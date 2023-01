Crema antirughe uomo migliore: 10 prodotti per un viso giovane a lungo

Volete sorprendere il vostro lui o aiutarlo a scegliere la crema antirughe uomo migliore per le sue esigenze? Ecco 10 prodotti da farmacia e naturali da non perdere!

Semplicemente vanitosi o preoccupati della salute della propria pelle? Un po’ e un po’, esattamente come la controparte femminile.

Gli uomini sono sempre più attenti alla cura del viso e del corpo e utilizzano prodotti specifici per garantire il loro benessere.

Tra questi, gli anti-age occupano senza dubbio un posto di primo piano.

Per fare una sorpresa al vostro lui o aiutarlo nella scelta della crema antirughe uomo migliore per le sue esigenze, vi proponiamo una selezione di 10 prodotti top da farmacia e naturali.

Crema antirughe uomo farmacia

Esattamente come le donne, gli uomini possono avere una pelle molto delicata e sensibile. Per evitare la comparsa di allergie e intolleranze, una buona soluzione è rappresentata dai prodotti da farmacia.

Collistar Uomo Crema-gel Energizzante su amazon.it

Tra gli anti-age, la Crema-gel Energizzante di Collistar presenta un formula specifica per le pelli ipersensibili a base di ingredienti dall’azione energizzante, che stimolano la produzione di collagene, elastina e fibronectina combattendo i segni del tempo.

BioNike Defence Man Crema-gel Rivitalizzante 50ml €25 su amazon.it

Analogo effetto rivitalizzante e compattante ha BioNike Defence Man Crema-gel Rivitalizzante, caratterizzata da una texture fresca e leggera che dona luminosità al viso e contribuisce a farlo sembrare giovane e riposato.

Un’adeguata idratazione alla pelle è molto importante per contrastare la comparsa delle rughe e attenuare quelle presenti, ragione per cui in caso di secchezza è necessario scegliere un prodotto anti-age dall’elevato potere nutritivo e rigenerante, come Eau Thermale Avène Soin Hydratant Anti-Age.

Biotherm Force Supreme Youth Reshaping Cream su amazon.it

Biotherm Force Supreme Youth Reshaping Cream è dedicato invece alle pelli mature, che aiuta a ritrovare densità, compattezza e levigatezza grazie alla formula a base di Youth Algae™ (l'”Alga della Giovinezza”), Life Plankton™ e Pro-Xylan, mentre Clinique Anti-Age Eye Cream è specifica per la delicata zona del contorno occhi.

Clinique For Men Anti-Age Eye Cream su amazon.it

Crema antirughe uomo naturale

Sephora Collection Smoothing Hydratating Lotion €14,90

Per chi vuole combattere le rughe con prodotti dalla formulazione naturale, in commercio sono disponibili diversi trattamenti che utilizzano le proprietà di composti di origine vegetale.

L’Erbolario Uomo Siero per il Viso su amazon.it

Sephora Collection Smoothing Hydratating Lotion, per esempio, sfrutta l’azione dell’acido ialuronico per contrastare i segni del tempo, idratare la pelle e renderla morbida e levigata con una formula composta al 94% con ingredienti di origine naturale e una texture vellutata e non grassa, mentre il Siero per il Viso di L’Erbolario esercita un effetto tensore grazie all’Olio di Baobab e all’estratto di Ginseng siberiano.

Bottega Verde Retinolo Bv Plus, per esempio, sfrutta l’azione combinata di Pro-Retinolo, Vitamina E, Olio di Argan e Acido Ialuronico per contrastare i segni del tempo, idratare la pelle e renderla morbida e levigata.

Kiehl’s Facial Fuel Daily Energizing Moisture su sephora.it

A base di estratto di castagna e soia, Kiehl’s Facial Fuel Daily Energizing Moisture è indicata per combattere giorno dopo giorno la comparsa delle rughe e quelle già esistenti, invece il Siero Rivitalizzante Contorno Occhi con radice di Maca di The Body Shop è specifico per combattere il rilassamento e la perdita di densità dei tessuti della zona perioculare.

Verdesativa Crema Viso Uomo Antiage & Aftershave su amazon.it

Infine, la Crema Viso Uomo Antiage & Aftershave di Verdesativa si prende cura della pelle a 360°, svolgendo un’azione lenitiva, idratante, cicatrizzante, riepitelizzante e – naturalmente – anti-age, grazie agli estratti di piante amazzoniche e alla Canapa sativa.

Cover photo created by master1305 – www.freepik.com