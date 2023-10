Rihanna, Emily Ratajkowski, Chiara Ferragni… negli ultimi anni abbiamo visto tante mum-to-be famose abbandonare i tradizionali abiti stile impero e indossare look che mettessero in risalto il pancione.

E come c’era da aspettarsi la nuova moda premaman lanciata dalle celebrity ha fatto in fretta ad abbandonare i red carpet e arrivare sulle strade mostrando un approccio alla gravidanza radicalmente diverso da quello dei decenni passati dichiarando con i fatti che la pancia che cresce sarà anche uno “stato interessante” ma non più un tabù da nascondere.

Come vestirsi in gravidanza i primi mesi

Vestirsi senza abiti premaman, soprattutto nei primi mesi di gravidanza, è abbastanza facile perché la pancia cresce lentamente e, tutt’al più, può capitare di sentirsi un po’ gonfie o di trovarsi con qualche elastico che stringe più del dovuto. Il primo trimestre però è anche quello più delicato e non è raro desiderare di nascondere il periodo iniziale della gravidanza senza essere costrette a rivoluzionare il gurdaroba.

Abito sottoveste The Drop su amazon.it

Per nascondere di essere incinta, quindi, sarà preferibile evitare capi aderenti e fascianti e preferire modelli con linee morbide e tessuti leggeri. In estate, per esempio, sarà perfetto uno slip dress che scivoli sui fianchi ed evitare colori vivaci e fantasie sgargianti: se vogliamo evitare di attirare l’attenzione sulla pancia meglio scegliere nuance scure come il nero e il blu.

Sì a vestibilità ampia e lunghezze over anche per t-shirt e top che possono essere scelte anche a vita alta per allontanare lo sguardo dal punto vita. Magliette scollate, orecchini vistosi e collane importanti otterranno lo stesso effetto mentre per le camicie, se quelle che abbiamo già nell’armadio si rivelassero strette sul petto, sarà sufficiente comprarne qualcuna di una taglia più grande.

Per nascondere la pancia dei primi mesi anche i pantaloni vanno scelti con un po’ di furbizia. Per un po’ sarebbe meglio evitare i jeans e indossare pantaloni con l’elastico in vita o pantaloni a palazzo da indossare, magari, con una giacca color block che distolga lo sguardo dall’addome.

Parlando di colori e materiali, invece, prediligi la tinta unita e tessuti non troppo pesanti come il lino, il cotone, la lana e la viscosa che sono indicati anche per le gonne.

Collana Rocco Ragni

Anche i gioielli possono essere usati per costringere lo sguardo altrove. Orecchini e collane vistosi attireranno infatti tutta l’attenzione su viso e collo, mentre bracciali e anelli possono essere un’arma a doppio taglio perchè quando le braccia sono distese lungo il corpo si trovano proprio all’altezza della vita.

Infine, i reggiseni. Fin da subito il seno potrebbe aumentare di 1-2 taglie costringendoti a scegliere con attenzione la biancheria. Opta dunque per reggiseni senza ferretto e in materiale traspirante, meglio se con spalline larghe e regolabili e con coppe ampie per contenere il seno con comodità.

Come bisogna vestirsi in gravidanza

Così come nei primi mesi, anche nelle fasi più avanzate della gravidanza il guardaroba della futura mamma che non vuole rinunciare né alla comodità né alla giusta dose di coolness deve ruotare intorno a capi di maglia o jersey, materiali che sembrano fatti apposta per adattarsi alla pancia che cresce e al corpo che cambia.

Come vestirsi in gravidanza in inverno

Uno dei grandi vantaggi di essere incinta nella stagione fredda è che la temperatura corporea si alza un po’, questo però non significa che durante la gravidanza sia possibile affrontare le temperature più rigide senza temere l’inverno.

Se cerchi un’alternativa ai pantaloni, prova i leggings: pesanti o leggeri, permettono qualsiasi movimento e quelli tecnici sono perfetti anche per lo sport. Un altro must della gravidanza invernale sono gli abiti in maglia liscia o a coste.

Abito Guess su amazon.it

Da scegliere in colori neutri (grigio, nero, beige o blu) abbracciano morbidamente il pancione e, con i giusti accessori, risolvono un look da giorno. Completa gli outfit scegliendo come capospalla una cappa o una mantella: bottoni e zip di cappotti e piumini, infatti, potrebbero farti sentire costretta.

Come vestirsi in gravidanza in primavera

Con le sue temperature miti e tiepide, la primavera è una delle stagioni più facili da affrontare per una mamma in attesa. Tra capi chiari e colorati e vestiti leggeri decidere cosa indossare diventa molto più semplice.

Ballerine Gioseppo su amazon.it

Un prairie dress ampio, lungo e floreale o un abito midi in un tessuto scivolato come la viscosa o la seta snelliscono la figura anche se li indossi con scarpe flat a prova di piedi gonfi.

Come vestirsi in gravidanza in estate

Affrontare gli ultimi mesi di gravidanza in estate può diventare un vero supplizio e scegliere come vestirsi per non soffrire troppo il caldo ancora più difficile del solito. Sfrutta le possibilità che ti vengono offerte da top, gonne lunghe e look gipsy per non rinunciare né alla moda né al comfort.

Gonna Armani Exchange su amazon.it

Per un look romantico, un vestito off-the shoulder, lungo o corto, ti darà sollievo dalle temperature in salita e un’allure sensuale senza costringerti i movimenti, mentre un abito t-shirt da infilare in un attimo sottolineerà il pancione e, soprattutto se preferisci gli outfit sporty, ti eviterà qualsiasi disagio.

Come vestirsi in gravidanza in autunno

Così come per la primavera, anche in autunno non sono necessari particolari accorgimenti se non quello di scegliere calze e collant morbidi che non stringano all’altezza degli elastici. Per l’abbigliamento anche nella mezza stagione i vestiti si rivelano i capi più pratici da indossare durante la gravidanza.

Abito a portafoglio Tommy Hilfiger su amazon.it

Un abito stile impero, con la fascia sotto il seno e la gonna ampia, è un’ottima soluzione anche per gli eventi speciali. In alternativa un wrap dress, che con la sua struttura a portafoglio permette di regolare l’ampiezza della vita, sarà sfruttabilissimo anche nel periodo dell’allattamento.

Se invece i vestiti non fanno per te e preferisci coprire le gambe, prova un completo payamas fluido e chic che potrai indossare anche spezzato abbinadolo ad altri capi.

Come usare gli stessi jeans in gravidanza

Se non vuoi abbandonare i tuoi jeans del cuore anche adesso che sei incinta ci sono alcuni piccoli trucchetti che potrebbero tornarti utili.

L’espediente più immediato è di usare un elastico per capelli, farlo passare nell’occhiello dei pantaloni formando un’asola da agganciare al bottone. In commercio puoi trovare anche degli estendi-bottone che funzionano allo stesso modo.

Inserti elastici per pantaloni su amazon.it

Un’alternativa è quella di usare un inserto elastico per estendere il girovita dei jeans. Anche questi possono essere trovati sia nei negozi fisici che online in diversi colori. Se invece il problema è la zip che non sale, lo soluzione è ancora più semplice.

L’unico oggetto di cui avrai bisogno è l’anellino di un portachiavi. Aggancialo alla cerniera dei jeans, tirala su e poi fai passare l’anello intorno al bottone.

Cosa non indossare in gravidanza

Ci sono capi d’abbigliamento da non indossare in gravidanza? Usando un po’ di buon senso no, anzi si può mettere di tutto. Se in linea di massima è meglio scegliere abiti che non stringano troppo in vita, in inverno indossare cappotti e giacche e vento non premaman può diventare scomodo e poco confortevole.

Reggiseno gravidanza in microfibra Chicco su amazon.it

Analogamente se il seno è aumentato di molte taglie è meglio mettere da parte i reggiseni a balconcino e preferire biancheria ad hoc. Il vero punto debole sono le scarpe, soprattutti se gambe e piedi sono molto gonfi.

In questo caso meglio evitare calzature troppo alte o troppo basse come ballerine e scarpe con il tacco e, nella stagione fredda, gli stivali con il gambale stretto che potrebbero comprimere i polpacci creando problemi di circolazione.

Cover photo by bristekjegor on Freepik