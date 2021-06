I rimedi naturali per le macchie solari

Macchie solari: cosa sono e dove compaiono

Quando la pelle è esposta al sole si ha un aumento della produzione di melanociti, cellule che scuriscono la pelle aumentando la quantità di melanina. Può capitare che questa iper-produzione di melanina causi delle macchie, che si presentano generalmente nelle zone più esposte come il viso, la schiena, il collo, il petto, le spalle e le mani, che hanno come principali cause l’esposizione al sole, l’invecchiamento e fattori genetici.

Anche lo stress, la gravidanza e le carenze vitaminiche possono contribuire a questo problema. Per schiarire le macchie solari ci sono prodotti specifici, ma è anche possibile provare alcuni trattamenti semplici e rimedi naturali per prevenirle.

Succo di limone contro le macchie solari

Il succo di limone ha proprietà sbiancanti che possono aiutare a eliminare le macchie scure, inoltre aiuta a mantenere la pelle morbida, pulita e bella.

Basta applicare un po’ di succo di limone fresco direttamente sulla zona interessata e lasciarlo riposare per 30 minuti prima di sciacquarlo con acqua fredda. Per cominciare a notare risultati positivi è necessario ripetere questo trattamento due volte al giorno per circa due mesi. In caso di pelle sensibile, diluire il succo di limone con acqua di rose o miele.

Un’altra opzione è quella di mescolare una buona quantità di zucchero con il succo di limone fino a raggiungere la consistenza di una pasta e utilizzarla per fare uno scrub, insistendo specialmente sulle macchie solari; risciacquare dopo 5-10 minuti. A questo trattamento, che va ripetuto più volte durante la settimana, è possibile aggiungere un po’ di olio d’oliva.

Olio di ricino per sbiadire le macchie scure

L’olio di ricino ha moltissime proprietà curative e può essere utilizzato in modo efficace anche per sbarazzarsi delle macchie scure. Oltre all’olio di ricino, è possibile utilizzare olio di vitamina E, olio di cocco, olio d’oliva o olio di mandorle. Utilizzare un batuffolo di cotone per applicare l’olio di ricino sull’area interessata e massaggiare delicatamente per alcuni minuti; lasciare in posa per alcune ore e quindi risciacquare. Per sbiadire le macchie solari e rendere uniforme la carnagione è necessario ripetere la procedura due volte al giorno, al mattino e alla sera.

Gel di aloe vera per le macchie solari

L’aloe vera ha proprietà curative e aiuta la rigenerazione della pelle, quindi è eccellente anche per sbarazzarsi delle macchie scure, soprattutto quando sono causate dall’esposizione al sole.

Strofinare delicatamente le macchie con un po’ di gel fresco di aloe vera e lasciarlo riposare per circa 30 minuti prima di lavare l’area con acqua fredda. Ripetendo due volte al giorno questa procedura entro un mese si dovrebbero notare dei primi miglioramenti. Se non si ha a disposizione del gel fresco di aloe vera, è possibile utilizzare succo di aloe vera.

I solari più nuovi per l’Estate 2021

Biopoint Solaire Spray solare invisibile SPF50 su amazon.it

Il miglior rimedio contro le macchie solari resta comunque sempre quello di prevenirle con cosmetici e prodotti solari dotati di SPF adatto al proprio fototipo. Se non ami le creme, spesso troppo pesanti sotto il caldo sole estivo, l’ideale è uno spray fresco e non grasso ma in grado di proteggere sia dai raggi UVA/UVB che dall’invecchiamento cellulare precoce come lo Spray solare invisibile SPF50 Biopoint Solaire.

Leocrema Acqua solare idratante 250ml su amazon.it

E sempre gli spray sono ideali per rinfrescarsi sotto il sole. Le nuove acque solari idratanti di Leocrema sono realizzate in tre fragranze delicate e piacevoli per donare sollievo e ripristinare l’equilibrio cutaneo anche sotto il solleone.

SkinLabo Fluido Solare Minerale Viso&Corpo SPF30 150ml

Se invece prediligi le consistenze fluide, il Fluido Solare Minerale Viso&Corpo SPF30 di SkinLabo, oltre a proteggere da foto-invecchiamento, eritemi e macchie della pelle, è arricchito con Celligent®, un principio attivo che agisce contrastando la formazione dei radicali liberi, e Skinflux®, un mix di ceramidi e fitosfingosine naturali che aiuta a ridurre la perdita d’acqua nei tessuti. Il fluido è inoltre particolarmente indicato per le pelli sensibili e per quelle intolleranti ai filtri chimici grazie ai suoi filtri 100% minerali non nano.

Anne Möller Non Stop Suncare Facial Fluid 50+ su amazon.it

Pensato specificamente per il viso è invece Non Stop Suncare Facial Fluid 50+ di Anne Möller, un trattamento solare anti-invecchiamento capace di difendere la pelle non soltanto dai raggi UVA, UVB e dagli infrarossi, ma anche dalle aggressioni provenienti dall’inquinamento. Grazie alla sua texture leggera e non appiccicosa, inoltre, è adatto non solo per la spiaggia ma anche per lo sport e il tempo libero.

BioNike Defence Sun Crema Mat SPF50+ 50ml su amazon.it

La scelta del solare per il viso può diventare complicata per chi ha la pelle mista o grassa che non soltanto deve combattere contro il rischio di scottature ed eritemi, ma anche contro comedoni e brufoletti. Defence Sun Crema Mat SPF50+ di BioNike è l’alleato perfetto per le pelli impure sotto il sole: alla protezione dai raggi UVA/UVB, infatti, accompagna attivi sebonormalizzante e una texture leggera e water resistant.

ISDIN Fotoprotector Hydro Oil su amazon.it

A chi ama gli oli, ma non le consistenze pesanti o appiccicose, ha pensato ISDIN nella formulazione del suo nuovo Fotoprotector Hydro Oil, un prodotto bifasico con SPF 30 in grado non soltanto di proteggere la pelle, ma anche di favorire l’abbronzatura fino al 43% grazie alla Pro-Melanin Technology. Leggero e facile da applicare, è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelli più sensibili e a tendenza atopica.

A-Derma Protect X-TREM

Per proteggere le parti più delicate del viso come contorno occhi, labbra e naso, o aree particolarmente delicate come tatuaggi e cicatrici, opta per uno stick con SPF50+ come quello proposoto da A-Derma. Oltre a essere super resistente all’acqua, Protect X-TREM protegge dagli effetti nocivi dei raggi UV, rinforza la barriera cutanea, potenzia le difese cellulari ed è adatto anche ai bambini più piccoli.

Leocrema Latte spray protettivo idratante SPF50+ €10

La protezione solare è indispensabile anche per la pelle sensibile e delicata dei bambini. Per proteggere efficacemente i piccoli sempre in movimento, Leocrema ha messo a punto il Latte spray protettivo idratante, facile da spalmare e resistente all’acqua e alla sabbia. Disponibile con SPF30 e SPF50+.

Biopoint Spray on Oil 100ml €6,40 su amazon.it

E dopo avere protetto al meglio la pelle per evitare l’insorgenza delle macchie solari, non dimenticare i capelli! Anche se non sono soggetti alle scottature, anche loro “soffrono” le lunghe esposizioni al sole, al sale e al vento. Per evitare di ritrovarti con una chioma indomabile, Biopoint ha messo a punto Spray on Oil, un olio spray multifunzione che protegge i capelli dai viraggi di colore mentre combatte l’effetto crespo idratandoli con gli estratti vegetali di olio di jojoba e d’uva.

Wycon After Sun Fresh ‘N’ Repair €13,90

Una volta tornata dalla spiaggia, dopo la doccia, non dimenticare il doposole. After Sun Fresh ‘N’ Repair di Wycon ha effetto rinfrescante e lenitivo grazie al mentolo e all’aloe ed è dotato di tecnologia upside down per raggiungere facilmente tutte le parti del corpo.

Schwarzkopf Professional BC Sunprotect Conditioner Cream 100ml €18,90

E non dimenticare l’after-sun anche per i tuoi capelli per ridurre l’effetto crespo e renderli più facili da gestire anche in vacanza. Schwarzkopf Professional BC Sunprotect Conditioner Cream è un balsamo leave-in doposole che si prende cura della tua chioma nutrendola e riparandola grazie all’azione dell’olio di buriti e dell’alga marina.