Chi è Ditonellapiaga, cantante a Sanremo 2022

Dittonellapiaga è una cantante e cantautrice italiana che ha deciso di partecipare alla 72 esima edizione del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus.

La biografia di è Ditonellapiaga

Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci è nata il 5 febbraio 1997 a Roma fin da piccola ha un amore per la musica che le farà prendere la decisione di frequentare un accademia di teatro, nel quale comincerà a scrivere dei brani, dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico.

Per quanto riguarda la sua famiglia, la ragazza è molto legata infatti ha inserito nella copertina del suo album “Camouflage” dei suoi familiari in quanto questo album “parla di lei raccontando storie immaginarie o di altri”:

Figlia unica, papà informatico in banca e allenatore di basket. Anche mamma allena. Si sono conosciuti sul campo. La copertina dell’album con quelle signore ben vestite rappresenta l’amore-odio che ho con il mondo di nonna, quello dei Parioli: andavo a trovarla e la vedevo avvolta nel fumo a giocare a burraco. Nella foto ci sono anche io, vestita come loro quasi a diventare invisibile. Nonna e zia sono le due destra.

Ha terminato dicendo:

Le altre sono amiche che da bambina trovavo sempre a casa della stessa nonna, intente a chiacchierare e a giocare a carte, un ricordo d’infanzia che negli anni mi ha suggestionato. In pratica è successo che alla festa per gli 80 anni di nonna le ho ritrovate tutte ed erano così belle che mi hanno fatto pensare che da grande vorrei essere come loro: l’idea della cover nasce da lì.

Durante questo periodo incomincia ad appassionarsi ad altri generi di musica molto complessa come il jazz e il soul prendendo spunto anche ad artisti che ascoltava quando era più piccola:

Da bambina ascolavo i Black Eyed Peas, Gwen Stefani, Britney… Poi Janis Joplin e gli Oasis. Quindi ho avuto un momento nu-soul e jazz con un gruppo di cover, ci chiamavamo Soul Session. Era un ambiente dove si faceva gara a chi ce l’ha più lungo e dove si snobbava il pop. Ho capito dopo che è complicato, la banalità è dietro l’angolo.

Durante un’intervista ha spiegato anche il motivo per cui ha scelto questo nome d’arte del tutto particolare:

Su Instagram cambiavo nome ogni mese, facendo giochi di parole tipo Settespaghetti, Certecertezze. Dopo una battuta di un amico arrivò Ditonellapiaga. Quando ho cercato un nome per questo progetto mi è sembrato buffo e provocatorio, punzecchia. Spero si adatti allo spirito della mia musica più che al mio modo di essere nella vita.

Inoltre ha aggiunto:

Non è una maschera, non copro la mia identità, ma creo storie e vestiti diversi. Posso mettere un’anima genuina e personale, oppure, come in “Repito”, cantare di un omicidio inventando tutto.

La sua vita sentimentale

Della vita sentimentale di Ditonellapiaga si sa molto poco in quanto non ha mai parlato o non è mai stata ritratta con nessuno neanche nel sul profilo Instagram. Possiamo pensare che Ditonellapiaga sia single.

La carriera di Ditonellapiaga

La sua carriera ufficiale inizia nel 2019 quando la giovane incontra due producer romani Bbrod con i quali riesce a fare uscire il suo primo brano intitolato “Parli”. Nel 2020 ottiene un grande successo con la rivisitazione della canzone dei Mattia Bazar “Per un’ora d’amore” la quale diventa una colonna sonora del film “Anni da cane”.

Sempre nel 2020 pubblica un altro brano “Morphina”. Nel 2021 escono altre canzoni tra i quali “Spreco di potenziale”, “Morsi” e con la collaborazione di Fulminacci il brano “Non ti perdo mai” il quale ha avuto un grande successo sia su Spotify che su Youtube.

Nello stesso anno decide di partecipare al Festival di Sanremo 2022 insieme a Donatella Rettore.

La partecipazione di Ditonellapiaga a Sanremo

Come abbiamo anticipato la ragazza partecipa a Sanremo 2022 con Donatella Rettore insieme cantano “Chimica”. Quando la giovane ha saputo che avrebbe cantato con la Rettore ha commentato:

Quando l’ho scritto, l’ho fatto sentire all’etichetta. Senza sapere di questa mia ispirazione rettoriana, hanno pensato a lei. Mi hanno chiesto di contattarla per cantarla insieme. Siamo andate subito d’accordo. Lei è molto premurosa. Poi abbiamo messo mano al pezzo, l’abbiamo visto insieme. Sono soddisfatta perché è un pezzo scritto da una ragazza del ’97, ma vive molto anche dell’epoca di Donatella.

Ha aggiunto:

Fa troppo ridere, tantissimo, è divertente! Anche perché racconta storie assurde, che so, ti dice di aver pranzato con Elton John e tu sei lì che pensi che al massimo hai pranzato con tuo zio (ride). Ma soprattutto con me è dolce, protettiva, ha una tenerezza che non ti aspetti. Mi consiglia sempre di non mettere da parte le persone che mi sono vicine indipendentemente dalla mia attività musicale, e ha ragione.

Per quanto riguarda il debutto al Festival è molto timorosa in quanto dovrà scontrarsi con grandi artisti della musica italiana ma Ditonellapiaga ha affermato:

È già successo e tutto sommato è comprensibile. Spero che sarà la performance a parlare: se io sarò soddisfatta, ma continueranno a criticarmi anche dopo, pazienza. Del resto, al festival si sa che dei commenti negativi arrivano sempre, per me in fondo è tutto di guadagnato, un passaggio televisivo così importante con un’artista così importante è già un traguardo.

I cantanti con i quali dovrà concorre sono:

Il profilo social di Ditonellapiaga

Ditonellapiaga possiede un profilo Instagram con il nome @ditonellapiaga dove conta circa 10 mila follower. Bisogna aggiungere che nel suo profilo si ammirano le sue foto senza pose sexy per questo ha dichiarato:

Preferisco essere come “Morphina”, uno dei brani del disco: erotica, ma non volgare. Nella vita sono così, non sono una mangia-uomini. Sul tema dell’utilizzo del corpo credo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole, basta che non sia un’imposizione.

Photo credits : Instagram