Chi è nato oggi 8 agosto: i compleanni glamour

I nostri più sinceri auguri vanno a tutti i vip e personaggi famosi che festeggiano il compleanno l’8 agosto. Tra i nati oggi non possiamo non fare gli auguri a Dustin Hoffman, attore che sicuramente non ha bisogno di presentazioni nato a Los Angeles nel 1937. Tra i tantissimi film in cui ha recitato, ricordiamo Il laureato, Un uomo da marciapiede, Lenny, Kramer contro Kramer, Tootsie, Rain Man – L’uomo della pioggia, Sesso & potere, John e Mary, Il maratoneta, Hook – Capitan Uncino, Oggi è già domani, Tutti gli uomini del presidente, Mi presenti i tuoi?, Il piccolo grande uomo, Papillon, Ishtar, Dick Tracy, Virus letale, Sleepers, Neverland – Un sogno per la vita, I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita, Vero come la finzione, Vi presento i nostri e The Meyerowitz Stories.

Tra i nati oggi gli auguri vanno anche a Ludovico Tersigni, nato a Roma nel 1995 e dal 2021 subentrato ad Alessandro Cattelan nella conduzione di X Factor. Nonostante la giovane età, Tersigni ha già recitato molto in teatro, al cinema e in televisione apparendo in film, fiction e serie televisive come Arance & martello, L’estate addosso, Tutto può succedere, Slam – Tutto per una ragazza, Skam Italia, Oltre la soglia e Summertime.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com