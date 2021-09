Come ottenere vantaggi e sconti presentando un amico

Sono sempre di più gli operatori dell’entertainment che utilizzano la formula “presenta un amico”. Si tratta di una strategia di marketing con un triplo vantaggio: quello delle agevolazioni per l’utente già iscritto al servizio, quello della prova – spesso gratuita – per la persona invitata/presentata e quello per l’azienda promotrice dell’iniziativa, la quale punta a un aumento delle adesioni.

Dunque, come fare per conoscere e aderire alle offerte, che spesso sono a tempo limitato?

La fonte più affidabile? Il sito dell’operatore

La prima cosa da considerare per aderire a questo tipo di vantaggio è quella di accedere al sito aziendale, una fonte ufficiale di informazioni utili rispetto alle ultime promozioni, in costante aggiornamento e, dunque, spesso, temporanee.

Molte volte, infatti, le proposte si rinnovano nel tempo, con diverse modalità, a seconda degli operatori.

Di solito l’opzione connessa agli “sconti amicizia”, se presente, è ben visibile sulla homepage del sito. In ogni caso è sempre bene consultare accuratamente la sezione delle promozioni.

Come accedere alle varie promozioni?

Ogni operatore, del resto, anche a seconda del comparto di riferimento e della strategia aziendale, ha un proprio personale approccio.

Tim, ad esempio, segnala questa tipologia di offerte tramite opzioni specificate nelle singole proposte contrattuali, come quella “Porta un amico” o “Per gli amici dei clienti”, nel caso della fibra.

Quanto a DAZN, invece, esiste addirittura una sezione apposita riguardante le condizioni riservate alla promozione “Invita un amico in DAZN”, destinata ai clienti diretti della streaming TV. In questo caso, il titolare dell’abbonamento può direttamente accedere al proprio account e generare un link per invitare gli amici al servizio.

Oltre alla telefonia mobile e alle TV, anche gli operatori del gioco utilizzano questo tipo di approccio di marketing.

Ne sono un esempio, su tutti, i casinò digitali, con particolare riferimento a quelli recentemente regolamentati, come ad esempio i casinò online della Svizzera, che riservano, probabilmente in un’ottica di slancio del settore, benefici ben visibili nella home del sito, dal “bonus amicizia” di Jackpots.ch al “Porta un membro” di Swiss Casinos.ch.

Anche le piattaforme di gioco digitali, forti del fattore “socialità”, optano spesso per i codici “amicizia”.

Nintendo consente tale possibilità addirittura da una sezione del “Centro Assistenza”, denominata “Visualizzare il tuo codice amico”.

Per quanto concerne PlayStation, tale opzione è invece interna ai singoli giochi dello store, come nel caso del “pass Amici“ per It Takes Two, attualmente disponibile per PS4 e PS5. In quest’ultimo caso basta un amico in possesso della versione completa del gioco per scaricare il pass, in forma gratuita, accedendo così alla modalità cooperativa.

Non esiste dunque una soluzione univoca per godere degli “sconti amicizia”, e, oltre al riferimento ai siti di comparazione delle offerte presenti sul web, è sempre bene valutare attentamente le proposte e le condizioni presenti all’interno dei siti dei singoli operatori.

Foto di Tim Douglas da Pexels