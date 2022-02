Chi è nato oggi 1 febbraio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi e a tutti i vip che spegneranno le candeline sulla torta l’1 febbraio. Cento di questi giorni dunque a Stéphanie di Monaco, che decisamente non ha bisogno di presentazioni. Nata nel Principato di Monaco nel 1965 dal matrimonio di Grace Kelly con il principe Ranieri, come i suoi fratelli Carolina e Alberto è stata in gioventù una delle presenze fisse sulle copertine dei rotocalchi soprattutto a causa delle sue traversie sentimentali. Nel 1995 infatti ha sposato la sua guardia del corpo Daniel Ducruet ma, nonostante i due figli Louis e Pauline, il matrimonio finisce l’anno dopo quando vengono pubblicate alcune foto che lo ritraggono in atteggiementi intimi con un’altra donna. Nel 1998, da una relazione con uno degli uomini che si occupano della sua sicurezza, Stéphanie dà alla luce Camille e, nel 2003, sposa l’artista circense di origine portoghese Adans Lopez Peres. La più giovane dei figli di Grace Kelly si è anche occupata di moda lanciando una sua linea di costumi da bagno, ha registrato un disco che ha avuto un certo successo in Francia e anche oggi si occupa attivamente di diverse attività benefiche, soprattutto a vantaggio delle persone con disabilità e nella lotta contro l’AIDS.

Tra i nati oggi anche il cantautore britannico Harry Styles. Classe 1994, ha esordito nel mondo della musica con la boyband One Direction, diventata famosa dopo aver conquistato, nel 2010, la terza posizione nell’edizione inglese del talent show X Factor. Dopo aver venduto più di 50 milioni di dischi, il gruppo si prende una pausa e Harry si dedica alla carriera solista pubblicando due album, all’attivismo a sostegno della comunità LGBTQ+ e alla moda, diventando una delle muse del direttore creativo di Gucci Alessandro Michele.

Tanti auguri di buon compleanno anche a Giorgio Tirabassi, attore nato a Roma nel 1960. Oltre ad aver recitato per 9 anni a teatro nella compagnia di Gigi Proietti, è apparso al cinema in film come Verso sera, Un’altra vita, Il branco, La cena, Paz! e La classe non è acqua, ma la notorietà arriva grazie al personaggio di Roberto Ardenzi nella fiction Distretto di polizia. Sempre in televisione ha recitato anche in Boris, nel film per la TV Paolo Borsellino e nella serie televisiva di Canale 5 Benvenuti a tavola – Nord vs Sud.

