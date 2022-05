Chi è Fabrizia Santarelli dell’Isola Dei Famosi

Già nota nel mondo della tv, Fabrizia Santarelli è una modella di 29 anni vincitrice di Miss Italia 2011.

Fabrizia è gia nota al pubblico per essere la “Bona Sorte” nel programma condotto da Paolo Bonolis “Avanti un altro” dove alterna le serate con l’altra “Bona Sorte” bionda, Francesca Brambilla.

Concorrente e naufraga de L’Isola Dei Famosi 2022 , scopriamo di più su chi è Fabrizia Santarelli.

Biografia e Carriera

Fabrizia è originaria di Bari, nasce il 29 Gennaio 1993 sotto il segno dell’Acquario. Riguardo la sua vita privata non sappiamo molto, su questo è una ragazza molto riservata. Non riusciamo a sapere infatti, neanche attraverso i suoi profili social informazioni su la sua situazione sentimentale.

Aspettiamo che sia lei a svelarci qualcosa!

Sul suo percorso di studi sappiamo che si è laureata con lode in Giurisprudenza ed ha precedentemente ottenuto il diploma presso in Liceo Classico.

Prima di approdare nel mondo della televisione nel programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis Fabrizia ha partecipato nel 2011, appena diciottenne, al concorso di Miss Italia iniziando poi collaborazioni con grandi brand di moda. In quello stesso periodo Fabrizia si è anche diplomata in recitazione presso l’Accademia del cinema.

Nel 2021 Fabrizia ha preso anche parte in Storia di una famiglia perbene, una miniserie Mediaset al fianco di Giuseppe Zeno, Carmine Bruschini e Simona Cavallari.

Nel 2022 partecipa come concorrente e naufraga all’Isola Dei Famosi.

C’è da ricordare che Fabrizia Santarelli oltre ad essere una modella, e diplomata in recitazione, è laureata a pieni voti in Giurisprudenza ed è oggi un avvocato.

La sua carriera di Avvocato inizia da giovane non appena laureata tra le aule della Corte D’Appello di Roma. Nello stesso periodo affianca al suo percorso formativo il lavoro come modella.

Fabrizia all’Isola dei Famosi

Fabrizia è entrata nel programma il 6 Maggio insieme a Maria Laura De Vitis e Mercedes Henger. Si è formato il così chiamato “Trio delle Conquistadores” che purtroppo in breve tempo ha avuto squilibri a causa di un forte scontro tra Maria Laura e la Henger.

La Henger sembra aver infatti accusato Maria Laura di essersi avvicinata ad Alessandro Iannoni per strategia e non per vero interesse. Sarà realmente cosi?

La giovane modella Fabrizia invece da subito viene presa in simpatia da tutti i suoi compagni dell’isola.

L’edizione 2022 de i L’Isola dei Famosi è condotta da Ilary Blasi, ha come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e l’inviato speciale in Honduras è Alvin.

Profilo Instagram

Il profilo Instagram di Fabrizia Santarelli è ricco di scatti dove posa come modella ma anche di scatti immortalanti serate con amici e viaggi.

Il profilo conta più di 200 mila followers e sicuramente è pronto a crescere ancora di più.

Curiosità

Altre curiosità su Fabrizia Santarelli?