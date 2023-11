Oroscopo Dicembre 2023: finisci l’anno in bellezza!

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per Natale 2023? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Dicembre 2023, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

Le feste di Natale si avvicinano precipitosamente! Siete pronte ad affrontarle a tutta bellezza? Scoprite insieme a noi come essere ancora più belle in base al vostro segno zodiacale, con il nostro Beauty Oroscopo di Dicembre!

Per questo mese il tema non potevano che essere i regali, da fare e da farvi, e come essere super glamour anche addentando una fetta di panettone. Seguite tutti i nostri consigli dell’Oroscopo Dicembre 2023!

Qual è la coccola beauty per l’Ariete

È il momento di mettere da parte le maschere che la vita quotidiana vi ha imposto e di riscoprire la genuinità. Se sul lavoro le finzioni stanno diventando troppo pesanti da tollerare, non lasciatevi prendere dal panico e non abbiate paura di abbracciare nuove sfide. In amore, invece, il cielo di questo mese sembra risplendere proprio per le Ariete single.

Charlotte Tilbury The Beautyverse Palette €75 su sephora.it

Quindi se avete deciso che è arrivato il momento di “rimettervi sulla piazza” perché guardandovi dentro avete capito che è il momento di cercare un nuovo amore, attirate l’attenzione con una palette glow, il beauty item giusto per il vostro mese di Dicembre per fare festa e animare la serata. Il regalo beauty per Natale 2023: Charlotte Tilbury The Beautyverse Palette.

L’oroscopo della bellezza per il segno del Toro

Tattica e strategia vi hanno accompagnato per tutto l’autunno e adesso, nell’attesa delle rosee prospettive e novità che si concretizzeranno sotto i vostri occhi all’inizio dell’anno prossimo, è il momento di riposarsi e pensare solo alle vacanze!

Melvita Cofanetto Meraviglie Iconiche €19,90 su amazon.it

La vostra voglia di divertimento (meritatissimo) rischia però di farvi trascurare le sane abitudini di bellezza. Ricordatevi di non abbandonare mai i fondamentali: struccatevi a fondo ogni sera (anche se siete rientrate all’alba) e applicare una crema giorno adatta al vostro tipo di pelle sono gli step basic che vi permetteranno di avere una pelle al top dopo le feste natalizie. Il regalo beauty per Natale 2023: Melvita Cofanetto Meraviglie Iconiche.

Il mese di Dicembre per il segno dei Gemelli

Avete imparato a fare selezione tra le cose importanti e il superfluo da lasciare andare, le previsioni per il vostro segno zodiacale vi spingono a ritrovare il giusto equilibrio e le energie per ripartire con il piede giusto.

A Bit of Burt’s Bees su amazon.it

Lasciatevi alle spalle chi vi ha deluso nel corso dell’autunno e ripartite da voi anche quando si parla di beauty routine. La parola d’ordine? Idratazione, idratazione, idratazione, anche e soprattutto nelle zone più delicate come le labbra. Il regalo beauty per il Natale 2023: A Bit of Burt’s Bees.

L’oroscopo di Dicembre 2023 per il Cancro

Diciamocelo in confidenza: lamentarvi un po’ vi piace. Ma ogni tanto rischiate di esagerare e questo potrebbe crearvi qualche problema sia in amore che nella vita lavorativa. E allora distraetevi, coltivate un hobby o riprendete in mano quel libro che avete abbandonato tempo fa sul comodino.

L’Oréal Paris Color Riche Lip Palette in Rouge su amazon.it

Cercate un modo più rapido e immediato per riconquistare il buon umore? Correte in profumeria e regalatevi un bel rossetto, ovviamente rosso fuoco! Non temete, là fuori c’è un rossetto rosso giusto per ciascuna di voi. Il regalo beauty per il Natale 2023: L’Oréal Paris Color Riche Lip Palette.

Oroscopo per il segno zodiacale del Leone

Le previsioni zodiacali di Dicembre 2023 dicono che siete professionali sul lavoro e pazienti in amore, ma ogni tanto è il momento di lasciarvi andare e rilassarvi! Il mondo della bellezza è vostro amico e può regalarvi la leggerezza di cui avete bisogno.

Kerastase Elixir Ultime Kit su amazon.it

Che ne dite di dedicare un po’ del vostro tempo libero a una hair care routine che faccia al caso vostro? Il regalo beauty per il Natale 2023: Kerastase Elixir Ultime Kit.

L’oroscopo beauty del mese per la Vergine

Le previsioni zodiacali per Dicembre 2023 vi promettono armonia, serenità e nuovi interessi: in questo ultimo periodo dell’anno, insomma, comincerete a raccogliere i frutti di ciò che avete seminato. Un’occasione da non perdere per trovare nuovi modi per esprimervi, anche in ambito beauty.

Givenchy L’Interdit Rouge Ultime eau de parfum su sephora.it

Assecondate le vostre inclinazioni e indossate i prodotti di bellezza come fossero un abito su misura. Un rossetto long lasting per non dovervi preoccupare di vederlo svanire dalle labbra o un profumo devono esprimere come vi sentite, non abbiate paura a sceglierli a seconda del vostro umore. Il regalo beauty per il Natale 2023: Pukka Herbs Selection Box.

Oroscopo mensile per il segno della Bilancia

L’oroscopo della bellezza di Dicembre 2023 vi vede un po’ in preda all’indecisione e in cerca di consigli. Non sapete come affrontare una nuova beauty routine per le temperature più fredde? Evitate i colpi di testa e affidatevi ai consigli di un esperto.

L’Occitane Crema viso montata al burro di karité su amazon.it

Ricordatevi che anche in inverno non dovete mai rinunciare all’idratazione, i caloriferi seccano l’aria e questo non fa bene alla vostra pelle! Il regalo beauty per il Natale 2023: L’Occitane Crema viso montata al burro di karité.

Le previsioni zodiacali di Dicembre per lo Scorpione

Caparbietà è la vostra parola d’ordine per questo Dicembre 2023. È vero, l’anno che sta finendo vi ha lasciato alcuni strascichi non proprio gradevoli e se sul lavoro l’imperativo è stringere i denti (le cose miglioreranno, abbiate fiducia!), la vostra vita amorosa potrebbe subire delle battute d’arresto.

Revlon So Fierce! Prismatic Eye Shadow Palette in Tantrum €16,90 su amazon.it

Ma non cedete alla frustrazione e dedicatevi anima e corpo ad amicizie e nuove conoscenze! Per le vostre serate in compagnia provate qualche idea beauty un po’ sopra le righe. Lasciatevi andare alla fantasia e, se siete stanche di questa vita da single, sappiate che tra le stelle si sussurrano interessanti novità. Il regalo beauty per il Natale 2023: Revlon So Fierce! Prismatic Eye Shadow Palette.

L’Oroscopo mensile per il segno del Sagittario

A volte può capitare di soffrire particolarmente l’inverno, con il rischio di sembrare scorbutiche e piene di tensione. Fate un bel respiro profondo e cercate di non innervosirvi più del necessario. Coccolatevi con cosmetici dai sentori gourmand e, anche nei periodi più critici, non dimenticatevi delle vostre amiche!

Apiarium Crema Corpo Vellutante Vaniglia e Mandorla su amazon.it

Dedicate loro un po’ di tempo in più per celebrare il sostegno che vi siete sempre date reciprocamente: che ne dite di un party a base di beauty swap? Scambiatevi i prodotti che non usate più e godetevi i vostri momenti insieme! Il regalo beauty per il Natale 2023: Apiarium Crema Corpo Vellutante Vaniglia e Mandorla.

Oroscopo per il segno zodiacale del Capricorno

Accontentarvi non fa per voi, soprattutto in amore. E i risultati si vedono: Dicembre si prospetta particolarmente piccante e vivace. È il momento di mettere il turbo alla vostra relazione, soprattutto se siete in coppia da parecchio tempo. Preparate una sorpresa al vostro partner sfoggiando un beauty look diverso dal solito, magari con un nuovo taglio di capelli o una nuova manicure.

Bellissima Absolute €129,99 su amazon.it

I trend del momento? Liscio perfetto e unghie dalla forma a mandorla, da scegliere in un colore rosso per rispettare lo spirito natalizio. Il look giusto anche per chi è single ed è alla ricerca di nuove conquiste. Il regalo beauty per il Natale 2023: Bellissima Absolute.

L’Oroscopo natalizio per l’Aquario

I dubbi e le perplessità di quest’ultimo periodo sono ormai alle spalle, Dicembre vi sorride e voi non potete fare a meno di essere di ottimo umore e ringraziare le stelle favorevoli! Qualche nuvola passeggera verso la fine di questo mese passerà veloce come si è presentata e nel complesso tutto procede per il meglio.

Gucci Flora Gorgeous Magnolia su amazon.it

Non è forse un ottimo motivo per festeggiare con l’acquisto di un nuovo profumo in sintonia con le vostre previsioni zodiacali? Bando alla timidezza, questo è il momento di osare con una fragranza frizzante e gioiosa che non vi farà passare inosservate. Il regalo beauty per il Natale 2023: Gucci Flora Gorgeous Magnolia.

L’oroscopo beauty dei Pesci per questo mese

Il vostro segno zodiacale a Dicembre 2023 vi comunica il bisogno di mettere ordine, sia mentale che materiale, in tutto ciò che vi circonda. Del resto, non c’è niente di meglio dell’anno nuovo che sta per arrivare per iniziare a mettere nero su bianco i proverbiali buoni propositi. Rinunciare completamente alla spensieratezza, però, quasi mai porta buoni frutti.

Deborah Milano Correttore Bio Formula Pura €11,50 su amazon.it

Ritrovate un po’ di imprevedibilità almeno nelle piccole cose, andate oltre la vostra comfort zone e provate a imparare qualcosa di nuovo. Per esempio, imparare nuove tecniche di make up potrà esservi utile per valorizzare punti di forza che non pensavate di avere. Il regalo beauty per il Natale 2023: Deborah Milano Correttore Bio Formula Pura.