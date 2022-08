Rimorchiare in discoteca: tutti gli step per un successo assicurato

Un incontro romantico, con o senza futuro, anche se avviene in modo naturale (quindi, senza ricorso a siti di incontri e social network), a volte può richiedere più impegno di quanto si immagini. La buona notizia è che, come si racconta nelle cronache pubblicate sul Corriere della Sera, dopo due anni di pandemia, finalmente si può tornare in discoteca e, quindi, si può anche tentare di rimorchiare.

In un locale notturno, tuttavia, il rimorchio di una ragazza incontra un grosso ostacolo: musica ad alto volume, folla, competizione…

Flirtare, dunque, è possibile anche se ci si può a malapena sentire? È necessario rimorchiare la ragazza prima di entrare?



Come rimorchiare in discoteca

Per flirtare in un locale, essere sicuri di sé non basta ma aiuta. Tuttavia, anche i casanova più incalliti possono sentirsi un po’ persi in un posto in cui per farsi sentire devono necessariamente urlare (o quasi). Tuttavia, rimorchiare in discoteca è possibile: basta sfoderare un po’ di personalità. Vuol dire che, anche mentre flirti, devi rimanere te stesso: dovrai solo cercare di adattarti alla tua lei e al contesto in cui ti trovi.

La tua prima regola dev’essere: divertirsi, con o senza una ragazza da rimorchiare. Quindi, se vai in discoteca con l’unico scopo di uscire con qualcuna, preparati a una delusione cocente.

Nei rapporti a due, nulla dev’essere forzato: se c’è un feeling reciproco, accadrà. In caso contrario, ti sarai comunque divertito. E amen.

Guarda, quindi, il bicchiere mezzo pieno: sei con i tuoi amici, sei libero di sfrenarti in pista, da solo o accompagnato. Approfittane, allora, per divertirti senza stressarti. Se incontri qualcuna, guardala più come la ciliegina su una torta, che come un obiettivo.



Step 1. Cura il tuo aspetto

Senza trasformarti in un’effigie di Paco Rabanne, sforzati di essere pulito (le basi), presentabile ed elegante per la tua serata in discoteca. Fatti una doccia, non trascurare i capelli, lava i denti e indossa abiti freschi di lavanderia che ti stanno bene (ovviamente, verifica il dress code della serata). Non trascurare il deodorante (sulla pista da ballo, tra alcol e calore, finirai per sudare) e indossa il profumo che ti si addice meglio. Attenzione, però, non abusarne: alle donne non piacciono gli uomini che esagerano, e questo vale anche per il profumo.

Step 2. Entra nel mood



Quando arrivi nel locale, la musica è ad alto volume, c’è un sacco di gente, le persone urlano, bevono… Non è sempre facile entrare nella parte.

Mentre ti prepari, cerca, dunque, di soddisfare le condizioni che ti prepareranno per una splendida serata: accendi l’altoparlante bluetooth e metti la musica che preferisci. Dev’essere qualcosa che ti motiva e ti fa venire voglia di ballare: puoi farlo con i tuoi amici, in macchina verso la destinazione: ti permetterà di proiettarti nell’atmosfera prima di arrivarci.

Step 3. Usa il linguaggio verbale e non verbale

Se vuoi rimorchiare in discoteca, devi usare il linguaggio non verbale: balla, sii intenso nelle tue espressioni facciali e nelle movenze. Per catturare l’attenzione di una ragazza che ti piace, fai che si senta i tuoi occhi addosso da lontano, prima di avvicinarti a lei. In genere, gli uomini che hanno un buon linguaggio non verbale sono quelli dotati di più energia e sensualità. Incrinare la testa non serve: le regole dell’attrazione dicono che è assolutamente inefficace, questo è solo uno dei tanti esempi che puoi trovare sull’articolo di approfondimento pubblicato online su Repubblica.

Se, invece, il linguaggio verbale ti si addice di più, allora dovrai essere arguto e paziente: lascia stare la pista da ballo e concentrati sulle retrovie: hai a disposizione poche parole per portare a casa il risultato. Sfodera tutto il tuo umorismo: è l’arma vincente.

Se vuoi essere l’oggetto del desiderio della tua lei, lavora su entrambi i fronti: ti servirà sempre, non solo in discoteca. Quindi, perché non investire sul successo?

Step 4. Leggi il suo linguaggio del corpo

Che tu abbia già avviato una conversazione con la tua lei oppure soltanto catturato il suo interesse da lontano, è importante che tu sappia esattamente come leggere i segni che ti sta dando attraverso il suo linguaggio del corpo. Il punto è: è interessata a te oppure no?

Se ti mostra segni non verbali che anche lei è interessata, puoi spingerti oltre. Ma se non è così, allora demordi: non c’è nulla di più imbarazzante di un ragazzo a cui non importa se la ragazza con cui sta flirtando è disponibile oppure no.

Se fai fatica a leggere le sue movenze, cerca di motivarti. Per esempio, cerca di capire il motivo per cui lei si trova in discoteca quella sera: magari per festeggiare, dimenticare la settimana, il suo ex, vedere i suoi amici…

Informati. Conoscere la situazione generale ti consentirà di capire se vale la pena tentare un approccio. Se la seduzione non è consentita, non può esistere.

Step 5. Complimentati con lei per il suo aspetto

Se vuoi davvero rimorchiare in discoteca, devi essere originale. Vuoi dirle che è sexy? Lascia perdere: chissà da quante bocche se lo sarà sentito dire durante la serata. E allora distinguiti: complimentati con lei, per esempio, per il suo profumo o per un accessorio che indossa. Puoi dirle che la sua energia è contagiosa o che balla in modo strepitoso. Lasciati trasportare dalla sua femminilità, ma stai lontano dai complimenti banali: sono falsi e non ti portano da nessuna parte.

Step 6. Invitala a ballare

Intendiamoci, per rimorchiare in discoteca, non è necessario ballare. Se sei impacciato in pista, meglio lasciar perdere e concentrarsi sulla conversazione. Tuttavia, sei venuto in discoteca e quindi ballare fa parte del gioco di seduzione: non schivarlo, coglilo come opportunità. Fallo in modo abbastanza naturale, dicendole che questa canzone ti piace, per esempio.

Una volta sulla pista da ballo, lasciati trasportare dall’atmosfera e dalla musica. Se senti che c’è un feeling reciproco, è un buon momento per tentare un approccio fisico. in teoria, sarebbe meglio lasciare che sia lei a toccarti per prima, ma se la musica lo consente, allora buttati e guidala tu.

Step 7. Prendi il suo numero di telefono

Se hai passato la serata a chiacchierare, ballare o addirittura a baciarti, allora puoi permetterti di chiedere alla tua lei il suo numero di telefono. Dopo aver colto i segnali del linguaggio del corpo o larghi sorrisi ammiccanti, fai il grande passo: osa. Considera che, se si mostra disponibile, magari anche lei, come te, ha preso qualche lezione su come far innamorare un ragazzo. E allora, vai: dille che ci tieni a rivederla. Non esagerare, però: vai al sodo subito e chiedile il contatto.



Rimorchiare in discoteca: cosa indossare

Anche se non hai un appuntamento, o seppure rimorchiare in discoteca non sia la tua priorità, devi comunque essere presentabile. Tanto più che la serata potrebbe riservarti una bella sorpresa. E allora perché sprecarla?

Prenderti cura del tuo aspetto è un punto cruciale per rimorchiare: soprattutto in discoteca, l’occhio vuole la sua parte ed è una parte molto importante. Indossa, quindi, abiti che ti piacciono, ma che ti facciano anche sentire a tuo agio e, soprattutto, che siano puliti. Ovviamente evita, se puoi, i tessuti sintetici o i vestiti troppo caldi o finirai per nuotare nel sudore.

A meno che il tema della serata non sia gli anni ’70-’80, dimenticatevi degli occhiali da sole (sono veramente kitsch) e vestiti con loghi troppo vistosi. Il cotone è l’opzione migliore: le polo sono un’alternativa più elegante rispetto alle t-shirt. Se, poi, vuoi fare davvero colpo, allora niente di meglio di una camicia estiva per una serata a prova di rimorchio: ti guadagnerai un look elegante e casual allo stesso tempo. Per i pantaloni, scegli i jeans oppure i colori scuri ma cerca di evitare il total black: le luci delle discoteche non sono molto lusinghiere sugli abiti neri. Sarebbe come scivolare su una buccia di banana…

Infine, assicurati di essere in linea con il dress code della serata. O sembrerai un pesce fuor d’acqua. E il gioco si farà più difficile.

Rimorchiare in discoteca: e se sono timido?

Per riuscire a rimorchiare in discoteca se sei timido devi fare tanta pratica: è l’unico modo per migliorare. Superare la timidezza si può: esercitati con le amiche, durante la settimana, chiedi consiglio agli amici, fai un corso online…

Ma, soprattutto, vai per gradi: inizia avvicinando delle ragazze per strada mentre aspetti di entrare in discoteca. Esci dalla comfort zone e conquisterai l’entusiasmo di aver superato i tuoi limiti. Niente di meglio della fiducia in se stessi per riuscire in un’impresa. Non ti pare?

Non partire subito a rimorchiare, una volta entrato nel locale. Aspetta: fai riscaldamento con amici e conoscenti, entra nel mood e, una volta scaldati i motori, vai.

Rimorchiare in discoteca: avviare una conversazione

Per cominciare una conversazione che ti porti dritto a rimorchiare segui una regola fondamentale: sorridi, sorridi, sorridi. Attacca il dialogo giocando, mostra il meglio della tua ironia, inventa un complimento insolito e non dimenticare di presentarti. Dal momento che non sei l’unico uomo del locale, devi distinguerti. E siccome i dettagli fanno la differenza, e i regali sono sempre bene accetti, allora offrile da bere.

Anche se sei un romanticone inside, a caccia della tua musa ispiratrice, non esercitare troppa pressione durante le prime conversazioni. Mantieniti leggero, che non vuole dire superficiale ma solo non troppo impegnato e pressante. La discoteca non è il posto più adatto per stabilire se la tua lei sia esattamente l’anima gemella. Punta all’incontro successivo e avrai tutto il tempo per fare le verifiche del caso.

Rimorchiare in discoteca: errori da evitare

Siamo arrivati alle dolenti note: ecco un elenco di cose da non fare se vuoi rimorchiare in discoteca.

Ubriacarsi

Va bene, l’alcol è disinibente. Ma alle donne non piacciono gli uomini troppo ubriachi: in genere non hanno voglia di parlare con loro e se ne tengono alla larga. Certo, puoi bere qualche drink, ma non fare affidamento sull’alcol per fare colpo con le donne. Non funziona: anzi, funziona al contrario e rischi di rovinare tutto, se barcolli o biascichi. Quindi, moderati.

Giù le mani

Non mettere troppo le mani addosso alla tua lei, a meno che non sia lei a fati capire che lo vuole. Essere appiccicoso fa scappare la preda. Oltre all’alcol anche l’intraprendenza va moderata. Se vuoi fare colpo sul serio, provocala senza sfiorarla: prima o poi sarà lei a toccarti. E, a quel punto, avrai fatto goal.

Non prenderla sul personale

Ci sono mille possibili ragioni per cui lei non è interessata a te. E la maggior parte non ha proprio nulla a che vedere con te. Lo dicono le statistiche: forse ha già una relazione, oppure vuole solo passare la serata con le amiche, si è appena lasciata e, quindi, non è nello stato d’animo di farsi sedurre… Insomma, se ti rifiuta, non prenderla troppo sul serio e non permettere che un’estranea metta in bilico la fiducia in te stesso che hai costruito con così tanta fatica. Di’ a te stesso, che ha tutto il diritto a rifiutarti e che troverai di meglio. Tranquillo, sarà sicuramente così.

Non dimenticare gli amici

Non vai in discoteca da solo, in genere, vero? Sei accompagnato dai tuoi amici. Anche se sanno che il posto è propizio al flirt, forse non saranno felici che tu passi la serata a tentare di rimorchiare le ragazze piuttosto che divertirti e passare la serata con loro. Non fregartene: se il tuo scopo è solo quello di tornare a casa con una ragazza, allora preparati a una delusione sicura. Con l’aggravante che arriverà un momento che ti pentirai di aver trascurati i tuoi amici.