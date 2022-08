Chi è nato oggi 16 agosto: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i personaggi famosi che fanno il compleanno il 16 agosto. È nata oggi in Michigan nel 1958 Madonna, iconica Queen of Pop celeberrima fin dagli anni Ottanta. Cantautrice, attrice e produttrice, tra i suoi maggiori successi può vantare singoli come Like a Virgin, La isla bonita, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up e 4 Minutes e film come Cercasi Susan disperatamente, Who’s That Girl ed Evita.

Festeggia oggi il compleanno anche Steve Carell, nato in Massachusetts nel 1962, diventato famoso grazie al ruolo del protagonista nella serie tv The Office e anche candidato all’Oscar per Foxcatcher – Una storia americana. Tra le sue altre interpretazioni quelle nei film Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, 40 anni vergine, Un’impresa da Dio, Agente Smart – Casino totale, Notte folle a Manhattan, Crazy, Stupid, Love, C’era una volta un’estate, Little Miss Sunshine, La grande scommessa, La battaglia dei sessi, Vice – L’uomo nell’ombra e Beautiful Boy e nei telefilm The Morning Show e Space Force.

