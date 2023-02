Come abbinare le calze a rete: 10 idee audaci

Sensuali, rock, a volte sfacciate, le calze a rete hanno attraversato tutto il Novecento e sono approdate ai giorni nostri ancora piene di vitalità. Scopri come abbinarle in 10 idee audaci.

Nella moda, le calze a rete vanno e vengono. Anzi, a ben vedere non se ne sono mai andate ma hanno cambiato più volte anima. Dalle ballerine del Moulin Rouge al rock degli anni ’80 e ’90 la tendenza fishnet è sempre stata qui, mettendoci però anche in difficoltà. Emblema di sensualità anche sfacciata, infatti, le calze a rete non sempre sono facili da abbinare.

Che calze mettere con i vestiti?

Abbinare calze e vestiti non è difficilissimo ma, ovviamente, conoscere qualche dritta può sempre essere utile. I collant velati neri, per esempio, danno il massimo con gonne corte e minidress ton sur ton, magari con un paio di stivali alti al ginocchio per non temere il freddo neanche nelle giornate più rigide.

Un po’ più di attenzione è necessaria per accostare abiti e calze grafiche. Collant con fantasie come pois, loghi e altri pattern stanno benissimo con mini shorts e scarpe flat. Meglio evitare maxigonne e vestiti lunghi per non nascondere la fantasia delle calze.

Un capitolo a parte va riservato ai collant coprenti, spesso bollati come non trendy. Se però li si indossa con abitini di tweed e pump o sandali l’effetto cambia e ci proietta immediatamente nell’Upper East Side del primo Gossip Girl.

Il galateo delle calze sconsiglia invece calze dai colori sgargianti con un abbigliamento altrettanto appariscente, a meno che il vostro obiettivo non sia proprio quello di osare un monocolore bold, e l’abbianamento di collant scarlatti e bianco, che soprattutto sotto le feste potrebbero farvi rischiare l’effetto Babbo Natale.

Quando andavano di moda le calze a rete?

Come tutti i dettagli della moda, anche le calze a rete hanno avuto i loro alti e bassi. E se la prima attestazione delle fishnet stockings è nell’edizione del 1933 dell’Oxford English Dictionary, questo tipo di calza aveva già fatto la sua apparizione sulle gambe delle ballerine dei café chantant parigini durante la Belle Epoque.

Ma è negli anni ’50, quando appaiono sia addosso alle pin up come Betty Page che alle dive di Hollywood come Marylin Monroe e Jane Russell, che le calze a rete iniziano a diventare un simbolo di sensualità anche nell’immaginario popolare.

Dopo alcuni decenni di oblio, le fishnet tornano in auge con il punk degli anni ’70 e poi ancora negli ’80, quando Madonna regala alle calze a rete una sfumatura fetish. Lungo le decadi successive, infine, sono state amate da it girl come Chiara Ferragni, artiste come Lady Gaga e Dita Von Teese, e regine delle passerelle come Kate Moss, Bella Hadid e Kendall Jenner.

Perché le calze a rete sono volgari?

È vero, in tanti considerano le calze a rete volgari, o semplicemente troppo stravaganti per essere indossate tutti i giorni e tendono a relegarle a situazioni particolari come feste e serate in discoteca.

Spiegarne il motivo non è semplice. Questa idea viene forse dal richiamo verso subculture come quella BDSM, o forse dall’impressione che siano un accessorio “inutile” che finge di nascondere e invece rivela.

Abbinare le calze a rete: idee di outfit

Le calze a rete in inverno

Miniabito Guess su amazon.it

Se le calze a rete in linea di massima sono più adatte alle mezze stagioni, in inverno puoi indossarle insieme a un paio di parigine e abbinarle con minigonne, shorts, minidress colorati e maxipull.

Le calze a rete con i sandali

Sandali Loriblu

Le calze a rete vanno valorizzate e, sensuali come sono, nasconderle è un peccato. Quindi non avere paura e osale con scarpe aperte, sandali, zeppe e décolleté che scoprano il piede.

Le calze a rete con i jeans

Camicia Tommy Jeans su amazon.it

Aggressive, rock ed eccentriche, le calze a rete, meglio se a maglia larga, con i jeans ti regalano subito un look che sa di grunge. Per un outfit street style che non passi inosservato completa con un camicione lungo o un vestito oversize.

Le calze a rete eleganti

Nonstante quello che si creda abitualmente, le calze a rete possono essere molto eleganti, soprattutto quelle a maglia stretta.

Giacca Uniqlo

Sensuali e romantiche se indossate cone una gonna a tubo sopra o sotto il ginocchio, le fishnet sono belle anche se abbinate a una giacca sobria e a un bel paio di tacchi a spillo.

Le calze a rete ai party

Mom shorts Calvin Klein su amazon.it

Se il vostro debole sono gli outfit “selvaggi” tipici degli anni ’80, indossate le calze a rete abbinandole a una minigonna di pelle o a un paio di shorts di jeans. Per un outfit ancora più grintoso indossate un abito seconda pelle con tacchi di vernice o stivaletti stringati.

Le calze a rete casual

Se avete in programma un evento o un’occasione non troppo formale, anzi decisamente easy, indossate le calze a rete sotto un abito dai colori accesi, magari con una fantasia floreale, e abbinatelo con una borsa nera grande e un paio di stivaletti con il tacco basso e largo.

Scarpe Maimai

Nelle mezze stagioni puoi calzare ai piedi anche tronchetti, stringate di foggia un po’ maschile, mocassini o un bel paio di stivali sopra il ginocchio.