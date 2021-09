Cosa significa sognare i cani

Sognare i cani, è una scena onirica abbastanza comune che per chi effettua il sogno ha una simbologia di protezione e affetto. Non sempre però le cose sono quelle che sembravano, infatti, in base al contesto e alla circostanza del sogno è possibile grazie all’interpretazione dei sogni, saperli per l’appunto interpretare.

Perché sogniamo i cani

In generale, quando si sognano i cani esistono due valori che possono essere molto importanti per le persone ovvero la fedeltà e la protezione che può essere sia data o ricevuta. Infatti, molto spesso quando appare il cane nei sogni è una specie di promemoria che fa ricordare di non scordare gli amici e di non abbandonarli poiché sono quelli che tranquillizzano la vita della sognatrice.

Sognare un cane che abbaia

Quando si sogna un cane che abbaia significa che è in arrivo un pericolo o una sciagura che non è possibile evitare però con l’aiuto di un familiare il sognatore riuscirà ad uscirne con molta calma e molta pazienza.

Sognare tanti cani

Se si sognano tanti cani vuol dire che il proprio inconscio cerca di mettere in guardia e di consigliare alla sognatrice di non essere troppi diffidenti in quanto a lungo andare questo porterà soltanto all’ allontanamento delle amicizie e soprattutto delle persone a cui si tiene.

Sognare un cane che ti vuole aggredire

Quando si sogna un cane che vuole aggredire significa che si avranno problemi con un amico o un collega che se non verrà chiarita la situazione questo porterà a una rottura del tutto definitiva, quindi bisogna mettere da parte l’orgoglio e cercare di mettere una pietra sopra e saper perdonare.

Sognare cani piccoli

Se si sognano dei cani piccoli vuol dire che le apparenze ingannano, infatti, una persona con cui la sognatrice o il sognatore ha intrapreso una relazione sentimentale si manifesterà per quello che è. All’inizio sembrerà interessato, sarà dolce e premuroso ma poi si scoprirà essere un approfittatore che ha voluto prendere solo in giro la persona che ha effettuato il sogno.

Sognare un cane grande

Quando si sogna una cane grande significa che per quanto riguarda nell’ambito della amicizia si può essere tranquilli perché si possiedono degli amici che sono molto protettivi e ad ogni costo cercheranno di coprire le spalle anche se si è in difficoltà.

Sognare un cane che morde

Se si sogna un cane che morde vuol dire che di avrà un tradimento da parte di qualcuno che sia il proprio partner in quanto ci sono state molte incomprensioni in questo periodo, sia un amico per coprirsi dai propri interessi e sia un collega per problemi nell’azienda dove si lavora.

Sognare di accarezzare un cane

Nel caso in cui si sognasse di accarezzare un cane il significato è molto positivo, infatti, si avrà una grande fortuna per quanto riguarda l’ambito economico con una grande vincita o con il trovare un lavoro.

Per quanto riguarda invece quello sentimentale bisogna ancora aspettare nel caso in cui si è single mentre se si ha un partner la vita di coppia continua senza problematiche serie.

Photo credits : Instagram