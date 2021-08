Chi è nato oggi 9 agosto: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai nati oggi e a tutti i personaggi famosi nati il 9 agosto. Iniziamo da Gillian Anderson, l’indimenticabile Dana Scully di X-Files, nata a Chicago nel 1968. Nel suo curriculum, oltre al ruolo che le ha dato la celebrità, anche tante altre serie televisive come Sex Education, The Crown, Hannibal e American Gods, ma anche esperienze sul grande schermo tra cui ricordiamo La casa della gioia, L’ultimo re di Scozia, Doppio gioco, Il palazzo del Viceré, X-Files – Il film e X-Files – Voglio crederci.

Un altro personaggio che fa il compleanno oggi è Eric Bana, nato a Melbourne nel 1968 e noto soprattutto per aver interpretato Bruce Banner nell’Hulk firmato nel 2003 da Ang Lee ed Ettore in Troy. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo quelle nei film Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto, Munich, Star Trek – Il futuro ha inizio, Lone Survivor, Liberaci dal male, Chi è senza peccato – The Dry e Un amore all’improvviso e nella serie televisiva Dirty John.

Tra chi compie gli anni oggi c’è anche Melanie Griffith, nata a New York nel 1957, figlia di Tippi Hedren, una delle attrici preferite di Alfred Hitchcock, e candidata all’Oscar nel 1989 per la sua interpretazione in Una donna in carriera. Tra gli altri film in cui ha recitato menzioniamo Bersaglio di notte, Omicidio a luci rosse, Qualcosa di travolgente, Vite sospese, Pazzi in Alabama, A morte Hollywood, Uno sconosciuto alla porta, Lezioni di anatomia, Scomodi omicidi, Lolita, Un altro giorno in paradiso, Automata e The Disaster Artist.

Buon compleanno infine a Audrey Tautou, nata in Francia nel 1976 e interprete de Il favoloso mondo di Amélie, Piccoli affari sporchi, Il codice da Vinci, Ti va di pagare? – Priceless, Una lunga domenica di passioni e Coco avant Chanel – L’amore prima del mito.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com