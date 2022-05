Chi è Fabio di Uomini e Donne

Fabio Nova è un nuovo cavaliere del programma televisivo Uomini & Donne condotto da Maria De filippi.

Biografia di Fabio

Fabio è nato a Milano nel 1959, fin da ragazzo ha sempre avuto un amore per la fotografia tanto che ha abbandonato la facoltà di giurisprudenza per andare in viaggio nei posti più poveri. Si specializza in fotografia nell’ Istituto Europeo di Design per affermarsi come fotografo professionista nel campo della moda.

Per il momento si divide a Milano e a Rio De Janiero in Brasile, il quale si è trasferito nel 2006 insieme a suo fratello Andrea dove si occupa di cave di marmo. Ha lavorato anche per grandi aziende con le sue foto ovvero Adidas e La Coste. Inoltre, ha partecipato a vari set fotografici dove ritraevano Alba Parietti, Zucchero Fornaciari e Naomi Campbell.

Fabio a Uomini & Donne

Fabio ha appena messo piede negli studi di Uomini & Donne e Maria ha chiesto all’ uomo di presentarsi alle dame che stavano di fronte a lui. Dopo essersi presentato la conduttrice ha chiesto se c’erano donne che lo avevano colpito e Fabio risponde:

Se devo essere sincero, sono un po’ viziato dalla deformazione professionale, perché per 35 anni ho giudicato le donne. Ho passato la vita a giudicare chi ha la cellulite, chi le smagliature. Sono un uomo abbastanza esigente. Sono stato con donne bellissime e brutte, sono stato lasciato da donne brutte, come ho lasciato donne bellissime. La prima cosa che ho guardato in una donna è la classe.

Dopodiché ha aggiunto:

Se ti abitui ad un ambiente, ci lavori, non vedi altra gente. Sei abituato a vivere in un ambiente diverso da quello normale, a livello estetico. Ho conosciuto modelle stupende e sentendole parlare non ci saresti uscito neanche a bere caffè. Le batoste più brutte della mia vita le ho prese da un mezzo ce**o.

Dopo queste parole Tina Cipollari esplode con tutta la grazia:

Ma ti rendi conto che definizione? Ma si può parlare così? Questa donna, se ti sta guardando, che dovrebbe dire? Non sei l’uomo adatto per parlare di questo, a buon intenditor poche parole. Ti rendi conto di cosa dici? Sei bruttarello.

A quelle parole Fabio si è stranito e gli ha subito risposto:

A Tina Cipollari non l’avrei mai fotografata, noi abbiamo tg 42, non avrei trovato le taglie, servirebbe un sacco. Anche il suo vestito fa ca**re, sembra un sacco della spazzatura.

Non appena ha finito di pronunciare l’ultima parola Tina si è alzata e gli ha cominciato a urlare contro:

Esistono anche le modelle curvy. Con te non sono non ci uscirei mai nella vita, sei proprio brutto, fuori e dentro. Un uomo come te, anche se pesassi 300 kg, mi vergognerei a uscire con un soggetto del genere.

Possiamo dire che i due non vanno molto d’accordo, ma in tutto questo battibecco il cavaliere ha aggiunto di avere una preferenza per Sara essendo quest’ultima molto elegante. Dopo tutto ciò il cavaliere si è difeso affermando:

Io sono incattivito con te perché mi aggredisci. Io sono la persona più calma, più gentile e più buona del mondo.

Il profilo social di Fabio

Fabio Nova possiede un profilo Instagram con il nome fabio.nova dove conta circa 18 mila follower.

Photo credits : Instagram