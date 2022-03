Chi è Federica Calemme del Gf Vip

Federica Calemme, concorrente del Grande Fratello Vip è nata il 4 febbraio 1996 a Napoli, precisamente a Casalnuovo.

Ha quindi origini napoletane e un’età pari a 26 anni. Il suo segno zodiacale è l’Acquario.

Fisico asciutto e alta 1 metro e 70 centimetri circa. E’ diplomata presso un liceo linguistico.

Vita Privata

Federica è una ragazza molto riservata, tiene particolarmente alla sua privacy ed è per questo difficile quindi ricavare informazioni attendibili.

Secondo alcune fonti è stata associata una relazione con un dj napoletano. Oggi però non starebbero più insieme. Nel video presentazione per il Grande Fratello ha infatti confessato di essere single. Federica non ha quindi alcun fidanzato.

Sembrerebbe che Federica Calemme è letteralmente sopravvissuta in passato a un attentato terroristico.

A Barcellona, su La Rambla, nel 2017, quando un maledetto furgone ad alta velocità ha provocato 13 morti. Una svolta fortunata, per Federica, quella di girare a sinistra invece che a destra forse le ha salvato la vita.

Profili social

Dove possiamo seguire Federica Calemme? La concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha diversi profili.

Ha una pagina Facebook, anche se non la tiene aggiornata con regolarità, ha un profilo anche su TikTok ma quello da lei più utilizzato è sicuramente il profilo Instagram.

Per sapere nel dettaglio la sua vita è preferibile seguirla lì.

Carriera

La carriera lavorativa di Federica Calemme inizia nel 2017 con Miss Italia.

Da quel momento passa ad uno step successivo, la televisione, partecipando a programmi come Ciao Darwin o Stasera tutto è possibile.

La popolarità e la scintilla arrivano nel momento in cui diventa una delle cosiddette Professoresse de L’Eredità (insieme a Ginevra Pisani, Sara Arfaoui e Daisy Mancini), amato quiz di Rai 1, per una sola edizione condotta da Flavio Insinna.

Oggi Federica è una modella e influencer di notevole successo ma adesso vediamo la sua carriera nel dettaglio.

Nel 2017 Federica Calemme ha partecipato a Miss Italia ma il titolo titolo lo ha vinto Alice Rachele Arlanch quell’anno. Federica Calemme ha ottenuto la fascia di Miss TV Sorrisi e Canzoni 2017.

Ha in seguito a Ciao Darwin dove possiamo vedere Federica Calemme nella puntata dedicata alla sfida dei Belli contro i Brutti. Lei faceva parte della prima categoria (categoria dei belli) e sul web è possibile trovare alcune foto che la immortalano nella sua postazione.

Grande Fratello Vip

Federica Calemme ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 nella puntata di venerdì 17 dicembre 2021.

Su Instagram prima di entrare ha postato una foto in cui ha lasciato un messaggio verso tutti coloro che la amano e la seguono dicendo:



Mando un abbraccio a tutte le persone che mi vogliono bene e alla mia famiglia. Spero di non deludervi e di mandare tanta positività durante questa mia nuova avventura.

Nella sua clip di presentazione, invece, per il GF Vip 6, Federica Calemme ha parlato della sua personalità così: