Come abbinare il chiodo: 10 idee on the road

Stagione dopo stagione torna ad affaciarsi nei nostri armadi e sembra non conoscere crisi. Stiamo parlando del chiodo, il giubotto di pelle ispirato al look dei motociclisti.

Super versatile e capace di reinventarsi in un’infinità di fogge e varianti di colore, il biker ha un segreto per il suo successo decennale: si armonizza con qualsiasi look, qualsiasi stile e, last but not least, con qualsiasi età.

Come abbinare il giubbotto di pelle donna

La giacca di pelle grunge

Simbolo dello stile rock, la giacca di pelle acquista un sapore grunge se abbinata con una t-shirt basica a tinta unita, grafica o, per rimanere in tema, decorata con il logo della band preferita.

Handbag Geisha di Hènope

Per completare l’outfit, un super classico come i jeans e una camicia di flanella scozzese. Se tutto ti sembra troppo semplice, aggiungi qualche tocco di rosso negli accessori.

Il chiodo anni Ottanta

Impazzite per i coloratissimi anni Ottanta? Allora mettete da parte la giacca nera e optate per il chiodo rosso fuoco, magari da indossare con un paio di mocassini e una camicetta per smorzare un po’ l’effetto choc di una giacca di pelle scarlatta.

Perfecto in pelle di agnello di Schott NYC su amazon.it

Se, invece, al nero non intendete proprio rinunciare, abbinate il vostro giubotto da motociclista con un abitino romantico e svolazzante per creare contrasto.

Il biker in versione sexy

Blusa animalier di Pinko su amazon.it

La biker jacket ha, inevitabilmente, un lato sexy e un’anima provocante. Se volete mettere l’accento su questo suo carattere sensuale, indossatela con una camicia animalier puntando preferibilmente sulle fantasie leopardo e completate con una minigonna e un paio di stivaletti con il tacco.

La giacca di pelle in ufficio

Maglia crewneck Chicca Lualdi

La giacca di pelle, tra le sue innumerevoli virtù fashion, possiede anche la capacità di essere imbattibile per spezzare un abbigliamento un po’ troppo formale. Con un maglioncino e l’immancabile it bag, per esempio, è il capospalla da mezza stagione ideale per l’ufficio.

Il chiodo casual

Il modo forse più immediato di abbinare il chiodo è probabilmente inserendolo in uno stile casual. E in nessun altro caso più che in questo è possibile sbizzarrirsi giocando con il nostro armadio.

Se infatti la giacca di pelle nera sdrammatizza in un attimo vestiti eleganti e tessuti preziosi permettendoci di indossarli un po’ più spesso, quotidianamente la possiamo indossare con abiti oversize e maxipull per giocare con le proporzioni.

Gonna a vita alta Desigual x M. Christian Lacroix su amazon.it

Un effetto analogo si può ottenere anche abbinando il chiodo con gonne lunghe e abiti midi e maxi, mentre se alle proporzioni preferiamo variare sulle sfumature di colore possiamo indossare il biker nero con outfit monocromatici.

Come indossare una giacca di pelle nera

Per regalare un twist elegantissimo alla tua giacca di pelle nera, fai attenzione ai gioielli e indossala con una collana minimal, orecchini chandelier o una cascata di braccialetti silver. E se il tuo spirito è sexy, accentualo con un tubino aderentissimo. Il nero, ovviamente, è de rigueur.

Collana collezione Flowing di Breil su amazon.it

Per un mood più romantico e bon ton, invece, puoi indossare il chiodo con una blusa morbida in seta in toni neutri o pastello (verde menta, rosa blush, avorio) e un pantalone nero a vita alta, oppure scegliere un look anni ’50 e abbinarlo a una gonna ampia che arrivi appena sotto il ginocchio.

Mule Alison di AGL

Anche per andare in ufficio la biker jacket si dimostra la grande alleata della mezza stagione. Sopra il tailleur pantalone sostituisce il solito trench, soprattutto se abbiniamo anche una hobo bag e un paio di brogue, e con la camicia maschile e accessori in toni metallici ci regala un irrinunciabile sapore chic.

Come abbinare il giubbotto di pelle uomo

E infine l’uomo. Perché anche per lui il giubbotto di pelle è uno degli amici più affidabili e versatili. Elegante con un dolcevita nero o neutro e i pantaloni del completo, è chic ma non banale se indossato insieme a una camicia bianca e a una cravatta.

Hoodie Matéma

Gli sportivi, invece, possono indossare il chiodo nel più classico degli outfit con i jeans e le sneaker o imitare Fonzie con una t-shirt bianca e gli stivaletti. Quando fa più freddo la giacca di pelle diventa casual con la felpa col cappuccio e il beanie hat o abbraccia lo stile college con un maglione dai colori accesi.

Cover photo by ASphotofamily on Freepik