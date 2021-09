Fondotinta non comedogeno: 15 prodotti top per una pelle perfetta

I fondotinta non comedogeni sono preziosi alleati di bellezza di chi ha la pelle mista, grassa e/o a tendenza acneica. Scoprite qui i 15 migliori no oil, coprenti ed economici

Brufoli e punti neri affliggono tutte le donne, ma per chi ha la pelle impura e con tendenza a produrre molto sebo sono un vero e proprio problema.

Per mascherare le imperfezioni causate dalla loro presenza e allo stesso tempo combatterne l’insorgenza, la soluzione è rappresentata dai fondotinta non comedogeni.

Caratterizzati da formule prive di ingredienti che possono ostruire i pori, con la conseguente comparsa di comedoni, uniformano il colorito e nei casi più gravi “nascondono” cicatrici e macchie.

Fondotinta non comedogeno oil free

I fondotinta non comedogeni oil free sono indicati in modo particolare per chi la pelle grassa e che tende a lucidarsi.

Fondotinta opacizzante a lunga tenuta Stay Matte Oil Free Makeup di Clinique su amazon.it

Se è il vostro caso, fanno per voi Clinique Stay-Matte Oil-Free Makeup, un prodotto effetto mat dalla formula leggera e studiata appositamente per tenere sotto controllo l’oleosità, e Lichtena® Norma-Acn, che grazie al contenuto in polveri opacizzanti e Octaderm® (un complesso che “promuove il rinnovamento cellulare e i meccanismi di rigenerazione dell’epidermide”) combatte l’eccesso di sebo e mantiene la pelle giovane.

Crema gel idratante colorata Complexion Rescue di bareMinerals su amazon.it

Per un effetto luminoso e naturale potete scegliere invece il Fondotinta Illuminante Idratante di Sephora con pigmenti luce-riflettenti, bareMinerals Complexion Rescue, un prodotto dall’innovativa formula in gel, e Eisenberg Fondotinta Correttore Invisibile, che dona un effetto pelle nuda e garantisce una coprenza impeccabile per 12 ore.

Fondotinta non comedogeno coprente

Per chi ha una pelle grassa e a tendenza acneica con imperfezioni e discromie molto evidenti, i fondotinta non comedogeni coprenti sono un prezioso alleato di bellezza.

Fondotinta correttore fluido Dermablend di Vichy su amazon.it

Il Fondotinta Fluido Correttore della linea Dermadlend di Vichy, per esempio, è consigliato in caso di “colorito non uniforme, occhiaie, rossori diffusi”, così come Uriage Roséliane Soin de Teint, che copre le imperfezioni in modo naturale e favorisce la microcircolazione cutanea.

Fondotinta correttore fluido Toleriane di La Roche-Posay su amazon.it Fondotinta opacizzane Defence Color Mat-Zone di BioNike su amazon.it

La Roche-Posay Toleriane Teint Fluide ad alta coprenza, invece, è indicato in modo particolare per le pelli sensibili o intolleranti, mentre BioNike Defence Color ha un effetto opacizzante ed è adatto a quelle miste.

Fondotinta liquido Lasting Performance di Max Factor su amazon.it

Infine, il Fondotinta Lasting Performance di Max Factor abbina alle proprietà non comedogene quelle no transfer, ovvero non “macchia” le mani e i vestiti.

Fondotinta non comedogeno economico

Tra i fondotinta non comedogeni è possibile trovare diversi prodotti economici e dalle buone performance.

Fondotinta coprente Infaillible 24H Mat di L’Oréal Paris su amazon.it Fondotinta fluido Active Light di Pupa su amazon.it

In un fascia di prezzo sotto ai 20 euro, L’Oréal Paris Infaillible 24H Mat ha una texture fluida e non grassa che contrasta efficacemente l’effetto lucido e Pupa Active Light rende la pelle setosa e satinata grazie a uno speciale mix di Polveri Sferiche e Pigmenti Luminosi.

Fondotinta fluido All Mat Shine Control di Catrice in Cool Almond €7,49 su eCharme.it

Ancora più economici sono Kiko Unlimited Foundation SPF15, dalla coprenza medio-alta, Benecos Natural Creamy, che rientra nella gamma dei prodotti eco-bio, e Catrice All Mat Shine Control, arricchito di EvermatTM che dona un finish soft-matt a lunga durata.

Cover photo created by cookie_studio – www.freepik.com