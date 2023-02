3 dolci golosi senza troppi sensi di colpa

La primavera, ormai, è alle porte e con lei tutti i migliori propositi per rimettersi in forma.

Il clima e la stagione certamente aiutano, perché con l’allungarsi delle giornate viene più voglia di trascorrere tempo all’aria aperta e dedicarsi a qualche sport leggero. Anche la frutta e la verdura diventano più gustose e preparare fresche insalate e grandi ciotola di macedonia è molto più confortevole che in inverno.

Ma con i dolci, come si fa?

Se c’è una cosa che di solito viene bandita o fortemente limitata quando si intraprende un regime alimentare più equilibrato, teso spesso a tornare al peso forma, questi sono proprio i dolci.

L’abbondanza di zuccheri non fa bene alla linea e pensare di fare ancora le scorpacciate di prima, quando si decide di cambiare, è decisamente da dimenticare.

Che si fa allora se si ha voglia di un piccolo dessert ma allo stesso tempo non si vuole mandare all’aria il lavoro e i sacrifici di intere settimane?

Esistono molte soluzioni light che si conciliano bene anche all’interno di una dieta più sana ed equilibrata. Dai soffici pancake senza burro per colazione, fino ai “finti tiramisù” a fine cena, le idee da mettere in pratica sono tante e possono essere persino più gustose delle versioni tradizionali.

Se non altro aiuteranno a non sentirsi troppo in colpa, quando si decide di trasgredire.

Monoporzione frutta e Yogurt

Abbiamo già detto che la primavera e l’estate sono stagioni molto generose a tavola, perché regalano una certa abbondanza di frutta e verdura colorata e gustosa, già piuttosto zuccherina di suo: fragole, ciliegie, pesche, albicocche, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Perché allora non sposarle con lo Yogurt magro e creare un gustoso dessert o una merenda golosa?

Senza dubbio lo Yogurt con la frutta fresca ha tutto un altro sapore rispetto a quello già pronto e contiene molte più vitamine.

Si può anche pensare di preparare delle piccole monoporzioni, da servire al termine di una cena con amici, in cui alternare biscotti magri, con una colata di yogurt e un topping di frutta fresca a piacimento. Senza dubbio è un modo leggero per chiudere una serata in compagnia.

Tiramisù con lo yogurt

Il già citato tiramisù, nella sua versione tradizionale, è un dolce davvero molto goloso e anche molto calorico. Mascarpone, panna, uova, fanno decisamente pensare a tutto fuorché alla linea e alla leggerezza. Perché allora non sostituire questi ingredienti con dello yogurt greco?

In commercio ce ne sono tanti e di molti gusti, al caffè, alla vaniglia, alla stracciatella, ecc. Si abbinano tutti alla preparazione del tiramisù, in cui si possono intervallare strati di savoiardi, con crema allo yogurt greco e cacao in polvere o granella di frutta secca, come mandorle, noci e nocciole.

Cheesecake light

Anche la cheesecake è un dessert che ha conquistato le tavole degli italiani e a cui è davvero molto difficile resistere. Non è detto, però, che non si possa adeguare anche in una versione meno calorica e pesante. Nella sua versione originale, vengono impiegati formaggio fresco, uova, panna, a volte anche mascarpone, mentre in quella light si può sostituire tutti questi ingredienti con della semplice ricotta, che andrà a farcire uno strato di biscotti integrali, e ricoperta con frutta fresca, secca o frutti di bosco spadellati.