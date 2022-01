Chi è Hu, cantante a Sanremo 2022

Hu è una cantante e produttrice italiana, la quale ha partecipato a vari programmi musicali come concorrente, nel 2022 decide di partecipare alla 72 esima edizione del Festival di Sanremo condotto anche quest’anno da Amadeus.

La biografia di Hu

Hu, all’anagrafe, Federica Ferracuti è nata nel 94 a Fermo un comune che si trova nella ragione Marche ma al momento vive a Milano. Della sua vita passata si sa molto poco non essendo propensa a divulgare la sua vita privata. La ragazza è appassionata di musica, infatti, durante la sua adolescenza impara a suonare la chitarra e della musica Jazz.

Qualche anno più tardi inizia a suonare e a imparare a suonare con altri strumenti musicali, uno di questi è il pianoforte. Hu ha anche un’ altra passione quella dell’attività fisica, infatti, ha una grande cura del suo corpo facendo cross-fit e andando in palestra.

La sua particolarità è anche per il suo taglio di capelli, per questo in un’ intervista ha dichiarato:

Mi sono rasata tanti anni fa, con il rasoio di mio padre. per i miei genitori l’impatto é stato devastante, ma anche per chi mi ha visto per la prima volta. Per me é stato naturale. Ai tempi vivevo a Fermo, una città che mi ha voluto bene, ma da quelle parti fa comunque effetto. Per me é stata una scelta necessaria, perché in quel momento della mia vita avevo bisogno di spogliarmi di tutto e mettermi a nudo.

Ero stanca di tutte quelle cose di cui ci riempiamo per sentirci meglio. In una fase ero piena di piercing, poi li ho tolti tutti. Ora ho solo il septum al naso, ma ci sono affezionata. Non é necessario peró. Avevo bisogno di farmi coraggio, quando l’ho fatto ho pensato che ero davvero io, con tutti i miei difetti. Ed ero felice cosí. É stata una scelta della vita che mi ha rivoluzionato. Ed ero felice così.

La vita sentimentale

Come anticipato, la ragazza è molto riservata sia sulla sua vita passata che su quella presente, anche nel suo profilo social non appaiono foto che la ritraggono con qualcuno per questo si può solo ipotizzare che Hu sia single.

La carriera di Hu

Federica Ferracuti, ha deciso di avere come nome d’arte Hu poiché è il nome di una divinità dell’antico Egitto che raffigurava la creatrice delle parole e del pensiero di tutte le donne e di tutti gli uomini.

Hu, inizialmente partecipa a delle pubblicità della Lamborghini, dello Jägermeister e con Chiara Ferragni. Nel 2018 partecipa come concorrente a “Jager Music Lab” arrivando tra i primi 10 finalisti. Il suo debutto inizia con il suo primo disco nel 2019 e nel 2020 incomincia a pubblicare su spotify “Neon” e “Occhi Niagara”, con quest’ultimo brano partecipa a “AmaSanremo” arrivando in finale. Infatti, ha affermato:

Non mi piace pensare a Sanremo come uno spartiacque della mia carriera, sicuramente è un’esperienza che mi ha dato un boost emotivo e ha lasciato un segno sul il mio percorso artistico: sono infinitamente grata per questo. Al di là di vivere la grande macchina, c’è molto dietro a quello che vediamo, ho conosciuto tantissime persone.

Ho avuto un supporto inaspettato da parte di Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, dai miei colleghi di avventure che erano in gara con me, da quasi tutti i tecnici Rai con cui ogni tanto mi sento ancora.

Nel 2022 Hu partecipa alla 72 esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

La partecipazione di Hu Festival Sanremo 2022

Come abbiamo già detto, Hu parteciperà al Festival di Sanremo 2022 che inizierà il 1 febbraio fino al 5 febbraio insieme a Highsnob con la canzone “Abbi cura di te”. Da questo la ragazza in un intervista ha dichiarato:

Non è scontato che siamo a Sanremo. Siamo due artisti indipendenti, non ci siamo incontrati fino a pochi mesi fa. Io vengo dall’elettronica, dal jazz e sono curiosa. Mike ha la mia stessa anima. Mi ha scritto quando feci Sanremo Giovani nel 2021 con l’augurio di trovarci. La prima volta è stato a casa sua lavorando su una canzone, poi ad agosto mi arriva la prima bozza di Abbi Cura di te e per me è stata un terremoto: già dalle prime note, col riff di chitarra, ho capito che era giusto. Nessuno ci aveva dato speranza e lo abbiamo preso in diretta da Amadeus.

Inoltre, dalle parole di Amedeus dal gioco di parole delle iniziali dei loro pseudonimi ha commentato:

Quando Amadeus ha parlato dell’h che ci accomuna ha mostrato ironia. Sappiamo che è la prima canzone che ha ascoltato e anche la prima scelta. Siamo due artisti che vanno oltre l’h, veniamo da mondi diversi. Io vengo da jazz ed elettronica, ho iniziato a cantare dopo.

Il mio obiettivo da artista è essere qualcosa che non somigli ad altro e che arrivi al cuore delle persone. La musica è amore. Non siamo una coppia consolidata, ci siamo conosciuti alla vecchia maniera, provando in studio e raccontandoci le nostre vite.

Hu viene dalla cultura egizia: è una divinità né uomo né donna e chiunque può entrare in questa definizione; poi dà agli uomini la facoltà di pensiero e di parola. Hu può essere chiunque.

Il profilo social di Hu

Hu possiede un profilo Instagram con il nome @hu.is.who dove conta circa 8.500 follower.

Photo credits : Instagram