Sport e sollevamento carichi errato: quali sono le conseguenze?

Ci sono molte situazioni in cui una persona può trovarsi a dover sollevare un peso. La prima che viene in mente è probabilmente quella che si verifica in palestra durante i sollevamenti con pesi liberi o macchinari, ma non è questo l’unico caso.

Molte professioni richiedono di sollevare carichi, come ad esempio i lavoratori edili, i trasportatori, i meccanici o i magazzinieri, e anche nelle attività comuni spesso ci si trova a dover sollevare pesi, come ad esempio una borsa pesante o uno zaino, oppure i mobili o gli elettrodomestici durante un trasloco e mentre si fanno le pulizie.

In ogni caso sollevare pesi in modo sicuro e corretto è importante per prevenire infortuni e mantenere una buona condizione fisica. Cosa si rischia se si solleva un peso nel modo sbagliato? Vediamo le principali conseguenze.

Dolore lombare

Il dolore lombare si manifesta come dolore nella zona bassa della schiena. È un problema molto comune che può essere accompagnato da rigidità e difficoltà a muoversi. Per capire da cosa è dovuto il dolore lombare bisogna vedere le circostanze specifiche della persona.

Nel caso del sollevamento pesi, può essere causato dall’eccessivo sforzo sui muscoli e sulla colonna vertebrale dovuti a una postura scorretta e a movimenti rigidi e repentini.

Strappi muscolari

Uno strappo muscolare è una lesione del muscolo causata dall’eccessivo stress o dall’usura. Si manifesta come un dolore acuto nella zona interessata, accompagnato da gonfiore e lividi.

Gli strappi muscolari possono essere causati da una tecnica di sollevamento errata, dall’eccessivo sforzo o dalla mancanza di allenamento adeguato.

Lesioni articolari

Le lesioni articolari sono danni alle articolazioni causati da un’eccessiva pressione o dalla ripetizione di movimenti errati durante il sollevamento pesi.

La lesione articolare può verificarsi in diverse articolazioni, come spalle, ginocchia, gomiti e colonna vertebrale.

I sintomi più comuni includono dolore acuto, gonfiore, debolezza, instabilità e difficoltà a muovere l’articolazione interessata.

Problemi di postura

Il sollevamento pesi errato condotto in maniera ripetitiva può causare problemi di postura a lungo termine, come una curvatura della colonna vertebrale o una spalla più alta dell’altra.

Infiammazione dei tendini

L’infiammazione dei tendini, nota anche come tendinite, è una condizione medica in cui i tendini, i tessuti che collegano i muscoli alle ossa, diventano infiammati e dolenti.

La tendinite può essere causata da una serie di fattori, tra cui il sollevamento di carichi pesanti in modo errato, movimenti ripetitivi o lesioni.

Ernie del disco

Le ernie del disco sono una delle conseguenze più gravi del sollevamento pesi errato. Si manifestano come dolore, debolezza muscolare e formicolio, accompagnato da una sensazione di pressione nella zona interessata.

Indicazioni generali per una tecnica di sollevamento corretta

La tecnica corretta per sollevare un peso dipende dal tipo di peso e dalla situazione. Tuttavia, ci sono alcune regole generali che dovrebbero essere seguite per sollevare pesi in modo sicuro e corretto: