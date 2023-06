Come truccarsi per andare a un matrimonio

Come truccarsi per un matrimonio? Scopri tanti consigli per un make-up da invitata che si farà notare!

Abito: scelto. Scarpe: eccole qui. Borsa e accessori: pronti. Gioielli: nessun problema. A questo punto resta solo un punto da esaminare: come truccarsi a un matrimonio? Se è vero che il bon ton richiede un maquillage non troppo appariscente, al momento di scegliere un trucco cerimonia bisognerà valutare lo stile dell’evento, l’orario scelto dagli sposi, la location e se è richiesto un look specifico.

Come truccare il viso per matrimonio

Se l’incarnato uniforme e la pelle luminosa sono i tuoi punti di forza, sfruttali per creare un make-up nude dall’effetto bon mine, ideale come trucco matrimonio da giorno.

Dopo aver steso un buon primer, fondamentale per la tenuta del maquillage soprattutto in estate, procedi a creare la base con il prodotto più adatto alla tua carnagione: che la tua scelta cada su una BB Cream o su un fondotinta, da scegliere in crema a bassa o media coprenza, assicurati che l’effetto finale sia naturale ma comunque in grado di mascherare eventuali imperfezioni.

Erborian BB Crème con ginseng in Doré 15ml €20,90 su sephora.it

Aggiungi eventualmente un po’ di correttore e spolvera tutto con un velo di cipria trasparente per fissare il risultato. Un po’ di blush steso a pennellate larghe e qualche goccia di illuminante nei punti strategici ti assicureranno un aspetto radioso per tutto il giorno. Ultima raccomandazione: scegli cosmetici waterproof a prova di lacrime e sudore.

Come truccare gli occhi per matrimonio

È considerato il make-up occhi per eccellenza e con lui è davvero impossibile sbagliare. Stiamo parlando dello smokey eyes, sicuramente più adatto come trucco per un matrimonio serale ma, a seconda dei colori che sceglierai, perfetto sia nella bella stagione che per una cerimonia invernale.

Huda Beauty Palette Matte Obsessions in Warm su sephora.it

Nella stagione autunno-inverno puoi puntare senza timore su un classico make-up nei toni del nero o del marrone e scegliere uno smokey eyes colorato per la primavera-estate ma se vuoi attirare tutta l’attenzione sugli occhi scegli i colori tenendo conto della tonalità delle tue iridi.

Se hai gli occhi azzurri, per esempio, prova con nuance calde e aranciate come l’oro e il bronzo, mentre gli occhi verdi risalteranno di più in rosa e viola. Se invece sei alla ricerca di un maquillage occhi per invitata con occhi marroni sbizzarrisciti con l’azzurro e il blu non troppo scuro.

Come ingrandire l’occhio con il trucco

Se, oltre a farne risaltare il colore, vuoi anche ingrandire gli occhi con il trucco, puoi adottare alcuni espedienti che ti regaleranno occhi da cerbiatta.

Il piegaciglia

Per far risaltare il tuo sguardo, per prima cosa, sono indispensabili ciglia voluminose e incurvate, un effetto che portai ottenere utilizzando con perizia il piegaciglia.

Piegaciglia Tweezerman su amazon.it

Per prima cosa dovrai pettinare le ciglia con uno scovolino per aprirle e districarle, quindi scaldare appena il piegaciglia col phon. Dopo esserti assicurata che non scotti troppo, appoggia lo strumento premendolo delicatamente lungo tutta la lunghezza delle ciglia in modo da non correre il rischio di spezzarle.

Per ottenere una piega duratura esegui l’operazione prima di stendere il mascara per evitare di appiccicare le ciglia una con l’altra.

La matita color burro

Da non confondere con quella bianca, la matita color burro ha una tonalità leggermente gialla che la avvicina molto al colore naturale della sclera (la parte bianca dell’occhio). Per questo motivo se la stenderai lungo la rima inferiore delle palpebre otterrai un effetto ottico di ingrandimento che, insieme a un’abbondante passata di mascara sulle ciglia inferiori, farà apparire i tuoi occhi molto più grandi.

Astra Kohl Color Matita kajal in Burro su amazon.it

Per evitare che la matita si sciolga durante la giornata, assicurati di acquistarne una che sia di buona qualità e waterproof.

Il mascara

Per un effetto occhi da bambola, il prodotto davvero essenziale è il mascara. Ciglia ben pettinate, incurvate, aperte a ventaglio e di un bel color carbone fanno da cornice all’occhio ingrandendolo e allungandolo.

Deborah Milano Mascara 24Ore Instant Maxi Volume Waterproof €16 su amazon.it

Per ottenere questo risultato, dopo aver pettinato e piegato le ciglia, stendi un’abbondante quantità di mascara distribuendolo con movimenti a zig-zag per distribuirlo uniformemente. A questo punto, per un effetto wow, ripassa lo scovolino di punta al centro dell’occhio per separare e allungare ulteriormente le ciglia.

L’illuminante

Anche l’illuminante può rivelarsi un valido alleato nel trucco per ingrandire gli occhi. Ecco come fare: dopo aver truccato le palpebre, usa un highlighter (da scegliere in una tonalità calda o fredda a seconda della tua carnagione) per creare un punto luce nell’angolo interno dell’occhio.

Rare Beauty Positive Light Silky Touch in Flaunt €29,90 su sephora.it

Poi, aiutandoti con il pennello o con le dita, sfumalo verso l’interno per eliminare lo stacco con l’ombretto e rendere omogeneo il make-up. Se lo desideri, applica una piccola quantità di illuminante anche sotto le sopracciglia e, usando un pennellino sottilissimo, lungo il bordo delle palpebre inferiori.

Le sopracciglia

Anche le sopracciglia hanno un ruolo fondamentale nel fare apparire gli occhi più grandi e più intensi. E, al netto delle mode del momento, archi eccessivamente sottili o troppo definiti e artefatti non faranno altro che dare al tuo sguardo un aspetto chiuso e duro.

Sephora Collection Tint & Volume Brow Gel in Nutmeg Brown €12,99 su sephora.it

Quindi non esagerare con le pinzette e limitati a eliminare solo i peletti che fuoriescono dalla forma naturale delle sopracciglia. Eventualmente, facendo molta attenzione, puoi accorciare quelli troppo lunghi servendoti di una forbicina.

Dopodiché usa il tuo cosmetico preferito, in crema o in polvere, per definire i contorni muovendoti dall’esterno verso il naso. Infine con l’apposito pennellino sfuma il tratto per rendere il risultato più naturale.

L’eyeliner

E infine l’eyeliner, validissimo alleato per dare risalto agli angoli esterni degli occhi facendoli apparire più grandi e allungati. Per tracciare la riga in modo corretto dovrai assicurarti che il tratto tracciato nell’angolo interno dell’occhio sia quasi impercettibile e che vada ad aumentare di dimensioni e intensità man mano che ti sposti verso la tempia.

Rougj x Liu Jo Double Liner Armonia dei Colori Inverno in Nero €26

Quando avrai finito di disegnare la linea, usa un ombretto dello stesso colore dell’eyeliner per sfumare appena la codina. Con questo espediente il tuo sguardo apparirà ancora più aperto e intenso.

Come truccare gli occhi dopo i 60 anni

Con l’avanzare dell’età il tuo viso è cambiato e hai difficoltà a trovare un make-up che ti faccia vedere bella quando ti guardi allo specchio. Ma non preoccuparti, realizzare un trucco occhi per over 60 non è impossibile, basta seguire poche semplici regole.

Revlon Colorstay Looks Book in Original €16,20 su amazon.it

La prima, e forse la più importante, è di evitare tutti quegli ombretti troppo scuri, che rischierebbero di indurirti i lineamenti, ma anche quelle troppo accese. Per illuminarti lo sguardo, infatti, l’ideale è un trucco occhi naturale con tonalità come grigio scuro, marrone e viola da scegliere tenendo conto del colore delle tue iridi.

Se sei una sessantenne con gli occhi castani, quindi, scegli nuance tra l’oro e il marrone aranciato, mentre se vuoi valorizzare iridi verdi meglio colori che contengano qualche punto di viola o di rosso.

In caso di palpebre cadenti oppure occhio incappucciato la sfida è quella di aprire lo sguardo giocando con gli ombretti. Per riuscirci, prova a realizzare uno smokey eyes molto sfumato con gradazioni di colore che vadano da quello più chiaro, da stendere nell’angolo interno dell’occhio, a quello più scuro. Evita comunque i finish perlati perché accentuano le rughe.

Se porti gli occhiali, infine, il maquillage va realizzato tenendo conto del tipo di lenti che indossi. Con quelle per la miopia, per esempio, che tendono a rimpicciolire gli occhi, dovrai puntare su ombretti dai toni chiari. Al contrario, occhiali per l’astigmatismo, ipermetropia e presbiopia fanno apparire gli occhi eccessivamente grandi e richiedono, dunque un trucco occhi in colori scuri.

Come truccare le labbra per matrimonio

Se invece che sugli occhi vuoi puntare l’attenzione sulle labbra ma sei comunque alla ricerca di un make-up da matrimonio semplice da realizzare e però anche elegante e sofisticato inizia realizzando una base uniforme e luminosa coprendo bene eventuali imperfezioni e discromie.

Laneige Lip Sleeping Mask €23 su sephora.it

Sugli occhi mantieniti leggera stendendo un ombretto nude e tracciando una linea sottile con l’eye-liner e poi passa alla bocca. Essendo le labbra le protagoniste assolute del tuo trucco da invitata, assicurati che siano ben idratate, rimpolpate e senza pellicine.

Per ottenere questo risultato fai uno scrub labbra delicato acquistandone uno dei tanti disponibili in profumeria oppure fallo da sola usando un cucchiano di miele e un po’ di zucchero. Dopo l’esfoliazione è il momento di una maschera idratante. Anche in questo caso ne troverai moltissime in commercio.

A questo punto, per far durare il lipstick tutto il giorno, stendete un buon primer labbra e poi applicate il vostro rossetto preferito. Solitamente i colori vivaci come il rosso e il fucsia sono più adatte per una cerimonia di giorno, mentre le nuance scure, per esempio il bordeaux, sono da preferire per un matrimonio serale.

Cover photo by teksomolika on Freepik