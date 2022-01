Chi è nato oggi 31 gennaio: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? Partiamo con Malika Ayane, cantante nata a Milano nel 1984 che, prima di firmare il suo primo contratto discografico, si è esibita a lungo con il coro delle voci bianche del Teatro alla Scala. Il primo album, che porta il suo nome, arriva nel 2008 e ne seguiranno altri quattro insieme a cinque partecipazioni al Festival di Sanremo che le regalano due volte il premio della critica intitolato a Mia Martini. Tra le sue partecipazioni alla kermesse musicale, resta memorabile quella del 2010 quando l’orchestra, per protestare contro il quinto posto che le era stato assegnato dal televoto, lanciò in aria gli spartiti. Madre di Mia, avuta nel 2005 dal suo primo compagno, Ayane dal 2009 al 2010 ha avuto una relazione con Cesare Cremonini, mentre nel giugno del 2011 ha sposato a Las Vegas il regista di videoclip Federico Brugia.

Tanti auguri sarebbero andati oggi anche a Mariuccia Mandelli, in arte Krizia dall’ultimo dialogo di Platone incentrato sulla vanità femminile, nata a Bergamo nel 1925 e morta a Milano il 6 diecembre del 2015. Considerata una delle più importanti creatrici di moda tra gli anni Sessanta e i primi Duemila, ha contribuito in modo significativo nella trasformazione del capoluogo meneghino in uno dei centri del fashion system mondiale.

Tra i nati oggi anche Justin Timberlake, nato a Memphis nel 1981. Insieme a Britney Spears e Christina Aguilera è stato uno dei protagonisti del programma per bambini Mickey Mouse Club, ma è diventato davvero famoso esibendosi con la boyband ‘N Sync alla fine degli anni Novanta. Dopo la fine dell’esperienza con il gruppo, si è dedicato alla carriera solista vincendo subito due Grammy con il primo disco Justified. Nel 2005 ha debuttato al cinema nel thriller Edison City cui sono seguite molte altre apparizioni sul grande schermo tra le quali vanno ricordate quelle in Alpha Dog e The Social Network. Tra le sue relazioni sentimentali più importanti quelle con Britney Spears, con Cameron Diaz e con Jessica Biel, sposata in Puglia nel 2012 e da cui ha avuto i due figli Silas Randall e Phineas.

