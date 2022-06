Come superare la timidezza

Per alcune persone, incontrarsi con un gruppo di persone a una festa è qualcosa di naturale ogni fine settimana. Per altre, il solo pensiero fa venire voglia di correre e nascondersi. In quest’articolo andiamo ad analizzare alcune cause e ti offriamo alcuni spunti per aiutarti a capire come vincere la timidezza.

Se vuoi sapere come combattere la timidezza, ci sono alcuni modi efficaci per farlo. Le persone che non hanno mai sofferto di timidezza non hanno idea di quanto possa essere stressante.

Se per tutta la vita hai cercato di capire come vincere la timidezza, probabilmente avrai sentito almeno una di queste frasi:

– “Tutto quello che devi fare è sorridere e salutare.”

– “Vai a parlare con le persone. Non mordono”.

– “Smettila di pensare troppo a tutto”.

Questi consigli, ovviamente, provengono spesso da persone che hanno poca (o nessuna) esperienza nel superare la timidezza. La timidezza cronica va oltre quei brevi momenti di ansia e nervosismo che la maggior parte delle persone prova in determinate situazioni.

Perché sono timida?

Perché alcune persone sono timide nelle situazioni sociali mentre altre no? Sebbene non sia sempre chiaro il motivo, ci sono alcune spiegazioni possibili. Le persone timide potrebbero avere un’immagine di sé negativa e sentirsi intimiditi. Probabilmente, fa parte della loro natura o magari non hanno avuto molte esperienze nelle interazioni sociali.

Tutte le persone sperimentano la timidezza di tanto in tanto, e non c’è niente di sbagliato in questo. Ma se questa sensazione ha iniziato a infastidirti o pensi che tu stia limitando in qualche modo, ci sono cose che puoi fare per combattere la timidezza.

Alcuni esercizi per combattere la timidezza

Ecco alcuni esercizi efficaci che ti aiuteranno a uscire fuori dal guscio e mostrare alla tua timidezza chi comanda:

– I piccoli passi sono importantissimi. Non cercare di farti 15 amici in una settimana, potrebbe essere una sfida eccessiva. Il tuo primo obiettivo potrebbe essere avere una conversazione di cinque minuti con qualcuno che non conosci molto bene.

– Pensa ai tuoi lati positivi. Hai sicuramente tantissimi altri punti di forza, non sei solo la tua timidezza. Non dimenticare tutte le altre grandi cose che hai, come la tua bellezza interiore.

– Cerca di capire perché ti senti timida. Potrebbe essere un buon punto di partenza per superare la timidezza. Ad esempio, se hai un’immagine negativa di te stessa, potresti cercare di capire come migliorare la tua autostima.

– Non pensare che tutti ti stiano guardando. Quando ti senti timida, può essere facile cadere in questa trappola: no, le persone non ti guardano e non ti giudicano. La verità è che probabilmente non stanno affatto pensando a te. Magari stanno pensando a cosa mangiare per cena, se è meglio mangiare pizza o zuppa (la pizza vince sempre).

– Parla da sola. Il dialogo interiore positivo non è facile, ma se ti eserciti nel tempo puoi migliorare e far aumentare la tua autostima. L’amor proprio fa la differenza, lascia che questo ti sorprenda.

– Non evitare le situazioni sociali, anche se ti danno sui nervi e ti mettono a disagio. Ogni volta che ne affronti una nuova, capirai come attrezzarti al meglio per ridurre a zero il disagio.

– Allena le tue abilità sociali. Le capacità di comunicazione sono utili nella maggior parte degli ambiti della vita. Migliora le tue capacità consultando alcuni suggerimenti sulla comunicazione.

Come non essere timida con la persona che ti piace

Ecco alcuni passaggi e consigli utili per vincere la timidezza e per conquistare la persona che ti piace.

Cerca di capire qual è la differenza tra timidezza e bassa autostima

Quando ti senti insicura, sappi che questo avrà un effetto sulle tue relazioni. E c’è una grande differenza tra timidezza e insicurezza.

La timidezza è qualcosa che di solito puoi superare con un po’ di tempo. Prima inizi a provarci, meglio è.

Tuttavia, la bassa autostima trasmette un messaggio preciso: fa capire che non hai fiducia e non credi in te stessa. Questo non è proprio un punto a tuo favore, se vuoi conquistare una ragazza.

Agisci per riguadagnare fiducia e supererai il fattore timidezza abbastanza rapidamente.

Prendi provvedimenti per stare bene con te stessa

Una persona timida spesso pensa di non avere un bell’aspetto e questo potrebbe essere il motivo per cui non si sente bene con se stessa.

Pertanto, se stai cercando una relazione sentimentale forte e stabile, dovrai credere in te stessa e questo significa che dovrai mettere da parte la tua timidezza.

Se vuoi attirare qualcuno, cerca di essere te stessa, non fingere di essere chi non sei. A volte questo può essere allettante, ma non andare verso quella direzione.

Ricorda che l’onestà è la cosa più importante. Questa potrebbe farti apparire anche più attraente.

Per cominciare, vestiti con ciò che ti fa sentire a tuo agio. Sistema i tuoi capelli come preferisci e mantienili naturali se lo desideri. Quando esci con qualcuno, mostra che ti senti bene con te stesso e la timidezza svanirà rapidamente.

Scegli in anticipo un argomento di cui parlare

Questo aiuta molto, soprattutto se sei naturalmente timida e nervosa. Interessati alla persona che hai di fronte a te e assicurati di scoprire in anticipo cosa le piace.

Un po’ di preparazione fa tanto e aiuta a sbarazzarsi di quell’ansia che precede un incontro.

Quando sei pronta a dire qualcosa, mostra che hai un vivo interesse (che sia vero o no). Questo spingerà la persona a volerti conoscere meglio e forse anche a ignorare la tua timidezza.

Mantieni la semplicità: un complimento e le buone maniere aiutano a vincere la timidezza una volta per tutte.

Se ti risulta difficile

Superare la timidezza è possibile, ma potrebbe non sembrare così facile. Se hai provato questi suggerimenti e hai ancora problemi, potresti discuterne con qualcuno di cui ti fidi, come un familiare o un professionista.

Un consiglio importante per vincere la timidezza

Sebbene la timidezza non sia sempre qualcosa di cui preoccuparsi, questa può impedirti di stabilire delle relazioni con persone che non conosci.

Quando scrivi, inizi a sentirti più sicura. È anche vero che molte persone non direbbero mai le parole che scrivono nei testi.

Ma inviare messaggi di testo ti dà un senso di sicurezza che aiuta a superare la timidezza, perché ti consente di esprimerti in un modo intimo o aperto. Con un po’ di pazienza, riuscirai a dire quello che pensi anche faccia a faccia.

Puoi flirtare con un messaggio e rompere un po’ il ghiaccio: quindi, al primo incontro potrai capire che non c’è davvero motivo di essere timido con questa persona. Vuole stare con te, per te.