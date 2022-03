Chi è nato oggi 14 marzo: i compleanni glamour

Ci sono tanti personaggi famosi nati oggi 14 marzo, e quindi iniziamo subito facendo gli auguri di buon compleanno all’attore inglese Jamie Bell, nome d’arte di Andrew James Matfin, nato nel 1986 e che certamente tutti ricorderemo per aver interpretato il protagonista in Billy Elliot, vincendo per questo ruolo un BAFTA Award a soli 14 anni. In seguito ha recitato in molti altri film come King Kong, Flags of Our Fathers, Hallam Foe, Jumper – Senza confini, The Eagle, Jane Eyre, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno e Rocketman.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno anche la ginnasta statunitense Simone Biles, nata in Ohio nel 1997 e prima ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nel concorso individuale, di cui tre consecutivamente. Tra i suoi successi non possiamo dimenticare di ricordare le quattro medaglie d’oro che si è aggiudicata alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Al di fuori delle cronache sportive, Biles è stata la prima ginnasta ad accusare pubblicamente di abusi sessuali l’ex medico della squadra nazionale Larry Nassar, attualmente condannato a 40-175 anni di prigione.

Fra i nati oggi anche l’attore Michael Caine, nato a Londra nel 1933 e probabilmente uno dei volti più noti del cinema britannico moderno. Tra i tantissimi film in cui è apparso, non possiamo non menzionare Alfie, Gli insospettabili, Rita, Rita, Rita, Hannah e le sue sorelle, Le regole della casa del sidro, The Quiet American, Gambit – Grande furto al Semiramis, Due figli di…, Little Voice – È nata una stella e Il console onorario, oltre ad aver interpretato il maggiordomo Alfred nella trilogia che Christopher Nolan ha dedicato a Batman.

Ancora un altro attore, questa volta americano. Ovvero Billy Crystal, nato a New York nel 1948 e interprete del protagonista maschile in Harry, ti presento Sally… Tra le tante commedie di successo in cui ha recitato anche Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche, Terapia e pallottole e Un boss sotto stress.

Spegne le candeline il 14 marzo Alberto II, dal 2005 principe di Monaco e proprio nel Principato nato nel 1958 dal suo predecessore sul trono Ranieri e da Grace Kelly. Considerato uno degli uomini più ricchi al mondo, da sempre è molto attento a temi come la difesa dell’ambiente, la conservazione degli oceani e le energie rinnovabili, per lo studio e lo sviluppo delle quali nel 2006 ha istituito una Fondazione che porta il suo nome.

Cento di questi giorni infine all’italiano Michele Riondino, nato a Taranto nel 1979 e interprete di fiction e film come Distretto di Polizia, La freccia nera, Il passato è una terra straniera, Dieci inverni e Il giovane Montalbano.

