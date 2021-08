Chi è nato oggi 15 agosto: i compleanni glamour

Buon Ferragosto a tutti e buon compleanno ai tanti VIP italiani e stranieri che riceveranno gli auguri di compleanno in questo 15 agosto. Tra di loro troviamo Ben Affleck, nato in California nel 1972 e vincitore del Premio Oscar per la miglior sceneggiatura nel 1998 per Will Hunting – Genio ribelle e di quello per il miglior film nel 2013 per Argo. Ha anche recitato, con alterne fortune, in molti film come Generazione X, Armageddon – Giudizio finale, Pearl Harbor, Hollywoodland, The Town, La vita è un sogno, In cerca di Amy, Dogma, Al vertice della tensione, Ipotesi di reato, Daredevil, Amore estremo – Tough Love, L’amore bugiardo – Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, The Accountant, Triple Frontier e Tornare a vincere.

Compie gli anni oggi anche Jennifer Lawrence, nata in Kentucky nel 1990 e vincitrice del Premio Oscar nel 2013 per Il lato positivo – Silver Linings Playbook. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo The Poker House, The Burning Plain – Il confine della solitudine, Un gelido inverno, le saghe degli X-Men e di Hunger Games, American Hustle – L’apparenza inganna, Joy, Garden Party, Passengers, Madre! e Red Sparrow.

