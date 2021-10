Quali maschere di bellezza contro le rughe scegliere

Per combattere i segni del tempo, la natura mette a disposizione diversi ingredienti efficaci. Ecco le maschere di bellezza antirughe da non perdere e le ricette fai da te per una pelle sempre giovane!

Aiuto, una ruga! Vi siete guardate allo specchio e lei è lì: beffarda e implacabile. Che fare? Purtroppo, l’invecchiamento della pelle è irreversibile. Intorno ai 30 anni (talvolta anche prima, se c’è familiarità), il collagene e le fibre elastiche del derma iniziano a deteriorasi e i tessuti perdono elasticità. Il risultato è la comparsa di segni verticali e orizzontali, più o meno profondi, ai lati della bocca e degli occhi e sulla fronte.

Il processo non si può fermare, ma è possibile rallentarlo mantenendo la pelle idratata, scegliendo una crema con SPF elevato per prendere il sole, seguendo una beauty routine specifica e ricorrendo una volta ogni 7 o 10 giorni a una maschera di bellezza.

Scoprite qui i prodotti contro le rughe da non perdere e le ricette fai da te da provare per un viso che non teme il trascorrere del tempo!

Maschere di bellezza naturali contro le rughe

Volete utilizzare delle maschere di bellezza contro le rughe naturali, ma non siete a vostro agio con le ricette fai da te? La soluzione sono i cosmetici a base di ingredienti vegetali. In questo modo, avrete la certezza di usare prodotti formulati nel rispetto delle persone, degli animali e dell’ambiente e privi di sostanze potenzialmente dannose e/o pericolose.

Pixi Vitamin-C Remedy Mask 300ml €24 su amazon.it Dr. Scheller Argan Bio & Amaranto – Maschera Viso su amazon.it

Se il vostro problema sono i segni del tempo e la pelle spenta, fanno al caso vostro la Maschera Viso Vitis & Melograno Bio di Delidea, che ritarda il rilassamento cutaneo e restituisce tono e luminosità, Vitamin-C Remedy Mask di Pixi, a base di agrumi, tè verde, acido ferulico e ginseng, e Argan Bio & Amaranto – Maschera Viso di Dr. Scheller, che migliora l’elasticità dei tessuti.

Alkemilla Bio Cosmetic Maschera Anti-Age su amazon.it

Invece, sono specifiche per le pelli mature la Maschera Levigante Immediata di Sante, con complesso attivo anti invecchiamento a base di tè e Acmella oleracea, la Maschera Anti-Age di Alkemilla Bio Cosmetic, ricca in antiossidanti grazie alla formula con Vitis vinifera, ed Extra-Firming Night Facial Mask di Natura Siberica, una maschera ecobio per la notte ad effetto rigenerante.

Gli Elementi Maschera Notte Rimpolpante su amazon.it

Contro i segni visibili dell’età e lo stress cutaneo la Maschera Notte Rimpolpante de Gli Elementi lavora per restituire vitalità ai tessuti e ridefinire l’ovale del viso. Alla base di acqua termale sulfurea si aggiungono principi attivi naturali quali: l’estratto di rosa damascena dal potere idratante; la peonia albiflora dall’effetto rimpolpante come un lipo-filler che migliora tono, volume ed elasticità cutanea; l’olio di germe di riso la cui azione emolliente e restitutiva previene i danni del foto-invecchiamento; e infine la betaina, sostanza naturale estratta dalla barbabietola da zucchero, che garantisce un’idratazione ottimale della pelle proteggendola da secchezza e irritazione.

Maschere di bellezza naturali antirughe fai da te: 2 ricette da provare

La natura offre molti rimedi per combattere i segni del tempo e tra gli ingredienti della dispensa ce ne sono due particolarmente indicati per realizzare delle efficaci maschere di bellezza antirughe fatte in casa. Il primo è l’avocado, un frutto ricco di acidi grassi essenziali, acido folico, vitamine A, C ed E e di complessi dalla spiccata azione antiossidante. Il secondo è il cetriolo, che contiene molta acqua e vitamina E.

Foreo Imagination DIY Mask Base 100ml €39,90 e confezione da 10 sachet da 6ml cad. €19,90 nelle Profumerie Douglas e su douglas.it

Come base puoi utilizzare la nuovissima Foreo Imagination, vegana, cruelty-free e testata dermatologicamente, che può anche essere usata da sola grazie alle sue proprietà idratanti, antiossidanti e lenitive. Per sperimentare con i tuoi ingredienti vegetali preferiti, mescolali con un cucchiaino di Foreo Imagination, applica il composto sul viso e lascia in posa 15-20 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida. In esclusiva in selezionate Profumerie Douglas e su douglas.it nei formati tubo da 100ml e confezione da 10 sachet da 6ml.

Maschera naturale all’avocado

Per preparare la vostra maschera contro le rughe all’avocado, schiacciate la polpa di metà frutto con tre cucchiai di olio di oliva, fino a ottenere un composto liscio e senza grumi. Poi applicatelo sul volto, massaggiando leggermente con la punta delle dita per farlo assorbire. Lasciate in posa 15 o 20 minuti e risciacquate con acqua tiepida. Se avete la pelle delicata e soggetta ad arrossamenti, al posto dell’olio di oliva potete utilizzare l’olio di jojoba.

L’avocado è ideale per realizzare una efficace maschera antirughe.

Maschera naturale al cetriolo

Se invece volete provare la mschera antirughe fai da te al cetriolo, dovete tagliare quest’ultimo a metà e frullarlo con 1 cucchiaino di olio di oliva, 2 di miele e 4 di yogurt. In questo modo otterrete un composto che va tenuto in posa sul viso circa 30 minuti e poi sciacquato con acqua tiepida. In alternativa, potete frullare il cetriolo pelato e tagliato in piccoli pezzi con un infuso di camomilla. Una volta che la crema è pronta, va fatta riposare in frigo per 10 minuti e poi applicata fredda sul viso e lasciata in posa per 20 minuti, prima di essere rimossa con acqua tiepida.

Poiché non tutte le pelli reagiscono allo stesso modo, prima di applicare la maschera è consigliabile fare un test di tolleranza su una piccola porzione del viso.

Photo cover credits: Designed by Freepik – engin akyurt @freestockcenter

Photo text credits: Designed by Freepik @dashu83