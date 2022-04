Acconciature da cerimonia, idee per chi ha i capelli lunghi

Ricci o lisci, raccolti o sciolti, se hai i capelli lunghi trovare l’acconciatura da cerimonia perfetta per te non sarà difficile, anche se sei la mamma di uno degli sposi!

Hai un matrimonio in vista? La tua migliore amica ha avuto un bambino ed è il momento di battezzarlo? O, semplicemente, ti è arrivato un invito per una cerimonia formale e non riesce a trovare la giusta acconciatura per i tuoi capelli lunghi? Ecco tante idee di pettinature raccolte o semiraccolte per tutti i gusti e per tutti i tipi di chioma!

Acconciature da cerimonia per le mamme degli sposi con i capelli lunghi

Lo sposo e la sposa sono le figure chiave di un matrimonio, ma anche con le loro madri non si scherza! Lui guarderà la mamma di lei per sapere che aspetto avrà tra vent’anni e lei dovrà confrontarsi con quella che, nel bene e nel male, è stata la prima donna del suo futuro marito. Per questo (e per mille altri motivi) sicuramente vorrai essere impeccabile!

Lo chignon, elegante e senza tempo, si adatterà perfettamente a qualsiasi tipo di abito da cerimonia, da quelli più semplici a quelli più elaborati. Ma non è il suo solo vantaggio! È un’acconciatura perfetta per qualsiasi tipo di capelli, lisci e sottili, spessi e ricci e tutte le sfumature tra questi due estremi; con la sua aria chic e sofisticata potrà essere abbinato facilmente con ogni tipologia di gioielli e accessori.

Se tua figlia e il suo fidanzato stanno organizzando un matrimonio tradizionale, probabilmente anche tu sarai in cerca di un look classico ed elegante, dunque non è proprio questo il momento di sperimentare pettinature nuove o stravaganti. Un hairstyle semiraccolto ammorbidito da qualche boccolo non soltanto è super classico, ma può essere facilmente ravvivato da un accessorio luccicante.

Se i tuoi capelli lunghi tendono ad arruffarsi, trasformali in un’acconciatura divertente e attuale, ideale per la madre della sposa: prendi due ciocche mediamente spesse, attorcigliale e fermale in una crocchia bassa sulla nuca. Fissa il tutto con una forcina decorativa.

Se hai chiome lunghissime, sfruttale al massimo con un semiraccolto voluminoso. Inizia cotonando i capelli con un pettine a coda, poi sistemali aiutandoti con una spazzola rotonda e fermali sul retro della testa. Qualche accessorio scintillante ti renderà ancora più raffinata.

Un raccolto morbido ideale per la mamma dello sposo. È talmente semplice e discreto che si adatterà perfettamente anche all’abito più scintillante e agli accessori più sgargianti.

Questa pettinatura raccolta sarà perfetta per una mamma della sposa con i capelli spessi e ricci o mossi. Infatti la base per un risultato movimentato e femminile è proprio il volume naturale dei capelli: il trucco sta tutto nell’uso di abbondante lacca per capelli.

Maschera Colore Vivo Biopoint Professional 300ml €7,50 su amazon.it

Infine, per mantenere vivace la tinta, sublimandola e illuminandola, sfrutta le proprietà dello shampoo e della maschera della linea Colore Vivo Biopoint Professional. Formulati con phyto-filters, estratto di melograno e semi di lino, promettono di ammorbidire, districare e proteggere i capelli colorati.

Acconciature da cerimonia per bambine con i capelli lunghi

Matrimonio romantico? Una damigella bambina con fiori tra i capelli renderà felice te perché perfettamente in linea con la tua idea di cerimonia, e lei che potrà sentirsi una vera piccola principessa!

Se per la piccola hai scelto un outfit tutto in bianco, adagiale sui capelli una coroncina di fiori freschi. I toni pastello sembreranno più luminosi con i capelli biondi e spiccheranno di più con quelli scuri.

Le ghirlande sono divertenti, ma la bimba potrebbe trovarle scomode. Se ha capelli lunghi e sottili, meglio un mix di trecce da decorare con un unico, grande fiore da appuntare di lato.

Se la bambina ha i capelli folti, prova un raccolto ordinato e grazioso da fermare e decorare con corolle di piccole dimensioni.

Acconciature da cerimonia per le invitate con i capelli lunghi

Sistemate le mamme degli sposi e le damigelle, non resta che pensare alle invitate. Non importa quanto, nella vita di tutti i giorni, tu preferisca hairstyle naturali, approfittare di un’occasione formale per sfoggiare un’acconciatura ben fatta è bello e divertente!

Le trecce bohemien sono un’ottima scelta per pettinature eleganti per capelli lunghi. Prova una treccia laterale che avvolge la parte anteriore della testa e continua lungo il lato: una pettinatura che starà fantasticamente con un abito di chiffon stampato.

Sei una fan del Trono di Spade e il tuo personaggio preferito è Daenerys Targaryen? Imitala con un semiraccolto etereo da sfoggiare con il piglio di una vera Madre dei Draghi: prendi piccole sezioni di capelli e fissale con elastici extra small di colore chiaro. Unisci alcune ciocche e ripeti due o tre volte.

Damigelle adulte e testimoni, invece, potranno optare per un raccolto intrecciato e un po’ spettinato. L’effetto messy renderà il look fresco e romantico, e ti permetterà di giocare con fermagli e accessori preziosi.

Gisou Propolis Infused Texturizing Wave Spray 150ml €35 su sephora.it

Per mantenere perfetta un’acconciatura elaborata, può essere utile uno spray testurizzante come quello Gisou. Arricchito con propoli per rinforzare e nutrire i capelli, è realizzato in maniera sostenibile e contiene un filtro UV per proteggere le chiome dai danni del sole.

Acconciature da cerimonia per capelli ricci e lunghi

Gli hairstyle da cerimonia perfetti per i capelli ricci e lunghi? Senza dubbio quelli raccolti! Perché è vero che i capelli molto mossi sono bellissimi, ma la loro personalità riottosa ogni tanto li rende non proprio semplicissimi da acconciare. E, per le occasioni importanti, sicuramente non vorrai ritrovarti in testa un cespuglio ingestibile!

Per l’acconciatura raccolta più classica, i capelli ricci hanno bisogno di forcine. Tantissime forcine. Per un look semplice e un po’ messy dovrai creare una serie di riccioli che diano l’impressione di fondersi insieme. Prendi piccole ciocche di capelli, piegale su se stesse fino alle punte e fissale bene in modo che non si sciolgano. Il trucco? Applica una maschera anti-crespo il giorno prima!

Una pettinatura che ha un che di fantascientifico, perfetta per una ragazza giovane (o anche meno giovane!). Per realizzarla bisogna giocare con gli intrecci sui lati e con il volume sulla sommità della testa. Sarà perfetta con capelli molto ricci e spessi.

Un po’ dea greca, un po’ principessa delle fiabe: il trucco è tutto nel diadema da applicare sulla nuca. Con questo hairstyle farai una bellissima figura in qualsiasi matrimonio, festa o party per un diciottesimo compleanno. Non dimenticarti però che il protagonista è il tuo accessorio per capelli: opta per un trucco e un abbigliamento il più semplici possibile.

Acconciature raccolte da cerimonia per capelli lunghi

Quelle raccolte sono il tipo più comune di acconciature da cerimonia, e il perché è presto detto: si abbinano perfettamente a tutti i tipi di scollatura, soprattutto a quelle posteriori e ti permettono di sfoggiare gli accessori più eleganti perché orecchini e collane non rischiano di perdersi sotto una folta chioma.

Per uno stile da Cenerentola al ballo del principe, raccogli tutti i capelli più in alto che puoi e trasforma loro stessi in una decorazione avvolgendo lo chignon con una treccia sottile. Per una pettinatura ancora più elegante, avvolgi la base del raccolto con una fascia luccicante o una collana di perle.

Sfrutta il lato più rockabilly degli anni ’50 cotonando la frangia e lisciando al massimo i lati dell’hairstyle. Assicurati di fissare qualsiasi ciocca ribelle con cera per capelli o gel per un’acconciatura perfetta!

Preferisci le atmosfere dei ruggenti anni ’20? Regalati una pettinatura da flapper degna del Grande Gatsby arricciando i capelli e raccogliendoli in una crocchia morbida. Termina il tuo hairstyle dal sapore rétro fermandolo con una fascia per capelli sottile e doppia.

Acconciature semiraccolte da cerimonia per capelli lunghi

Le acconciature semiraccolte sono perfette se vuoi attirare l’attenzione sul tuo viso e, contemporaneamente, sfoggiare quei magnifici boccoli che solo il tuo parrucchiere è in grado di fare proprio come li vuoi tu.

Super semplice non significa mai super banale, e questa pettinatura ne è la prova: è così fresca e easy da essere perfetta per un party elegante, una sera in discoteca o per un aperitivo con la tua migliore amica. Realizzala annodando tra loro tre ciocche di capelli e, se un domani avrai voglia di tagliare un po’ i capelli, sappi che va benissimo anche per le chiome di media lunghezza.

Gli hairstyle come questo si adattano a qualsiasi forma del viso, quindi sicuramente anche tu avrai la possibilità di sfoggiarla per la prossima occasione elegante. Il segreto per un bouffan à la Bardot è nel volume, che potrai ottenere cotonando tantissimo o con un trucco a prova di imbranata: il pettinino con l’imbottitura!

Anche questa acconciatura da sera approfitta delle imbottiture strategiche per aggiungere volume a capelli troppo dritti in occasione di un matrimonio o un’altra cerimonia in cui desideri essere chic ed elegante. Ps: se hai la frangia approfittane per rendere l’ensemble ancora più sofisticato.

Acconciature da cerimonia semplici per capelli lunghi

“La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza” diceva Coco Chanel e non saremo sicuramente noi a mettere in dubbio le massime di una donna che era un’esperta in materia. Vediamo come declinare la semplicità nelle pettinature da cerimonia.

Se sei orgogliosa della lunghezza e del colore della tua chioma, lasciala fluire libera e sciolta su una spalla. Puoi provare anche da sola arricciando i capelli con il ferro e fissandoli con la lacca.

Beach waves da grande soirée? Perché no! Sovrapponi due o tre code di cavallo per un hairstyle che a prima vista potrebbe sembrare complicato, ma che riuscirai a fare anche da sola con un po’ di pratica. E se vuoi assicurarti un effetto wow, aggiungi qualche ciocca di extension per esaltare il volume del tuo look.

Uno chignon come un altro? Non proprio: la piccola treccia avvolta insieme al resto dei capelli è il tocco in più di questa acconciatura laterale, per un classico rivisitato in chiave rigorosamente romantica.

Acconciature da cerimonia fai-da-te per capelli lunghi

Se con i capelli te la cavi e “chi fa da sé fa per tre” è il tuo mantra anche quando si parla di pettinature da cerimonia, armati di pettine, spazzola e forcine e prova qualche hairstyle fai-da-te

Per fare questa acconciatura semiraccolta, perfetta per capelli lunghi e medio-lunghi, dovrai cotonare la parte anteriore della chioma, assicurandoti di aver prima lasciato da parte le sezioni laterali dei capelli. Dopo che avrai raggiunto il volume che desideri, unisci i ciuffi laterali dietro la testa e crea una topsy tail, la coda di cavallo ritorta tipica degli anni Novanta (per aiutarti puoi procurarti lo strumento apposito). Per finire, estrai qualche ciuffetto qua e là per una pettinatura più movimentata.

Ravviva la classica treccia alla francese rendendola il punto focale del tuo hairstyle. Basterà creare la treccia su un lato della testa e fonderla con una coda di cavallo. Se hai i capelli molto lisci, dai movimento alle punte arricciandole un po’.

Non tutte le acconciature raccolte sono complicate, anzi alcuni chignon sono abbastanza semplici da fare. Tira indietro i capelli, fai una treccia morbida, arrotolala su se stessa e fissala con tanta, tanta lacca.