Orologi da donna: quali sono le tendenze del 2022

L’orologio è un accessorio la cui scelta è importante e delicata, per l’uomo come per la donna. Non tutti sanno che il primo orologio da polso è stato realizzato in chiave femminile: è stata nientemeno che la sorella di Napoleone e Regina di Napoli, Carolina Bonaparte, a commissionare nel 1810 un bracciale che è poi diventato il precursore del moderno orologio da polso.

A lanciarsi nell’ardita impresa, fino a quel momento inedita, uno dei geni dell’Ottocento, Abraham-Louis Breguet, il quale riesce incredibilmente ad accontentare Sua Maestà ideando un segnatempo dalla forma ovale su un bracciale finissimo in oro. Una vera e propria opera d’arte ma anche, per usare un termine contemporaneo, di design, che purtroppo è andata perduta.

Non così l’abitudine di utilizzare l’orologio, nonostante la pratica sempre più comune di dare un’occhiata al cellulare per conoscere l’ora. Questo perché si tratta di una soluzione che consente di avere sempre sotto controllo il passare del tempo mantenendo, contemporaneamente, le mani e i movimenti liberi.

Oggi come alle sue origini, l’orologio donnaha mantenuto la sua vocazione originaria: quella di essere affidabile, preciso ma anche bello. In questo articolo vi portiamo alla scoperta delle tendenze moda del 2022 le quali, ne siamo sicuri, sapranno entusiasmarvi e stupirvi.

Un accessorio, l’orologio da polso femminile, da abbinare esattamente come borse, scarpe e gioielli al resto dell’outfit. Capace di donare quella nota di stile in più e dare ritmo alla personalità.

Nero: il cinturino che conquista sempre

Una delle tendenze che convince, ancora una volta, nel 2022 è quella che vede gli orologi con cinturino nero. Un’idea di stile iconica, potremmo dire, che ha origini non così recenti, addirittura legate niente meno che al nome di Louis Cartier, il quale era solito indossarlo e farne uno dei tratti distintivi del proprio stile. Un oggetto amato anche dalle star del jet set internazionale, compresa Jackie Kennedy.

L’orologio con cinturino nero si caratterizza per il mood vintage e senza tempo, richiama al passato ed è l’essenza della contemporaneità. È un evergreen, insomma, sofisticato ma mai troppo formale, bon ton e minimalista, perfetto persino nella versione sportiva.

Un modello da indossare tutto l’anno, durante l’inverno ma anche in estate, dove si abbina perfettamente, ad esempio, a un classico come il vestito bianco, un must di tendenza anche per la primavera estate del 2022. L’orologio con cinturino nero riesce a dare quell’elemento di eleganza in più, un po’ jazz un po’ rock.

Metallo: l’essenza del passare del tempo

L’orologio nasce come oggetto per scandire il tempo e investirlo al meglio, un’esigenza piuttosto importante, ancora di più nella contemporaneità, legata alla necessità di ottimizzare la gestione delle ore durante l’intero arco della giornata.

I materiali dell’orologio da polso sono, in primo luogo, di origine metallifera, a cominciare dal quadrante, una vera e propria opera di tecnica artigianale che vede competenze diverse; un sapere antico che trae origine da un settore come quello orafo e persino siderurgico.

Il metallo si è affermato, presto a dire il vero, anche per quanto riguarda il cinturino, in particolare quello maschile, dove è sinonimo di virilità e sportività. Una declinazione non estranea alle proposte degli orologi donna, che vedono sia una soluzione sporty chic, come vuole lo stile moda per eccellenza quest’anno, sia estremamente raffinata, grazie a un’ispirazione che presenta un collegamento profondo con l’alta gioielleria e materiali quali l’argento e indirettamente l’oro.

Una soluzione, quella del cinturino in metallo, da portare morbida e delicata sul polso, perfetta per la primavera estate ma anche per le altre stagioni. L’abbinamento più cool? Quello col blazer maschile, capace di unire i due universi dell’eleganza proprio tramite l’orologio.

Il ritorno dei colori pastello

Il colore è importante, nella vita. Rappresenta uno dei tratti distintivi della personalità tanto che potremmo affermare, senza esitazione, dimmi quali colori indossi e ti dirò chi sei. Con un vantaggio: quando ci si stanca è sempre possibile cambiare e trovare un nuovo mood, dai capelli all’outfit, per dare una svolta alla propria giornata e persino a un momento particolare dell’esistenza.

Una delle tendenze degli ultimi anni per quanto riguarda l’armocromia è quella che vede il ritorno dei colori pastello i quali non possono mancare nei capi moda di tendenza nel 2022 e persino tra gli accessori.

L’orologio naturalmente non fa eccezione; ce ne siamo accorti d’inverno, quando è tornato di moda il quadrante verde. Il verde pastello è uno dei colori che promettono di fare faville durante la primavera estate, ad esempio nella sfumatura del menta, delicata e perfetta con il famoso vestito bianco che abbiamo citato all’inizio ma anche con gli outfit più sportivi.

Gli orologi con i cinturini pastello, oltre al verde un altro must è il rosa baby, stanno bene con uno dei look che vuole essere protagonista quest’anno: quello che vede il top insieme a gonna, pantaloni e shorts insieme, per le ore dell’ufficio o le occasioni importanti, a una giacca.

Insomma, l’orologio è protagonista, nel 2022. Lo dimostrano le tendenze moda che vedono un tempo scandito con stile e contemporaneità.