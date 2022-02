Chi è Giulia Stabile, ballerina di Amici

Giulia Stabile è nata a Roma, ha 19 anni, ed è famosa per essere la prima ballerina donna ad aver vinto il talent show più popolare d’Italia, Amici. Giulia è stata inoltre co conduttrice del programma serale Tu si que vales su Canale 5.

Ma scopriamo di più su Chi è Giulia Stabile.

Biografia e Carriera

Giulia è nata a Roma il 20 Giugno 2002 sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Giulia Stabile inizia a ballare danza classica a 3 anni, ed entra presto nella compagnia Nough Megacrew. Ha sempre coltivato la passione per la danza.

Proprio ad Amici di Maria De Filippi ha stregato i fan. Anche se da non molto, Giulia Stabile è una ballerina professionista, ormai affermata.

Proprio ad Amici, instaura un rapporto speciale con Sangiovanni, destinato poi a crescere.

Nell’ultima puntata Giulia ha sfidato proprio Sangiovanni ma tra i due ha avuto la meglio la ballerina lasciando a Sangiovanni il secondo posto.

Le persone che ama sono la sua mia fragilità ma anche il suo punto di forza.

Giulia ama molto i tatuaggi e per questo sull’avanbraccio destro ha tatuato“…5 6 7 8”, i tempi dei passi della danza, la sua più grande passione.

L’intervista

Ad un intervista su Vogue confessa che per lungo tempo si è sentita sbagliata.

Allo specchio vedeva i denti storti, un po’ di peluria, le labbra sottili. Ora ha imparato che la bellezza sta proprio in quei dettagli. Persino nello spazietto tra i denti. Anche il rapporto con il trucco è cambiato: prima non riusciva a vedersi struccata, lo usava come maschera per nascondere i difetti. Non sopporta che tante ballerine di talento ancora oggi non riescano a trovare lavoro perché sono un po’ più formose. Specifica che all’estero le cose sono diverse e spera presto anche in Italia.

Nelle stessa intervista ha detto:

Nella danza come nella vita, nessuno è perfetto. Se penso a quante ragazze che hanno sogni nel cassetto che non possono realizzare perché non vengono considerate “adatte” mi fa molta rabbia. Infatti ho in mente un progetto proprio su questo tema.

Confessa anche di essere stata vittima di bullismo. Ritiene sia difficile superarlo, inizialmente si teneva tutto dentro ma poi l’ha superata solo parlandone. Iniziando ad accettarsi e a capire che “né io né chi offende è sbagliato”.

Giulia e Sangiovanni

Sangiovanni e Giulia si sono conosciuti ed innamorati durante la loro esperienza nella penultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Lui era fidanzato, lei non aveva mai avuto una storia.

Nella casa condivisa i due si sono scambiati un dolce bacio, il primo per Giulia, stabilendo l’inizio della loro storia.

Poiché sono arrivati in finale (piazzandosi al secondo e primo posto) hanno vissuto i primi mesi del loro amore sotto pressione, ma senza andare oltre, con una purezza e semplicità invidiabili.

Al termine del talent sono rimasti insieme e il 27 dicembre 2021 hanno festeggiato il loro primo anniversario.

I numerosi impegni di entrambi li tengono molto distanti, ma il sentimento che li unisce resiste più forte che mai.