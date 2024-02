Oroscopo Marzo 2024: la bellezza per la primavera segno per segno

Volete scoprire cosa hanno in serbo le stelle per Marzo 2024? Seguite i nostri consigli beauty personalizzati per il vostro segno zodiacale!

Il ritorno della primavera vi mette di buon umore o soffrite un po’ i cambi di stagione? Volete conoscere un buon modo per sfruttare il vostro rinnovato vigore o recuperare energia? Ci pensa il nostro Beauty Oroscopo Marzo 2024! Per salutare la bella stagione in grande stile abbiamo pensato di consigliarvi dei suggerimenti di bellezza affidandoci allo zodiaco!

Se non vedete l’ora di scoprire quale beauty item hanno scelto le stelle per voi secondo le caratteristiche del vostro segno zodiacale continuate a leggere per conoscere i consigli dell’oroscopo della bellezza.

Oroscopo beauty personalizzato per l’Ariete

Febbraio non è andato come desideravate e adesso è arrivato finalmente il momento di scaricare la tensione e di riposarsi un po’. Ma attenzione: questo vale fino a metà mese. Dal 15 di marzo vi si richiederà di aprirvi a nuove esperienze e tradizioni.

Come approfittarne per essere più belle? Apritevi al mondo anche per quanto riguarda la cura di voi stesse. Provate la sauna finlandese, sperimentate la ceretta araba (più dolce e delicata di quella tradizionale)… Insomma, lanciatevi senza paura tra i segreti cosmetici più esotici!

Oroscopo beauty dedicato al segno del Toro

Vi sentite in forma e con tanta voglia di fare, il che vi rende subito più simpatiche e disponibili verso gli altri: lo stress sul lavoro sembra solo un lontano ricordo, le relazioni, soprattutto se iniziate da poco, stanno iniziando a ingranare e anche nel tempo libero potrete concedervi qualche momento di follia.

Sephora Collection Nail Polish in Electric Blue €4,99

E allora osate con un make-up un po’ fuori dagli schemi, come un trucco occhi colorato o uno smalto dal colore strong. La vita vi sorride, celebratela con il colore!

Le previsioni beauty per il segno dei Gemelli

Tensioni di coppia in vista, sta a voi gestire il tutto e trasformare le avversità in occasioni di avvicinamento. Per aiutarvi in quest’operazione spesso non facile, l’oroscopo beauty di marzo 2024 vi ricorda di non rinunciare mai alla forza che da sempre vi contraddistingue.

Deborah Milano 2in1 Gel Contour&Color in Rubine €10,50 su amazon.it

Caricatevi di girl power anche a primavera sfoggiando labbra rosso fuoco e che il potere del make-up sia con voi!

Oroscopo del Cancro con i consigli di bellezza

Sensibili, intuitive e protettive, voi del Cancro prendete il benessere vostro e di chi vi circonda decisamente sul serio. E se nei primi mesi dell’anno vi siete un po’ lasciate andare, per questo marzo sarete sicuramente focalizzate sulla remise en forme.

Bottega Verde Crema corpo Tiaré con Monoi di Tahiti su amazon.it

L’oroscopo beauty vi consiglia un make up curato, una crema corpo sensoriale e un profumo super sexy: saranno i vostri alleati in questa primavera 2024!

I consigli zodiacali su misura per il Leone

Sarà un mese all’insegna delle risate e della spensieratezza, nonostante di tanto in tanto possa riemergere qualche ricordo negativo lasciato da esperienze passate, riuscirete a lasciarvelo alle spalle col sorriso, regalando gioia a chi vi circonda.

Lancôme Idole Now Eau de Parfum su amazon.it

Approfittate di questo momento positivo per ricaricarvi di energia e assaporare tutti i profumi di un’inverno che si avvia alla fine! Dedicatevi a esplorazioni olfattive che non avreste mai immaginato e avventuratevi tra fragranze vanigliate e accordi floreali: l’obiettivo è creare memorie olfattive che vi resteranno nel cuore.

L’oroscopo di Marzo per il segno della Vergine

Vi aspetta un marzo turbolento sì, ma in senso più che positivo! Che sia un nuovo amore o un successo parzialmente inaspettato sul lavoro o nello studio, quello che conta è che finalmente vi sentite come rinate e pronte a tirare fuori tutta l’energia che vi caratterizza e che vi ribolle dentro già da un po’.

Laneige Berries ‘n Choco Kisses €27 su sephora.it

E allora quale occasione migliore per far trasparire anche all’esterno la forza che vi contraddistingue? Sfoggiate labbra da baciare tutti i giorni e tutto il giorno!

L’oroscopo personale per la Bilancia

Alti e bassi, salite rapidissime e vertiginose cadute. Questo mese per voi sarà un’altalena di emozioni alla lunga un po’ sfiancante. Per mantenervi serene è indispensabile recuperare la calma.

Foreo Farm to Face Green Tea €19,90 su amazon.it

Iscrivetevi a un corso di yoga e iniziate a praticare la mindfulness. Curate la vostra bellezza a partire da dentro, con tisane depurative e scegliete con cura i vostri prodotti di skincare, meglio puntare su cosmetici naturali e biologici ricchi di estratti vegetali e privi di sostanze controverse come i petrolati e i siliconi.

Qual è la coccola di bellezza per il segno dello Scorpione

Le previsioni zodiacali vi vedono impazienti e irrequiete. Del resto vi capiamo, quanto è difficile lavorare, mantenere la concentrazione ed essere sempre al top sul lavoro quando fuori splende il sole e le giornate diventano più lunghe!

Erborian Red Pepper Pulp 50ml €45 su sephora.it

Salutate la primavera facendo uno scrub rigorosamente almeno 2 volte a settimana e poi stendete una crema energizzante e illuminante.

La primavera 2024 secondo l’oroscopo del Sagittario

Buone notizie dal vostro oroscopo per marzo 2024! Se il vostro inverno è stato a dir poco difficile, in questa primavera finalmente tutto inizia a girare per il verso giusto e voi potete tornare a respirare liberamente e dedicarvi a qualche momento di assoluto relax.

Mediheal 10 maschere in tessuto NMF Aquaring Ex su amazon.it

Prendetevi i giusti minuti anche per la vostra beauty routine mattutina e serale: avete mai pensato agli step della skincare coreana? Una maschera in tessuto da provare prima di andare a dormire potrebbe rivelarsi un metodo efficace per allontanare il nervosismo e regalarvi un risveglio sereno e pieno di energie!

L’oroscopo di marzo 2024 per il Capricorno

Rimuginare non è nel vostro carattere, è vero. Ma, come a tutti, di tanto in tanto anche a voi capita di pensare e ripensare ad avvenimenti passati nella speranza di riuscire a trovare il bandolo della matassa. Ricordatevi della saggezza popolare e inaugurate marzo al motto di “è inutile piangere sul latte versato” e concedetevi un po’ di indulgenza verso voi stesse.

Wycon Cosmetics Matt Icon Soft Matt Lipstick in Tricky Girl su amazon.it

Godetevi la primavera riscoprendo il piacere di prendersi cura di sé. Cedete pure a qualche acquisto beauty in più, come un bel rossetto o un profumo nuovo, e troverete finalmente il tempo di provare quelle maschere viso che rimandate sempre durante l’arco dell’anno.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di marzo 2024 per l’Aquario

Il vostro marzo è all’insegna della stabilità, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Bene? Forse, perché per vostra caratteristica siete portate a ricercare sempre la novità, rischiando di rompere quello che in definitiva è un utile momento di stabilità.

Perché non provate a cercare un nuovo inizio nella beauty routine? Rinnovate il vostro beauty case, fate un decluttering con tutte le cose inutili e che non fanno per voi e puntate a costruire una routine di bellezza che faccia davvero al caso vostro.

L’oroscopo di marzo 2024 per i Pesci

Sedetevi al tavolo e pianificate. La prospettiva può non essere delle più divertenti ma per non ripetere sempre gli stessi errori a volte è fondamentale smettere di andare a braccio e iniziare a programmare. Questo mese potrebbe portarvi qualche problema in campo sentimentale ma, in caso di difficoltà, non dimenticate che ancora una volta potrete contare sulle vostre amiche che non vi faranno mancare il loro sostegno.

E allora allontanate la mente dai problemi amorosi dedicando un po’ del vostro tempo a un pomeriggio o a una serata fra ragazze. Che sia un giro di shopping, un party a base di beauty swap per scambiarvi prodotti e consigli di bellezza o qualche ora passata a ridere come ragazzine godetevi il vostro momento tra vere amiche.

Cover photo created by karlyukav – www.freepik.com