo:

Cucinare è un gesto seducente, molto sensuale. La cucina è come farlo con il partner, specialmente quella che faccio io perché è primordiale e tira fuori l’istinto da uomo delle caverne che è in noi.

Nel 2021 decide di partecipare al Grande Fratello Vip 6 per rimettersi in gioco, condotto per la seconda volta consecutiva da Alfonso Signorni.

Barù al Grannde Fratello Vip

Barù entra nella casa il 20 dicembre 2021, ed all’inizio ha incominciato ad andare molto d’accordo con Gianmaria Antinolfi, Giacomo Urtis, Jessica Selassié, con quest’ultima ha instaurato un bellissimo rapporto.

Durante un dialogo con Nathaly Caldonazzo, la donna ha comunicato:

Gli uomini stanno passando all’altra sponda…

Gherardo ha subito risposto dicendo:

Infatti io sono fluido. Prendo quello che viene.

A queste parole la Caldonazzo ha chiesto se stesse scherzando e lui ha replicato:

Se sono serio? No nel senso che mi piace l’anima delle persone.

Durante le puntate Jessica e Baù si sono molto avvicinati per il momento solo come amici anche se ci sono stati degli scambi di effusioni. Infatti, l’uomo ha detto:

Ammetto di trovarmi bene con Jessica, ammetto mi possa piacere, ma non amo il forte presionando. Non c’è dubbio che lei sia quella che più mi interessa. Anche se qualcuno mi piacesse qui dentro, dopo tutto il pressing che c’è stato mi sento forzado, se mi avvicinassi sembrerebbe che lo faccio perché penso che le coppie funzionino. Il mio cuore è aperto. Mi piacerebbe innamorarmi. Ma non capisco più cosa sia naturale, cosa forzato, cosa vero e cosa finto. Sto riflettendo.

Durante però una chiacchiera con Soleil ha commentato:

Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute.

Ha terminato dicendo:

Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito. Che scatole, devo anche parlare del perché non voglio.

Inoltre, ci sono state molte polemiche per quanto riguarda la Caldonazzo, infatti, sembrerebbe che la donna abbia fatto parecchie accuse e insulti razzisti nei confronti di Jessica e Lulù, per questo Barù e Sophie Codegoni hanno subito detto parole forti in difesa di quest’ultime. Infatti, la ragazza durante la nomination ha dichiarato:

Mi sono state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che é stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità.

Ha continuato dicendo:

Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perchè sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase é stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù.

Non appena Sophie ha terminato quelle parole Barù ha subito detto:

Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano perchè, se non escono, sappiate che io vado fuori…

Però la produzione non ha trovato nulla riguardo a questo.

Il profilo social di Gherardo

Gherardo Gaetani possiede un profilo Instagram con il nome @barulino dove contano circa 126 mila follower.

Photo credits : Instagram