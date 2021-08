Tendenze scarpe Autunno/Inverno 2021-22: le calzature top per la nuova stagione

Avete già pensato alle scarpe must have che accompagneranno i vostri outfit per la nuova stagione? Ispirandoci alle tendenze scarpe delle sfilate Autunno/Inverno 2021-22, ecco i modelli top delle nuove collezioni.

Gli affari estivi sono agli sgoccioli ed è già tempo di pensare a cosa ci aspetta per la nuova stagione! Tra back to school e ritorni alla vita di città, siete curiose di scoprire quali saranno tutti i must have da non lasciarsi scappare e le tendenze scarpe imperdibili per l’Autunno/Inverno 2021-22?

Si sa, noi donne siamo sempre alla ricerca di nuove scarpe da aggiungere alla nostra collezione e non possono di certo mancare i pezzi più ambiti da sfoggiare con l’inizio della nuova stagione in arrivo! Diamo un’occhiata alle scarpe più belle e fashionable delle nuove collezioni!

Scarpe Autunno/Inverno 2021-22: le tendenze dalle nuove collezioni

Il protagonista assoluto per la stagione fredda è sicuramente lo stivale. Se alcune stagioni fa era passato un po’ in sordina, durante le sfilate del fashion month ha fatto il suo grande ritorno, sia in versione alta ad altissimo impatto come quelli Koché che con uno stile più easy e comodo, nella sua versione bassa e colorata di MSGM. E dalla passerella alla scarpiera la distanza, è proprio il caso di dirlo, è un passo.

Koché Autunno/Inverno 2021-2022. Photo courtesy press office MSGM Autunno/Inverno 2021-2022. Photo courtesy press office

Immancabili, poi, gli stivaletti allacciati che Iindaco propone rivestiti in seta, gli ankle boots, che con l’aggiunta di una ghetta diventano stivali al ginocchio come visto da A di Gaeta, e gli anfibi sporty, per un tocco brit e rock: imperdibili quelli Desigual che quest’autunno si vestono di fantasie animalier.

Iindaco Autunno/Inverno 2021-2022. Photo courtesy press office A di Gaeta Autunno/Inverno 2021-2022 Desigual Autunno/Inverno 2021-2022

I grandi brand di moda presentano in passerella scarpe bellissime, irresistibili, ma che spesso sono difficilmente abbordabili e poco sfruttabili nella vita di tutti i giorni. Eppure con un po’ di attenzione, possiamo guardarci intorno e scegliere tra le nuove collezioni con opzioni più “facili” per la vita quotidiana.

Sicuramente ci sono proposte adatte a tutte le tasche, sia per chi è alla ricerca delle scarpe di stagione più cool e ha una disponibilità piuttosto alta che per chi vuole puntare su un prodotto di qualità ma ha un budget al di sotto di 150€.

Se vi piace lo stile degli stivali in chiave anni ’70 e niente vi ispira più del mood Seventies e dello spirito Western i camperos, tra fibbie, borchie e tomaia decorata, potrebbero fare al caso vostro. Se preferite un’opzione low cost provate gli ankle boots di Stradivarius . Non sapete resistere al fascino degli stivali alti? Provate i cuissard con il tacco largo e comodo.

Camperos Madison di ASRA su asos.com Ankle boots Stradivarius su asos.com Cuissards Solo di EGO su asos.com

Continua la tendenza (super comfort) del tacco grosso e comodo che Malìparmi presenta nella versione con tomaia a contrasto, o quella del tacco a cono sia negli stivali che in ankle boot dall’animo rock, ma non sparisce del tutto il tacco a stiletto, sempre sfizioso, e si conferma il kitten heel: tutte le appassionate del genere bon ton si lasceranno sicuramente ispirare dalle mules Sebastian. Grande ritorno da qualche stagione anche per le scarpe a punta che anche quest’anno trovano degna rappresentazione.

Malìparmi Autunno/Inverno 2021-2022. Photo courtesy press office Sebastian Autunno/Inverno 2021-2022. Photo courtesy press office

Non potete rinunciare al tacco alto e a spillo e state festeggiando il suo ritorno? Puntate su un paio di décolleté nere , un evergreen che non vi pentirete di avere nella scarpiera, o in alternativa color nude . Preferite il tacco medio e grosso? Provate il modello a mocassino con plateau. O, se il kitten heel vi ha conquistato, vi proponiamo lo stivaletto di Clarks .

Décolleté Call It Spring by ALDO su asos.com Mocassini ASOS DESIGN su asos.com Stivaletti Clarks su amazon.it

Affascinano sempre più stilisti e brand le sneaker hi-tech super funzionali e dall’appeal futuristico come quelle di Maimai che faranno la felicità di chi non vuole rinunciare all’athleisure, ma con stile.

Sneakers Elena Black Shiny di Maimai €195

Amate lo stile più casual e siete dei veri e propri collezionisti di sneaker? Lasciatevi sedurre dal total white e dalle suole chunky, ma sempre con l’urban chic come assoluto protagonista. Immancabili poi i modelli cult di Converse , come l’iconica Chuck Taylor da sfoggiare in rosso per accendere del colore del fuoco le grigie giornate invernali.

Sneakers chunky Maya di Calvin Klein su asos.com Sneakers con stampa Chuck 70 di Converse su asos.com

Cover photo created by marymarkevich – www.freepik.com