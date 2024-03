Oroscopo Aprile 2024: le stelle della bellezza

Il nostro beauty oroscopo per il mese di aprile 2024: scoprite cosa vi aspetta e i gesti beauty da seguire per ogni segno dello zodiaco.

La primavera è ormai arrivata e le giornate che si allungano e le prime foglie che nascono sugli alberi ci aiutano ad affrontare tutto quello che ci aspetta con positività e con il sorriso sulle labbra. Siete curiose di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle della bellezza? Benvenute nel nostro beauty oroscopo: vi sveliamo quale mood beauty vi aspetta per il mese di aprile 2024!

Oroscopo mensile per il segno dell’Ariete

Le previsioni zodiacali di aprile 2024 dicono che sarete professionali sul lavoro e pazienti in amore, ma non dimenticate che ogni tanto è importante lasciarsi andare e rilassarsi! Il mondo della bellezza è vostro amico e può regalarvi la leggerezza di cui avete bisogno.

Elaine Stavert, Maschere & scrub di bellezza, Giunti Demetra su amazon.it

Che ne dite di dedicare un po’ del vostro tempo libero alla realizzazione di qualche ricetta di bellezza fai da te? È un modo divertente per dedicarvi un po’ di meritato relax. Se non ve la sentite di andare “a naso”, su Internet troverete tanti manuali per cimentarvi nella preparazione di saponi e cosmetici da fare in casa.

I consigli personalizzati per il Toro

Il vostro segno zodiacale ad aprile 2024 vi comunica il bisogno di mettere ordine, sia mentale che materiale, in tutto ciò che vi circonda. Del resto, non c’è niente di meglio della primavera per le proverbiali pulizie, anche metaforiche. Rinunciare completamente alla spensieratezza, però, quasi mai porta buoni frutti.

Pupa Made to Last Waterproof Eyeshadow in Desert Taupe su amazon.it

Ritrovate un po’ di imprevedibilità almeno nelle piccole cose, andate oltre la vostra comfort zone e provate a imparare qualcosa di nuovo. Per esempio, imparare nuove tecniche di make up potrà esservi utile per valorizzare punti di forza che non pensavate di avere.

I consigli personalizzati per il segno dei Gemelli

C’è voglia di amore nell’aria, vero? Aprile è il momento giusto per favorire nuove incontri e riscoprire passioni sopite. Cercate di esaltare al massimo la vostra femminilità prendendovi cura di voi stesse e del vostro partner: regalatevi un fine settimana di benessere per due, chiudetevi in casa a massaggiarvi reciprocamente o giocate con maschere di bellezza fatte in casa.

Carolina Herrera Good Girl Blush Eau De Parfum su sephora.it

Oppure concedetevi un profumo ammaliante e sensuale, perfetto per accompagnare una cena romantica.

Cancro: cosa prevede l’oroscopo beauty

Relax, relax e ancora relax: venite da un periodo che vi ha impegnato molto sia fisicamente che mentalmente ma è arrivato il momento del meritato riposo. Pensate a voi stesse e riservatevi dei momenti beauty in cui staccare la spina e ritrovare la serenità.

Shangpree Marine Energy Eye Mask su amazon.it

Un rituale di bellezza quotidiano come la skincare coreana, con i suoi step ormai ben codificati da seguire scrupolosamente, vi aiuterà a recuperare forza, energie e serenità come in un esercizio zen.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Leone

Il vostro oroscopo di aprile 2024 è positivo, e la progettualità è vostra amica. Preparatevi a festeggiare l’arrivo della primavera prenotando una manicure che vi faccia sentire ordinate senza rinunciare a un po’ di colore.

OPI Infinite Shine in Mint Condition €22 su amazon.it

La nuance giusta per il vostro mese di aprile è il verde menta, fresco, delizioso e perfetto da abbinare con i primi abitini colorati di stagione e con i tessuti più leggeri.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di aprile 2024 per la Vergine

Qualche nuvola in vista sul lavoro, un po’ di maretta nella vita sentimentale, il tentativo affannoso di dover piacere a tutti, e il vostro umore diventa subito più cupo. Calma e sangue freddo, la bellezza è un rifugio sicuro!

Melvita BB Cream Source de Roses in Golden 40ml €28 su amazon.it

Scaricate lo stress concedendovi una beauty routine più accurata del solito. Truccatevi con cura perfezionando la vostra tecnica e sperimentando con i colori, questo momento di relax allontanerà tutti i brutti pensieri.

Oroscopo di aprile per il segno della Bilancia

Per il mese di aprile 2024 le stelle vi annunciano che è arrivato il momento di provare a uscire dal vostro bozzolo di certezze e affrontare il mondo fuori dalla vostra comfort zone. Anche se i volti e le situazioni familiari sono per voi quanto di più rassicurante esista, approfittate della primavera per provare nuove strade e nuove esperienze.

FOREO Luna4 Body €159 su amazon.it

Allontanate ogni eventuale stress prendendovi cura della vostra bellezza con dentro e fuori, dall’alimentazione bilanciata fino a tanti, tanti massaggi per viso e corpo.

L’oroscopo di aprile 2024 per lo Scorpione

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

L’oroscopo personale per il Sagittario

Alti e bassi, salite rapidissime e vertiginose cadute. Questo mese per voi sarà un’altalena di emozioni alla lunga un po’ sfiancante. Per mantenervi serene è indispensabile recuperare la calma.

Alkemilla Maschera capelli ristrutturante Panna e Fragola su amazon.it

Iscrivetevi a un corso di yoga e iniziate a praticare la mindfulness. Curate la vostra bellezza a partire da dentro, con tisane depurative e scegliete con cura i vostri prodotti di skincare, meglio puntare su cosmetici naturali e biologici ricchi di estratti vegetali e privi di sostanze controverse come i petrolati e i siliconi.

L’oroscopo di questo mese per il segno del Capricorno

Finalmente i progetti che avevate messo in cantiere già dalla metà dello scorso anno stanno prendendo corpo e il lavoro già fatto e quello che ancora vi aspetta potrebbero causarvi un po’ di stress. Il vostro amore per l’armonia, del resto, vi porta a voler affiancare qualche momento di ozio agli affanni della vita quotidiana.

Rare Beauty Find Comfort Hydrating Body Lotion 250ml €32 su sephora.it

Il vostro oroscopo di aprile non è molto favorevole in questo senso, ma per non farvi sopraffare dalla stanchezza imponetevi qualche minuto di relax. Vi sarà sufficiente ritagliarvi il tempo di fare uno scrub due volte la settimana e applicare una crema super nutriente ogni sera dopo la doccia per ritrovare il vostro equilibrio interiore.

Oroscopo beauty personalizzato per il segno dell’Aquario

Nonostante le giornate si stiano allungando e le temperature alzando, aprile sembra essere per voi un momento buio e la vostra tendenza a chiudervi in voi stesse potrebbe farvi prendere la mano. Non cedete al malumore e provate a esprimere tutto ciò che vi ribolle dentro.

Tarte Maracuja Juicy Lip Plump in White Peach su sephora.it

Curate le labbra con uno scrub allo zucchero e con un balsamo nutriente. Un gloss lucidissimo, da solo o applicato sopra il vostro rossetto abituale, metterà di buon umore voi e chi vi sta ascoltando.

Pesci, cosa dice l’oroscopo beauty personale

Dolci e pacifici come siete, nei mesi scorsi avete rivelato una tenacia che chi vi sta vicino non si aspettava e che sta finalmente dando i suoi frutti: avete sudato, studiato e tenuto duro, ma infine i progetti lavorativi che avete tanto inseguito stanno prendendo proprio la forma che desideravate.

Non sottraete però tempo alla coppia. Sia che vi troviate all’inizio di una storia sia che vi troviate in una relazione rodata, concedetevi una piccola fuga romantica in una SPA per un weekend a tutto benessere.