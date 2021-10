Acconciature da sposa per capelli lunghi, le pettinature per il tuo giorno più bello

Raccolti o sciolti sulle spalle? Con fiori freschi o con il velo? E se fossero meglio le trecce? Se non riesci a scegliere l’acconciatura perfetta per il tuo matrimonio, guarda le pettinature da sposa più belle per il grande giorno!

Abito: fatto. Fiori: fatto. Location: fatto. Ormai hai spuntato quasi tutte le voci della to-do list per il tuo matrimonio. Ma resta ancora in sospeso la scelta della pettinatura. Con i tuoi capelli lunghi, trovare un’acconciatura da sposa non dovrebbe essere un problema, e invece proprio la troppa scelta ti sta mandando in confusione e ti ritrovi a corto di idee. Niente paura! Abbiamo fatto un giro su Instagram per scovare le acconciature da sposa per capelli lunghi più belle, da quelle più classiche a quelle più originali, proprio per darti una mano nella scelta dell’hairstyle per il tuo giorno più bello!

Acconciature da sposa per capelli lunghi raccolti

Abito Yvette Vera Wang Bride

La più classica delle acconciature raccolte per una sposa con i capelli lunghi? Senza dubbio lo chignon. Sempre elegante con il suo allure da Grace Kelly, si presta a infinite variazioni sul tema: puoi sceglierlo liscissimo e composto oppure messy e spettinato ad arte, arricchirlo con trecce e fiori freschi o, come in questo caso, impreziosirlo con un diadema importante. Le acconciature per capelli lunghi sono innumerevoli e potrai permetterti di scegliere lo styling che più rispecchia la tua anima.

Il raccolto a treccia o arrotolato, magari impreziosito da forcine gioiello, sarà un ottimo espediente per tenere a bada dei capelli mossi un po’ troppo voluminosi.

Abito Odette di Vera Wang Bride

Anche la coda di cavallo bassa è straordinariamente chic nella sua semplicità: se hai i capelli lisci e fini puoi rendere più corposa la chioma facendoti applicare delle extension. In alternativa, puoi raccoglierli in tante piccole trecce e fermarle con un accessorio. L’abito è il modello ad A Odette Vera Wang Bride.

Acconciature da sposa per capelli lunghi semi raccolti

Per avere lunghi boccoli da Rapunzel ci hai messo anni e non hai intenzione di nasconderli proprio il giorno del tuo matrimonio, ma vuoi evitare il fastidio di avere i capelli davanti agli occhi. Non rinunciare ai tuoi riccioli romantici! Falli scendere a cascata lungo la schiena e trasforma le ciocche laterali in una treccia per tenerle ben ferme.

Se ami gli hairstyle semplici e hai un’anima romantica e un po’ bohemien, ferma i capelli con un infinity knot intrecciando morbidamente due ciocche da raccogliere all’altezza delle tempie.

Una treccia a spina di pesce che sembra fondersi magicamente con il resto dei capelli: se ami le beach waves non rinunciarci nemmeno nel giorno del tuo matrimonio!

Acconciature da sposa per capelli lunghi sciolti

I capelli semplicemente arricciati con il ferro ti sembrano troppo banali per un giorno tanto speciale? La differenza la fanno gli accessori: un fermaglio sparkly applicato lateralmente ti farà apparire splendente e glamour.

Se alle atmosfere romantiche preferisci un mood più contemporaneo, crea onde morbide e sciolte e impreziosiscile con una decorazione di perle.

E infine la più essenziale, elegante e classica delle pettinature per una sposa che preferisce lasciare i capelli sciolti: onde ben definite, lucidissime e luminose.

Acconciature laterali per la sposa con i capelli lunghi

Se la parte posteriore del tuo abito è particolare e vuoi mostrarla ma preferisci non raccogliere i capelli, fai una riga molto evidente, arriccia la chioma e spostala tutti da un lato.

Ferma i capelli con un accessorio da posizionare dietro l’orecchio per una pettinatura che unisce i tradizionalissimi boccoli a ispirazioni meno convenzionali.

Se sogni un’acconciatura unica e indimenticabile, sostituisci il velo con una stola di tulle da annodare intorno alla chioma, in un raccolto laterale dal gusto minimal e super chic.

Acconciature da sposa per capelli lunghi con trecce

Raccolti, semi-raccolti, ma anche trecce. La treccia è una delle pettinature più amate dalle spose perché permette di rimanere in ordine senza perdere in eleganza. Se temi di non avere capelli abbastanza voluminosi arricchisci la chioma con qualche ciocca posticcia o con le extension.

Se prevedi di sposarti in una località ventosa, allontana i capelli da viso fermandoli in due trecce da unire sul retro della testa.

Matrimonio country? Fai una treccia corposa e decorala con piccole spighe di grano.

Acconciature da sposa per capelli ricci e mossi

Se sei orgogliosa dei tuoi capelli riccissimi, raccoglili in una coda alta. Una pettinatura talmente essenziale che si presta anche al fai-da-te!

Le onde vecchia Hollywood sono il modo più glam per sfoggiare capelli mossi ma ben disciplinati.

Abito Alizée Vera Wang Bride

Un po’ principessa delle fiabe, un po’ hippy: una coroncina di capelli decorata con fiori freschi per tenere a bada una cascata di capelli mossi.

Acconciature da sposa per capelli lisci e lunghi

Abito con drappeggi Laurence Vera Wang Bride

Lo chignon per te è troppo tradizionale, ma con i tuoi capelli lisci e lunghi sembra la soluzione più ovvia. Rendilo meno classico decorandolo longitudinalmente, il risultato sarà decisamente inaspettato. Oppure, lasciali liberi e sciolti, un’acconciatura insolita come la gonna a palloncino dell’abito a sirena Laurence Vera Wang Bride.

Se cerchi un’atmosfera meno classica per il tuo look da sposa, raccogli i capelli in due crocchie sovrapposte e lascia libera qualche ciocca per dare ancora più movimento all’acconciatura.

Il modo migliore per valorizzare una pettinatura intrecciata? Scegli accessori per capelli che ne seguano l’andamento: ci sono fermagli che si adattano perfettamente alla curva della nuca, ideali per valorizzare acconciature raccolte ed elaborate.

Acconciature da sposa per capelli lunghi con frangia

Se non hai intenzione di rinunciare alla frangia neanche (o soprattutto) per il tuo matrimonio, prendi ispirazione dalle star degli anni Sessanta. Hai presente la classica pettinatura di Brigitte Bardot? Si chiama bouffant e sarà perfetta per il tuo matrimonio.

Acconciature da sposa per capelli lunghi con fiori freschi

La treccia è già di per sé una pettinatura romantica. Rendila fiabesca intrecciando tra i capelli piccoli fiori freschi che riprendono quelli del tuo bouquet.

Se ti senti in tutto e per tutto una sposa con il velo, aggiungi alla tua acconciatura qualche fiorellino di glysophila paniculata, meglio nota come velo da sposa. Per esaltare il tuo hairstyle, applica il velo sotto la nuca, sarai elegantissima e romantica.

Variazioni sul tema dei fiori: le foglie. Se sei una sposa country chic procurati una coroncina di foglie per un’acconciatura unconventional.

Acconciature da sposa per capelli lunghi con velo

La più classica delle acconciature da sposa è quella con il velo, ma come fare per non coprire o rovinare la pettinatura? Un’idea potrebbe essere di fermarlo non sopra, ma sotto i capelli all’altezza della nuca.

Un classico senza tempo che non passa mai di moda: chignon basso e morbido coperto da un velo delicato e leggero.

Capelli sciolti e velo? Si può fare: arriccia la chioma con il ferro e, se non ti sembra abbastanza voluminosa, fai aggiungere qualche ciocca di extension nei punti strategici.

Acconciature da sposa per capelli lunghi con diadema

Se sogni un matrimonio regale, allora dovrai assolutamente sfoggiare una pettinatura da vera regina. Per un hairstyle da principessa delle fiabe intreccia i capelli, raccoglili sulla testa e ferma l’acconciatura con un diadema.

Per un hairstyle nel solco della tradizione non può mancare il velo, da abbinare magari a una tiara che riprenda i motivi del pizzo.

È il tuo giorno speciale, quindi non aver paura di essere “troppo” e indossa il velo lungo e un diadema scintillante. Assicurati solo di non coprire completamente i capelli, sarebbe un peccato nasconderli!

Acconciature da sposa per capelli lunghi con coroncina

Se la tiara ti sembra eccessiva ma non vuoi rinunciare a un look principesco, puoi sempre scegliere una coroncina di perline o di strass per ravvivare la pettinatura senza osare troppo.

Per far durare i boccoli tutto il giorno, dopo averli avvolti intorno al ferro fermali con una forcina mentre si raffreddano e scioglili solo dopo il make-up. Fissa tutto con la lacca e termina la tua acconciatura con una coroncina di fiori.

Per una pettinatura davvero wow, abbina una treccia a corona a una coroncina per capelli scintillante.

Acconciature da sposa per capelli lunghi con cerchietto

Lasciando i capelli al naturale non si sbaglia mai: quindi raccoglili e aggiungi un cerchietto di strass super glamour.

E se il cerchietto fossero i tuoi capelli? Fai una treccia olandese che parta all’altezza dell’orecchio, passala attraverso la testa fino a raggiungere la tempia opposta e, se vuoi, aggiungi una decorazione di fiori freschi.

Una tenerissima fascia per capelli fatta intrecciando nastri e minuscoli fiori: una pettinatura perfetta per una sposa bohémien e per un matrimonio all’aperto.