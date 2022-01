Cosa significa sognare fichi

Sognare i fichi, una scena onirica del tutto particolare in quanto viene effettuato quando la sognatrice o il sognatore non viene visto per quello che è. Molto spesso accade quando le persone sono giudicate molto prima di conoscerle in base alle apparenze che danno quest’ultime.

Non bisogna dimentica anche che il fico è un simbolo di sapienza e di saggezza in quanto secondo la leggenda fu proprio Siddharta Gautama, quello che molti conoscono come Buddha, deciderà di fondare una delle religioni più antiche nel mondo, il Buddhismo.

Perché sogniamo i fichi

Innanzitutto, bisogna sempre ricordare che in base al sogno e a determinati dettagli che avvengono possono variare di significato per questo grazie all’interpretazione dei sogni è possibile conoscerli e scoprirli.

In generale, quando sogniamo i fichi vuol dire che si ha bisogno di affetto in quanto non si sente assolutamente accettato o addirittura non considerato da una persona molto vicina alla sognatrice oppure semplicemente si sta avendo un periodo complicato e il modo migliore per distrarsi è avere qualcuno che dia affetto.

Sognare dei fichi maturi

Se si sognassero dei fichi maturi significa che si avranno delle grandi gioie per quanto concerne l’ambito familiare e lavorativo. Infatti, è possibile una guarigione da una malattia oppure la nascita di un bambino. Invece per quanto riguarda al livello lavorativo se non se ne possiede è in arrivo mentre se già si è un lavoratore arriverà presto un buon aumento.

Sognare fichi marci

Quando si sognano dei fichi marci vuol dire che la sognatrice o il sognatore non si sente pronto per affrontare dei problemi che si è accorto essere più grandi di lui. Questo non significa che dovrà abbandonare la riuscita e risolvere questo problema è solo che ci vorrà molto più di tempo di quanto sperato.

Sognare di mangiare i fichi

Se si sognasse di mangiare i fichi significa che si avrà un periodo di sfortuna per quanto riguarda al livello economico. Infatti, bisognerà rimboccarsi le maniche e cercare una soluzione per poter recuperare quello che si ha perso o speso in più, la cosa più importante è di non farsi prendere dal panico.

Sognare dei fichi secchi

Molto spesso questo sogno accade nel periodo invernale, la rappresentazione è molto semplice in quanto si incontreranno dei vecchi amici con i quali si cercherà di instaurare un nuovo rapporto. Nel corso del tempo si scopriranno dei vecchi rancori che non sono stati senati, infatti, la sognatrice o il sognatore sarà incolpato ingiustamente di cose mai fatte che verranno subito chiarite.

Sognare fichi neri

Quando si sognano dei fichi neri vuol dire che questo è un periodo molto favorevole in quanto è il momento giusto per poter osare e decidere di realizzare tutti i desideri che si avrebbe voluto esaudire.

Sognare dei fichi bianchi

A differenza dei fichi neri, il sognare dei fichi bianchi ha il significato opposto, infatti, se si hanno dei progetti non è il periodo adatto, per questo bisogna attendere perché bisogna ricordare che la pazienza è la virtù dei forti.

