Chi è nato oggi 13 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati il 13 marzo! È nato oggi nel 1966 a Milano Manuel Agnelli, cantante simbolo del rock alternativo italiano con i suoi Afterhours ma arrivato al grandissimo pubblico grazie alle presenze al Festival di Sanremo ma soprattutto nelle vesti di giudice di X Factor. L’esordio sul palco del teatro Ariston risale al 2009 con il brano Il paese è reale, mentre la sua ultima performance alla kermesse musicale è stata nel 2021 per cantare insieme a Damiano dei Maneskin una cover della canzone dei CCCP Amandoti.

Tra i festeggiati di oggi anche Carlo Conti, nato a Firenze nel 1961 e anche lui legato a Sanremo, di cui è stato conduttore e direttore artistico nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Tra le altre sue conduzioni di maggior successo dobbiamo ricordare almeno Tale e quale show, I migliori anni e L’eredità.

Il 13 marzo bisogna fare gli auguri anche a Luciano Ligabue, uno dei musicisti italiani di maggior successo degli ultimi trent’anni. Nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, nel 1960, nella sua carriera ha vinto due Targhe Tenco, un Premio Tenco, un Premio Le parole della musica e un Premio Lumezia, oltre ad aver detenuto il record europeo di spettatori per un concerto grazie alla sua esibizione a Campovolo nel 2005.

Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Emile Hirsch, nato a Los Angeles nel 1985, interprete del personaggio di Chris McCandless in Into the Wild – Nelle terre selvagge ma presente in tanti altri film come La ragazza della porta accanto, Lords of Dogtown, Alpha Dog, Speed Racer, Milk e Lone Survivor.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 13 marzo William H. Macy, nato a Miami nel 1950 e interprete di film e serie televisive come E.R. – Medici in prima linea, Benny & Joon, Il cliente, L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz, Fargo, Boogie Nights – L’altra Hollywood, Jurassic Park III, Magnolia, Pleasantville, Seabiscuit – Un mito senza tempo, Inland Empire – L’impero della mente, Bobby e Shameless.

Fa il compleanno oggi anche Annabeth Gish, nata ad Albuquerque, in New Mexico, nel 1971 e attrice in film come Mystic Pizza, Fuori di cresta, Una cena quasi perfetta e Colpevole d’innocenza, mentre in televisione ha interpretato i personaggi di Monica Reyes in X-Files, Elizabeth Bartlet Westin in West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Diane Gould in Halt and Catch Fire, Eileen Caffee in Brotherhood – Legami di sangue, Charlotte Millwright in The Bridge e Althea Jarry in Sons of Anarchy.

Tantissimi auguri infine a Kaya Scodelario, nata in Inghilterra nel 1992 e interprete di Effy Stonem in Skins, Teresa nei film di Maze Runner, Carina Smith in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Catherine Earnshaw in Cime tempestose, Carole Ann Boone in Ted Bundy – Fascino criminale, Haley Keller in Crawl – Intrappolati e Katarina Baker in Spinning Out.

