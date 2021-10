Cosmetici naturali per il viso: i prodotti da non perdere

Se desiderate una pelle levigata, compatta e luminosa, ma anche un INCI chiaro e senza sorprese, i cosmetici naturali per il viso sono ciò che fa per voi.

Prodotti con ingredienti di origine vegetale e privi di siliconi, parabeni e di altre sostanze chimiche di sintesi, sono il simbolo di una nuova bellezza consapevole, che promuove la scelta di materie prime di origine naturale e la cultura del biologico e del cruelty free.

Volete provarli? Qui trovate una selezione di quelli che non possono mancare nel beauty case!

Cosmetici naturali viso per la beauty routine

La beauty routine inizia dalla pulizia del viso e tra i cosmetici naturali trovate il detergente gel-in-olio Bouquet Floral di Melvita. Certificato Cosmos Organic e fiero di una formula vegana, è a base di acqua floreale di tè verde, rosa damascena e fiori d’arancio e prebiotici naturali per depurare e ripristinare l’equilibrio della pelle.

Per combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo e combattere i radicali liberi, è ideale Green Vitamin Concentrate Serum di Freshly Cosmetic, a base di principi attivi derivanti da tè nero e broccolo e arricchito di acido ialuronico vegano per tonificare e idratare la pelle. La sua azione può essere completata dalla crema viso Bloom Orchid Face Cream a effetto anti-aging e antiossidante che, grazie al mirtillo rosso, all’astaxantina e agli estratti di orchidea aumenta la produzione di collagene e riduce rossori e infiammazioni dovuti allo stress. Se invece la vostra pelle è secca perché produce poco sebo, è necessario utilizzare una trattamento nutriente, per esempio la crema velluto ultra-nutriente Vinosource di Caudalìe. A base di estratti di uva biologica, restaura il film idrolipidico e ha un effetto protettivo e calmante.

Per distendere il contorno occhi e ridurre le occhiaie, la Crema occhi illuminante Idrata + Defatica della nuova linea naturale di Sephora Good for.skin.you.all combina l’azione idratante dell’acido ialuronico e quella defaticante della caffeina e si prende cura della pelle sottile e delicata degli occhi con una formula composta al 97% di ingredienti di origine naturale.

Dopo una lunga giornata, l’acqua micellare alla rosa di Alkemilla è perfetta per rimuovere in profondità con delicatezza trucco e impurità, così come il tonico idratante naturale con aloe vera di Whamisa è indicato per preparare la pelle alla crema notte. Arricchito con olio di argan, estratti di tarassaco e fungo galactomyces, ha una base di aloe e cristantemo anziché acqua, caratteristica che lo rende allo stesso tempo idratante e nutriente.

Per completare la beauty routine prima di andare a dormire, potete scegliere la crema viso Neutral di CMD Naturcosmetik o il trattamento cosmetico ecobio di Mulondon. La prima nutre e idrata in profondità le pelle, si assorbe rapidamente ed è consigliata per chi soffre di allergie. Il secondo è vegan e cruelty free e ha un’azione antinfiammatoria, astringente e riparatrice.

Ultima ma non ultima, la linea viso alla menta acquatica bio e argilla di Klorane comprende tre prodotti che rispondono a ogni esigenza della beauty routine. La polvere purificante 3 in 1 deterge ed esfolia la pelle, la maschera stick agisce a fondo ma con delicatezza e ha un effetto opacizzante e la crema purificante ristabilisce la giusta idratazione con una formula fresca e leggera. La linea viso alla menta acquatica bio e argilla di Klorane contiene tra il 96 e il 100% di ingredienti di origine naturale e il packaging rispetta l’ambiente.

Cosmetici naturali antirughe









Iceland Breeze di SKÖN ha un effetto nutriente e idratante e stimola le naturali difese della pelle

Pump Up Your Ego di SKÖN ha ha un effetto elasticzzante e rivitalizzante

Rughe, segni di espressione e perdita di tono sono problemi con i quali a un certo punto ci si ritrova ad avere a che fare. Ma niente paura: con la fitocosmesi potete combatterli in modo naturale ed efficace.

Dall’azienda italiana Evergreen Life Products arriva la linea antiage Alexandra Cosmetics a base dell’infuso brevettato OLIVUM®. Estratto da foglie d’olivo di origine certificata provenienti da particolari cultivar ricche di oleuropeina, ha una potente azione antiossidante, che rende la crema anti age H24 e il siero viso concentrato due preziosi alleati di bellezza delle pelli mature.

Italiano è anche Ambadué – The Science of Nature, marchio certificato AIAB, Italian Organic Cosmetic e VeganOK, che produce cosmetici biologici con “estratti vegetali di alta qualità, materie prime da fonti rinnovabili, attivi di derivazione naturale altamente innovativi”. Tra i prodotti anti invecchiamento ci sono l’Advanced Anti-Ageing Face Cream, a base di cellule staminali vegetali di ibisco siriaco e rutina, bioliquefatto da crusca di grano e acido ialuronico a basso peso molecolare, e il contorno occhi Hyaluronic Acid Eye Cream, che attenua le rughe e migliora l’elasticità cutanea.

Interamente biologica e made in Italy, la linea cosmetica SKÖN comprende diversi prodotti per contrastare i primi segni del tempo e le rughe più profonde. Il siero probiotico antirughe Iceland Breeze ha un effetto nutriente e idratante e stimola le naturali difese della pelle. Invece, il siero rimpolpante Pump Up Your Ego ha un effetto elasticzzante e rivitalizzante e va ad agire sui segni più profondi attenuandoli in maniera visibile.

Photo cover credits: Joseph M Suria @nensuria on Freepik