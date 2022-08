Corsi di massaggio riconosciuti dal CONI: ecco cosa bisogna sapere

Per la formazione del massaggiatore sportivo, c’è bisogno di seguire dei corsi altamente qualificati e riconosciuti: ma da quale ente? Il Coni o l’ASI?

Attenzione: sarà necessario scegliere un corso di massaggio che rientri nelle casistiche previste dall’ASI, ente che a sua volta viene riconosciuto dal CONI.

Per trovare una guida utile ci siamo rivolti all’azienda Artecorpo: affermata azienda del settore formazione e praticantato di aspiranti massaggiatori, (clicca qui per la pagina dedicata).

Attraverso la loro consulenza abbiamo capito come si fa a trovare un corso per massaggiatore formalmente riconosciuto.

Per intraprendere un percorso formativo di studi e quindi successivamente addentrarsi in un lavoro per tutta la vita, bisogna sapere le regole e tutto ciò che concerne la formazione.

Corsi di massaggio riconosciuti: facciamo chiarezza

Prima di parlare dei corsi occorre fare una distinzione tra massaggio terapeutico e massaggio benessere.

Il massaggio terapeutico lo fanno il fisioterapista e il massofisioterapista che offrono dei cicli a persone che devono recuperare problemi ai muscoli, ai tendini alle ossa dopo un’operazione per una malattia o un trauma. Per fare questo lavoro c’è bisogno di una laurea.

Per i massaggiatori sportivi o del benessere basta seguire un corso professionale, anche senza laurea. Il diploma che si riceve dopo il corso è riconosciuto a livello nazionale dall’Asi, ente di promozione sportiva riconosciuto sia dal Coni che dal Ministero degli interni.

Se i corsi proposti non hanno questa dicitura allora probabilmente è inutile frequentarli.

Bisogna sapere però che al momento in Italia, neanche le regioni possono garantire un percorso che sia riconosciuto direttamente dal Coni. Pertanto questo lavoro, come tanti altri è regolato direttamente dal Codice Civile e dalla Costituzione e al momento non prevede un albo specifico.

Massaggiatore sportivo: le leggi che devi conoscere

Il massaggiatore sportivo è una figura legittima ai sensi della Costituzione Italiana e del Codice Civile art. 2222 c.c., conforme alla norma UNI 11713:2018 del 31 maggio 2018 che determina chi svolge questo lavoro come “Professionista del benessere” con competenze riconosciute in tutta Europa.

Inoltre la figura professionale è disciplinata dalla Legge n. 4 del 2013 sulle professioni non regolamentate, pubblicata nel 2013. Tale norma prevede la possibilità, per le professioni senza albo, di creare associazioni capaci di rappresentare il settore senza vincolo esclusivo di rappresentanza, anzi c’è la possibilità che ce ne siano diverse per ogni professione.

Un esempio concreto è l’Asi per i massaggiatori sportivi oppure le associazioni per i copywriter, grafici, wedding planner, amministratori di condominio e tante altre professioni.

Per coloro che vogliono svolgere la professione con partita iva, quindi da libero professionista, è opportuno anche conoscere la legge 2222. La tale definisce un lavoratore autonomo occasionale, colui che compie la sua prestazione dietro corrispettivo, in modo autonomo e senza subordinazione del committente. Il consiglio è informarsi con un commercialista e farsi seguire se si sceglie di intraprendere questa strada.

Quello che possiamo dirti è che avrai un codice ATECO 96.09.09 (che differisce in base alle professioni). In particolare questo fa riferimento ai servizi per la persona.

Se decidi di scegliere il regime forfettario, come quasi tutti agli inizi del proprio lavoro autonomo, conoscere questo codice è importante per te. In base a questo si calcola il coefficiente di redditività, ossia la base imponibile da dove è detratta l’iva. La base si calcola in base al tuo reddito e se resti fermo col lavoro non avrai costi fissi da affrontare!

Oltre alla questione dei corsi da scegliere e degli attestati riconosciuti, è bene che tu sappia come è regolamentato il lavoro che vuoi fare, ecco perché ti abbiamo dato queste informazioni!