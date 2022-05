Chi è Maria Laura De Vitis dell’Isola Dei Famosi

Già nota per esser stata la fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis è una giovane modella italiana di 24 anni concorrente dell’Isola Dei Famosi 2022.

Questa però non è la prima ed unica apparizione in tv per la De Vitis che ha partecipato e vinto in passato a La Pupa e Il Secchione Show.

Scopriamo di più su chi è Maria Laura e la sua carriera.

Biografia

Maria Laura è molto giovane, nasce nel 1998 a Reggio Emilia.

La giovane modella è sempre stata distante dal mondo della tv e dello spettacolo, per questo di lei non sappiamo molto, soprattutto della sua infanzia.

Quello che sappiamo di Maria Laura è che si è diplomata a Luglio 2020 presso un liceo e che poi ha proseguito i suoi studi con un percorso di Laurea in Scienze della Comunicazione. Proprio durante gli studi universitari ha intrapreso il progetto Erasmus tramite il quale si è trasferita a Valencia per un periodo.

Social

Maria Laura come già detto precedentemente non è mai stata molto nota al pubblico, ma nonostante questo il suo profilo Instagram conta quasi 300 mila followers. Maria Laura sembra ami condividere maggiormente foto del suo tempo libero e del suo lavoro.

Carriera

Maria Laura De Vitis nonostante la sua poca notorietà ha iniziato da giovane sfilare per molti concorsi di bellezza.

Nel 2017 è stata eletta Miss Rocchetta Emilia a Piacenza e e nel 2019 è poi diventata Miss Universo Emilia Romagna. Proprio grazie a questo titolo la giovane modella è diventata una delle rappresentati di Miss Mondo Italia.

Come già anticipato, Maria Laura è comparsa il tv non solo su passerelle ma anche in alcuni programmi televisivi come Ciao Darwin (condotto da Paolo Bonolis), e Appuntamento a Prima Vista ( in onda su Real Time).

Successivamente ha poi partecipato e vinto a La Pupa e Il Secchione 2022 , edizione condotta da Barbara D’Urso e dopo poche settimane ha raggiunto l’Honduras per partecipare da concorrente ufficiale all’Isola Dei Famosi 2022.

Maria Laura all’Isola Dei Famosi

Maria Laura inizia il suo percorso all’Isola venerdi 6 Maggio ed insieme alla giovane ragazza entrano anche Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger. Si è formato il così chiamato “Trio delle Conquistadores”.

Il trio Conquistadores formato da Maria Laura, Mercedesz e Fabrizia ha però subito un momento di instabilità a causa di uno scontro, anche molto forte, tra la Henger e Maria Laura accusata di essersi avvicinata ad Alessandro per strategia e non per interesse.

Non appena approdata sull’Isola, Maria Laura si è infatti avvicinata molto ad Alessandro Iannoni per poi arrivare in brevissimo tempo grazie al gioco della bottiglia e alla complicità di Edoardo Tavassi, al bacio tra i due. Sarà quindi interesse o strategia?

Curiosità su Maria Laura

Altre curiosità su Maria Laura, la sua vita e le sue passioni?