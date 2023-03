Oscar 2023: la serata, i vincitori e i look

Gli Oscar 2023 hanno visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once e l’emozionante e meritata vittoria di Brendan Fraser. La cerimonia è stata elegante e toccante e dal presentatore, ai protagonisti, agli abiti è andato – praticamente – tutto bene.

La 95esima edizione degli Acadamy Award si è conclusa con il presentatore, Jimmy Kimmel, che aggiornava un tabellone su cui era scritto “Numero di Oscar senza incidenti” portando il “punteggio” da “00” a “01”.

Ovvio che il primo pensiero è andato al clamoroso schiaffo di Will Smith a Chris Rock dell’anno scorso, ma che dire dello “scambio delle buste” avvenuto nel 2017? La verità è che la cerimonia al Dolby Theatre (già Kodak Theatre) ha una fin troppo nutrita casistica di momenti da incubo e il fatto che l’edizione 2023 si sia svolta senza drammi né intoppi fa sì sorridere, ma fino a un certo punto.

La serata degli Oscar 2023

Gli Oscar di quest’anno hanno celebrato l’arte, l’umanità e le emozioni, sono stati eleganti e misurati e si sono tenuti alla larga dalle polemiche. Ogni cosa ha filato per il verso giusto, ma è davvero andato tutto bene?

I vincitori hanno meritato la statuetta, ma questo non vuol dire che chi non l’ha ricevuta non ne fosse degno. Elvis, The Fabelmans, Gli spiriti dell’isola e Tar sono arrivati al Dolby Theatre con 30 nomination complessive e sono usciti a mani vuote. Vero è, però, che in una competizione non possono trionfare tutti e così è inevitabile che qualcuno – pur meritevole – resti escluso.

Per certo, le scelte delle Academy non hanno messo d’accordo tutti, sia tra gli addetti ai lavori che tra gli appassionati e i “semplici” spettatori. Ma chi non ha vinto è sembrato realmente felice per chi la statuetta l’ha conquistata. Fatta eccezione – forse – per Angela Bassett, che è apparsa quantomeno delusa di non avere ottenuto l’Oscar come Migliore attrice non protagonista per Black Panther: Wakanda Forever.

D’altra parte, come non applaudire Michelle Yeoh, la prima interprete asiatica a conquistare la statuetta come Migliore attrice protagonista? O Brendan Fraser, risorto da anni tremendi a livello personale e professionale, causati – anche – dalle molestie subite da pezzi grossi del mondo del cinema, che hanno interrotto una carriera che volava sulle ali del successo?

Michelle Yeoh con l’Oscar per la Migliore attrice protagonista in Everything Everywhere All at Once. Photo credit: Photo by David Fisher/Shutterstock (13804197ke)

E come non restare sinceramente, profondamente commossi di fronte all’energia, alla perseveranza e all’entusiasmo di Ke Huy Quan, arrivato negli Stati Uniti su un barcone, illuso dal sogno di Hollywood con Indiana Jones e il tempio maledetto e i Goonies, masticato senza pietà dal sistema e rinato con un’unica occasione che l’ha portato a trionfare nella notte più importante del cinema? Impossibile restare indifferenti anche davanti alla vittoria della “scream queen” più famosa di sempre, la straordinaria Jamie Lee Curtis.

I discorsi dei vincitori sono stati toccanti e puntuali. I momenti musicali hanno funzionato, con Lady Gaga e Rihanna che sono state protagoniste come da copione, pur non dando il meglio. Il segmento “In memoriam” è stato introdotto da un emozionato John Travolta, che si è commosso ricordando Olivia Newton John. Jimmy Kimmel ha graffiato senza ferire.

Insomma, per rispondere alla domanda inziale, se non è andato tutto bene, poco ci manca. E gli Oscar 2023 saranno memorabili (anche) senza episodi trash, drammi, polemiche ed errori.

I vincitori degli Oscar 2023

Gli Oscar 2023 sono stati all’insegna di molte conferme, ma anche qualche sorpresa e – soprattutto – parecchie “snobbature”. Ecco l’elenco completo dei vincitori:

Oscar 2023 per il Miglior Film

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once Oscar 2023 per la Miglior Regia

Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once Oscar 2023 per la Migliore Attrice protagonista

Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once Oscar 2023 per il Migliore Attore protagonista

Brendan Fraser in The Whale

Brendan Fraser in The Whale Oscar 2023 per il Migliore Attore non protagonista

Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once

Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once Oscar 2023 per la Migliore Attrice non protagonista

Jamie Lee Curtis in EveryThing Everywhere All At Once

Jamie Lee Curtis in EveryThing Everywhere All At Once Oscar 2023 per la Migliore sceneggiatura originale

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once Oscar 2023 per la Migliore Sceneggiatura non originale

Women Talking

Women Talking Oscar 2023 per il Migliore Film Internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale – Germania

Niente di nuovo sul fronte occidentale – Germania Oscar 2023 per il Migliore Film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Pinocchio di Guillermo del Toro Oscar 2023 per il Migliore Montaggio

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once Oscar 2023 per la Migliore Scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale Oscar 2023 per la Migliore Fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale Oscar 2023 per i Migliori Costumi

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever Oscar 2023 per il Miglior Trucco e acconciature

The Whale

The Whale Oscar 2023 per i Migliori Effetti visivi

Avatar: La via dell’acqua

Avatar: La via dell’acqua Oscar 2023 per il Miglior sonoro

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick Oscar 2023 per la Miglior Colonna sonora originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale Oscar 2023 per la Miglior Canzone Originale

“Naatu Naatu”, dal film RRR

“Naatu Naatu”, dal film RRR Oscar 2023 per il Miglior Documentario

Navalny

Navalny Oscar 2023 per il Miglior Cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers

The Elephant Whisperers Oscar 2023 per il Miglior Cortometraggio

An Irish Goodbye

An Irish Goodbye Oscar 2023 per il Miglior cortometraggio d’animazione

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

I look più belli degli Oscar 2023

L’edizione 2023 degli Oscar sarà ricordata per l’eleganza non solo della serata, ma anche del red carpet. Come sempre, i protagonisti hanno sfoggiato look studiati nei minimi dettagli e – sarà l’atmosfera generale della 95esima edizione – quasi nessuno è inciampato in proverbiali “scivoloni” di stile.

Sandra Oh in Giambattista Valli. Photo credits by Sthanlee B. Mirador/Sipa USA)

Uno dei trend più gettonati è stato il bianco. A interpretarlo sono state Michelle Yeoh con un abito morbido “a nuvola” di Dior Couture, Ariana DeBose con un vestito dalla scollatura vertiginosa di Atelier Versace ed Eva Longoria con un modello di Zuhair Murad impreziosito da cristalli e dettagli luccicanti. L’effetto neve ha spopolato anche tra gli uomini. I due alfieri più glamour? Paul Mescal in Gucci e Harry Shum Jr in Adeam. Entrambi hanno optato per una giacca candida e la star di Everything Everywhere All at Once ha fatto jackpot scegliendone una con finiture blu navy e cintura obi di seta blu scuro.

Fan Bingbing in Tony Ward Couture, Allison Williams in Giambattista Valli e Florence Pugh in Valentino Couture hanno portato sul red carpet la “maestosa” maestria di scenografici abiti scultura. All’opposto, Hong Chau in Prada e Danai Gurira in Jason Wu hanno optato per modelli dalle forme lineari ed essenziali.

Tra le protagoniste fashion della serata c’è anche Halle Bailey, con un romantico abito azzurro di Dolce & Gabbana. E non da meno sono state Sandra Oh e Angela Bassett, che hanno indossato i colori più audaci dell’edizione 2023 degli Oscar: La prima ha “osato” un bellissimo vestito drappeggiato arancione di Giambattista Valli e la seconda ha scelto un abito viola monospalla di Moschino.

Cate Blanchett in Louis Vuitton. Photo credits by Sthanlee B. Mirador/Sipa USA

La “delusa” Cate Blanchett si è presentata con uno vestito Louis Vuitton definito da più commentatori come “maestoso” e la sempre elegantissima Michelle Williams non ha sbagliato nulla neppure stavolta, scegliendo un abito bianco firmato Chanel.

Photo cover credits: Sipa USA / IPA