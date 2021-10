Come abbinare i leggings: tutti i migliori consigli di stile

Tutti i consigli pratici per abbinare i leggings al meglio. Ecco come abbinare i leggings più particolari per outfit glamour e sempre eleganti.

I leggings sono il capo fashion più di tendenza degli ultimi anni. C’è chi li ama e chi li odia, ma il segreto per portarli in modo super glamour è saperli abbinare al meglio, per evitare scivolate di stile! Non sapete come abbinare i leggings nel modo giusto? Seguite tutti i nostri consigli!

Partiamo dal mantra fondamentale che non dovete mai dimenticare: i leggings non sono pantaloni! Non importa quale sia la vostra forma fisica. L’eleganza impone che i leggings vadano indossati con un top lungo almeno fino ai fianchi, che riesca a coprire interamente il lato b (ma anche il lato a!).

Se tutte possiamo abbinare in maniera effortless i più classici leggings neri in jersey, i dubbi ci assalgono ogni qualvolta ci troviamo davanti dei leggings un po’ più particolari.

Siete pronte a scoprire tutto, ma proprio tutto, quello che dovete sapere su come abbinare i leggings?

Come abbinare i leggings bianchi di giorno

Sandali infradito Les Tropéziennes su amazon.it

Si alzano le temperature, si avvicina l’estate ed è subito voglia di leggings bianchi. Vi sembrano un capo rischioso? Tutt’altro! Se abbinati nel modo giusto possono dare vita ad outfit molto eleganti. Optate per dei leggings di lunghezza capri e abbinateli a una casacca in denim o un caftano in lino azzurro lunga fino a metà coscia. Da portare con sandali flat in cuoio per un look in stile French Riviera. Per un look più sportivo ed edgy, abbinateli a una maxi felpa dal taglio over e sneakers bianche.

I leggings argento per la sera

Tronchetti col tacco Nero Giardini su amazon.it

Siete invitate a una festa in stile anni ’80 e volete stupire? Provate a osare con i leggings argento. Non è di certo un capo per passare inosservate, se volete evitare di risultare too much, abbinateli a un top nero oversize, a un chiodo in pelle e come calzature optate per dei tronchetti. Un perfetto look rock’n’roll per la sera.

Leggings oro per un outfit a effetto metal

Blazer monopetto Armani Exchange su amazon.it

Vi sentite una disco queen e volete provare un outfit a effetto metallizzato? Il look da diva è assicurato se sapete come abbinare dei leggings oro. Accostateli a un blazer nero per un look classico e chic. Per un accostamento più originale, provateli abbinati al rosa cipria, l’effetto soft del colore pastello smorza l’effetto luccicante dell’oro.

Come abbinare i leggings a fiori in vacanza

T-shirt oversize Urban Classics su amazon.it

Le fantasie, si sa, sono pericolose, ma come resistere ai leggings floreali per la bella stagione? Metteteli in valigia per le vacanze e per le vostre gite fuori porta, ma fate attenzione perché tutta l’attenzione è concentrata sulle vostre gambe. Come abbinare i leggings a fiori? Mantenete il resto del look molto basic e monocolore, l’ideale è abbinarli a una t-shirt bianca o in un colore a tinta unita che riprenda la tonalità dominante dei leggings.

Leggings in ecopelle: il look urban chic per la città

Chiodo in pelle D’Arienzo su amazon.it

Per quanto strano possa sembrare, i leggings in ecopelle sono comodi e versatili, perfetti per qualsiasi look cittadino. Ecco come abbinare l’ecopelle in versione leggings: se vi piace il look rock chic provate il total black, ma i leggings in ecopelle si prestano a essere abbinati a una t-shirt oversize con le scritte e ai colori neutri più eleganti, come il tortora, il camel o il rosa cipria, per un risultato assolutamente sofisticato.

Leggings in pizzo per un look romantico

Biker boots Nero Giardini su amazon.it

Volete lasciarvi tentare dai leggings in pizzo? In questo caso comportatevi esattamente come con dei collant e abbinateli a un abito lungo almeno fino a metà coscia. Evitate le décolleté e optate per dei biker boots.

Leggings a rete per chi ama lo street-style

Mom jeans Pull&Bear su asos.com

Anche in questo caso bisogna procedere con cautela. Se non sapete come abbinare i leggings a rete, sappiate che sono perfetti per un look edgy-street e potete utilizzarli sotto ai mom jeans strappati. Le sneaker in questo caso sono d’obbligo per sentirvi come delle vere top model.

Leggings tecnici per fare yoga

Leggings compressive Raise Up Oysho

Tutte le amanti dello yoga lo sanno, i leggings sono il capo perfetto per muoversi comodamente e in libertà, senza rischiare di venire intralciate da stoffa ingombrante. Sceglieteli in un tessuto traspirante, meglio se in fibre naturali come il cotone. Abbinateli a una maglia morbida, che non vi costringa nei movimenti.

Leggings contenitivi da palestra

Leggings sportivi adidas Originals su amazon.it

L’elemento più importante da ricercare quando siamo alla ricerca dei leggings sportivi? Sceglieteli in un tessuto sostenuto, in tessuto elasticizzato e con cuciture modellanti. In questo modo si può sfoggiare una silhoutte invidiabile anche in palestra, con il vantaggio che i leggings non si deformeranno neppure dopo i workout più intensi.

La differenza fra leggings e jeggins

Jeggings Amazon Essentials su amazon.it

Vi state domandando qual è la differenza tra leggings e jeggings? I jeggings sono una via di mezzo tra i leggings e gli skinny jeans. Sono in tessuto denim e si caratterizzano per essere più coprenti dei classici leggings. Sono particolarmente comodi perché più confortevoli dei classici jeans, grazie alla percentuale elevata di tessuto elasticizzato. Il vantaggio? Possono essere abbinati davvero con tutto.