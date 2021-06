Volete fare la pulizia del viso a casa, ma non sapete quali prodotti utilizzare? Qui trovate una selezione dei migliori scrub, maschere e creme per detergere in profondità la pelle, nutrirla, idratarla e aiutarla a combattere lo stress e i segni del tempo.

La pulizia del viso è un prezioso alleato di bellezza della pelle e può essere fatta con ottimi risultati anche a casa. Se non avete tempo o voglia di andare dall’estetista, potete optare per trattamenti naturali e soluzioni fai da te oppure utilizzare cosmetici confezionati.

Non sapete quali scegliere? Niente paura: siete nel posto giusto. Qui trovate una selezione dei migliori prodotti per la pulizia del viso!

Pulizia del viso: tutte le novità

All’arrivo dell’estate, la pelle si trova a vivere una situazione di stress. L’afa della città, la temperatura che aumenta, il vento e l’aria condizionata hanno un effetto negativo sul livello di nutrimento e idratazione e possono causare la comparsa di arrossamenti, macchie, impurità e piccole imperfezioni. Che fare per evitarlo?

Maria Galland Paris Crème Unifiante Anti-Taches su amazon.it

Per affrontare con il piede giusto il cambio di stagione, Maria Galland Paris propone la linea Soin Dermatologique Pigmentation. La Crème Unifiante Anti-Taches e il Sérum Unifiante Anti-Taches combattono gli effetti nocivi dell’inquinamento con l’estratto di semi di moringa oleifera e di nasturzio, offrono una protezione a 360° con la Vitamina E e lo squalano (che stabilizza la barriera lipidica e promuove l’assorbimento di vitamine) e schiariscono e uniformano la pelle con l’estratto di pisello.

Maria Galland Paris Sérum Alpha-Arbutin su amazon.it

Il Sérum Alpha-Arbutin svolge un’azione profondamente idratante con l’acido ialuronico e un estratto di liquerizia (che affina anche la grana della pelle) e contrasta le anomalie della pigmentazione con l’alfa arbutina.

Catrice Sensitive Serum Milk €6,89 su eCharme.it

Un altro valido aiuto arriva dal siero viso effetto idratante Sensitive Serum Milk di Catrice. Grazie alla sua formula arricchiata con il 2% di complesso probiotico ripristina l’equilibrio del microbioma e rafforza la barriera naturale della pelle. Vegan e privo di profumo, è ideale per le pelli da normali a miste e si usa mattina e sera da solo o prima della consueta crema idratante.

BioNike Defence Hydractive Urban Protection Spray Viso SPF25 €12,90

Per aiutare la pelle in estate, idratandola, proteggendola dai raggi UV e contrastando lo stress ossidativo, in definitva contrastando i segni del tempo, c’è anche il nuovo arrivato nella linea Defence Hydractive di BioNike. Urban Protection Spray Viso, vaporizzato generosamente sul volto, lo protegge dalla formazione dei radicali liberi, dagli inquinanti urbani e dalla luce blu emessa dai dispositivi elettronici, difendendolo contemporaneamente dagli effetti nocivi delle radiazioni solari grazie al fattore di protezione 25 e fissando efficacemente il make-up.

Bio-Oil Gel Pelle Secca su amazon.it

Se la texture della crema vi sembra troppo pesante per la vostra pelle e non amate l’olio, la soluzione che fa al caso vostro è il nuovissimo Bio-Oil Gel Pelle Secca. Grazie alla sua formula ricca di oli burri e attivi e con un contenuto minimo di acqua, idrata in profondità e riduce la naturale evaporazione epidermica e svolge un’azione nutritiva, protettiva ed emolliente, rendendo la pelle setosa e vellutata.

Le creme Skin Normalizer e Skin Photoblock e il siero Skin Photocontrol di Chrono Age® White di Dermophisiologique

Tra le tante novità c’è anche una linea pensata per contrastare le macchie scure che possono comparire sulla pelle. Le creme Skin Normalizer e Skin Photoblock e il siero Skin Photocontrol di Chrono Age® White di Dermophisiologique combattono i difetti da iperpigmentazione esistenti e impediscono la formazione di nuovi, grazie a formulazioni che uniscono attivi schiarenti, antiossidanti e depigmentanti, ingredienti dalle elevate proprietà idratanti e restitutive ed emollienti di origine vegetale.

Foreo Luna Mini 3 su amazon.it

Oltre a creme e fluidi per il viso, si può ricorrere a spazzole e device specifici per la skincare. Chi non vuole mai rinunciare ad avere sempre con sé il suo dispositivo preferito non si lascerà scappare Luna Mini 3. Il nuovo nato in casa Foreo è piccolo e maneggevole, perfetto per essere infilato nella borsa della palestra o in valigia, e come i suoi fratelli maggiori sfrutta la tecnologia T-Sonic per assicurare una pelle perfettamente pulita rimuovendo fino al 99,5% di sebo e sporcizia.

Crema viso: quale utilizzare?

Dopo la pulizia del viso, è buona norma applicare una crema. Ma quale? La scelta del prodotto varia in base al tipo di trattamento che avete effettuato e alle esigenze che presenta la vostra pelle.

Arval Crema addolcente e rassodante Couperoll su amazon.it

Se l’avete “stressata” molto, fanno per voi la crema addolcente e rassodante Couperoll di Arval, la crema idratante e lenitiva di Acqua alle Rose, particolarmente indicata in caso di secchezza e ipersensibilità cutanea, e il trattamento compensatore lenitivo Effaclar H di La Roche-Posay, che invece è pensato per la pelle grassa.

Vichy Neovadiol Magistral su eCharme.it

Per un’azione idratante e nutriente potete utilizzare la crema viso 24 ore de I Provenzali, caratterizzata da un texture ricca e avvolgente e con una speciale formula contenente olio di rosa mosqueta, la crema a base di acido ialuronico, ginseng e miele di Abeelium e Neovadiol Magistral di Vichy, un vero e proprio balsamo densificante nutriente, che rimodella i volumi e agisce intensamente contro la secchezza cutanea.

Judith Williams Cosmetics Crema viso Peptide Science su qvc.it

Ha un effetto intensamente idratante anche la crema viso Peptide Science Judith Williams Cosmetics. Particolarmente adatta alle pelli mature, regala loro tutta l’idratazione e la morbidezza di cui hanno bisogno grazie all’azione combinata di due differenti tipi di peptide: il Biomimetic Peptide e l’Ultra-Lifting Peptide. Su qvc.it e sul canale 32 del digitale terrestre.

Crème de La Mer Moisturizing Cream su eCharme.it

Infine, per combattere i radicali liberi e i segni del tempo e mantenere la pelle compatta, levigata, luminosa e giovane a lungo, fanno al caso vostro la crema anti age 24 ore con infuso di foglie di olivo Olivum® della linea Alexandra Cosmetics di Evergreen Life Products (da usare insieme al siero viso con Olivum® concentrato) e la crema antirughe di La Mer, un prodotto dal leggendario potere rigenerante e lenitivo grazie al concentrato di nutrienti Miracle Broth™.

Scrub per il viso: quale comprare?

La scelta dello scrub per la pulizia del viso dipende dal tipo di pelle.

Omia Scrub Viso Esfoliante e Purificante su amazon.it

Se la vostra è grassa, potete utilizzare quello a base di aloe vera di Omia Cosmetics ad azione esfoliante, purificante e levigante oppure lo scrub di Maritime Naturals con estratti di frutti naturali e oli biologici. Entrambi i prodotti sono naturali e certificati bio e il secondo agisce anche contro i segni del tempo e le macchie cutanee. In alternativa, potete provare una spugna viso esfoliante, come Konjac sponge UK al carbone di bambù.

Collistar Gel esfoliante multivitaminico su eCharme.it

In caso di pelle mista, fanno al caso vostro il gel esfoliante multivitaminico di Collistar dallo spiccato potere idratante e addolcente e Scrub Active Pureness di Comfort Zone.

Caudalie Crema esfoliante delicata su amazon.it

Invece, se avete la pelle secca e sensibile, potete utilizzare il gel esfoliante di Eau Thermale Avène con microsfere di cellulosa e cera di jojoba o la crema esfoliante delicata di Caudalie, caratterizzata da una texture ricca che deterge e purifica la pelle dolcemente e stimola il rinnovamento cellulare.

Oro di Spello Scrub viso su amazon.it

Adatto a tutti i tipi di pelle, tranne quelle più sensibili o soggette a couperose, lo scrub viso di Oro di Spello svolge una tripla azione rendendo la pelle più liscia, luminosa e compatta grazie alla sua speciale formula a base di particelle di nocciolo di oliva di diverse dimensioni, polvere di nocciolo di mandorla e polvere di quarzo. Questo trattamento esfoliante rigorosamente Made in Italy assicura un’idratazione ottimale lasciando la pelle morbida e depurata da cellule morte e impurità.

Quale maschera per il viso scegliere

La maschera da utilizzare durante la pulizia del viso va scelta in base alle esigenze della vostra pelle.

La Mer Treatment Lotion Hydrating Mask su amazon.it

Se lottate contro un aspetto stanco, piccoli e grandi segni del tempo e un generale aspetto opaco e disidratato, Erborian Yuzu Vitamin-Mask è ciò che fa per voi. A base di vitamina E combinata con un estratto del frutto di yuzu e olio di yuzu, si può utilizzare anche come maschera notte per una pelle nutrita, luminosa e piena di vitalità. Per un’epidermide idratata in profondità e un incarnato levigato e luminoso, non potete perdere neppure la nuova Treatment Lotion Hydrating Mask di La Mer. La maschera del celebre marchio di bellezza è formulata con 73 minerali e nutrienti marini, inclusa l’antica alga Scenedesmus (che si è adattata al passaggio dall’oceano al deserto racchiudendosi in una guaina protettiva), e permette di muoversi durante l’applicazione grazie all’innovativo tessuto Jet Spun, composto da milioni di nano-fibre che danno la lussuosa sensazione del cashmere e trattengono la maschera sul viso.

Foreo H2Overdose Mask su amazon.it

Per donare luminosità al viso e regalargli un vero e proprio bagno di idratazione, fanno al caso vostro la maschera ultra-idratante per pelli secche H2Overdose Mask di Foreo, compatibile con la gamma dei dispositivi UFO del brand, o la nuova Cannabis Seed Oil Mask, lenitiva e antiossidante. Per la notte, invece, Sephora ha lanciato tre nuove formule con il 93% di ingredienti di origine naturale: al Fico d’India idratante, al Latte di mandorla protettivo e dissetante, e al Litchi, ricchissimo di vitamine e amminoacidi.

Bakel Pure Peel Mask su amazon.it

Invece, per favorire il rinnovamento cellulare e contrastare il naturale processo di invecchiamento della pelle, Bakel Pure Peel Mask accelera il turn over delle cellule ed esplica un’azione levigante, uniformante e illuminante. Effetto analogo hanno Collagen Impact Essential Mask di Mediheal e Skin So Beautiful Mask di GoodVara, che ossigena e idrata profondamente i tessuti e li fa apparire subito più giovani e vitali.

Photo cover credits: Leslie Jones on Unsplash